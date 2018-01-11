Семьи, павлины и братья Еременко. «Спартак» готовится к продолжению сезона

Корреспондент «Матч ТВ» увидел первый тренировочный день красно-белых на сборе в Арабских Эмиратах.

«Спартак» начал подготовку ко второй части сезона в Арабских Эмиратах. Красно-белые разместились в дубайском отеле, где год назад базировался «Зенит». Локацию выбрали просто: подальше от центра – спокойнее карману и душе. В Дубае скидки, в моллах толпы. У «Woman’s Secret» раздают брошюры «Что покупать» на русском.

Парни Карреры от соблазнов далеко: под тенью пальм и в окружении моря.

В такой атмосфере уходят заботы. Отпускает желание прикупить свитер в ночи. Хотя есть отличные варианты.

Забавный момент – недавнее «сториз» в инстаграме Джано Ананидзе. Поздно вечером грузинскому хавбеку стало холодно, и он попросил установить в номере пару обогревателей. На кадрах сотрудники отеля устраняют недочет. Рядовых гостей, к слову, ночной морозец не беспокоит. Проживающие наслаждаются отдыхом и не замечают чемпионов страны. А может, просто делают вид. Зато в сторону спортсменов регулярно поглядывает важный павлин.

Как и год назад, Массимо Каррера разрешил футболистам взять с собой семьи. Итальянец объяснил это просто: сборы – не тюрьма, нужно быть расслабленными, а разлука с близкими отвлекает от работы. Сам Каррера, кстати, приехал в Дубай с женой и двумя дочерьми.

Бразильские легионеры «Спартака» подъедут 12 января. Из-за перелетов между континентами у них «+2» в копилке дней отпуска.

Южноамериканцы, судя по соцсетям, начали самостоятельную подготовку к сезону. Педро Роша тренировался на пляже Эспириту-Санту. Луис Адриано проверял силу воли в мясной лавке.

В числе первых на сбор прибыл Сергей Еременко. Компанию составили братья Роман и Алексей. Финны подстерегли Массимо Карреру в лобби отеля. Столкновения культур не последовало. Лишь теплое дружеское приветствие.

Люди бывают добрыми по разным причинам. Одна из них – правильное питание. «Спартак» привез в Дубай повара и врача-диетолога. Специалисты контролируют ресторанное меню и отвечают за пищеварение команды. Путь к защите чемпионства лежит через желудок.

Первая зимняя тренировка «Спартака» закончилась затемно. Никакого фанатизма, просто в Дубае сейчас рано темнеет. Зажглись огни над ресторанным залом. Кто-то ускорился в сторону зала. Несколькими минутами ранее во время двустронки Алексей Еременко прокомментировал действия брата так: «Сегодня без ужина».

Фото: ФК «Спартак»

Смотрите также

Еременко присоединился к «Спартаку»

15 лучших легионеров РФПЛ. Где они сейчас?

Валерий Шмаров: «Заменить Зе Луиша Смоловым – бомба!»

Лучшее в 2017-м. «За 13 лет в «Спартаке» так и не полюбил футбол». Интервью с китайским доктором Лю Хуншэном