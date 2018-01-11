В «Спартак» приехал брат Еременко. Все, что нужно знать о потенциальном новичке чемпиона

Вечером 10 января «Спартак» объявил о том, что вместе с командой на сбор в ОАЭ отправился 19-летний полузащитник Сергей Еременко. На просмотр.

«Его отец Алексей Еременко был капитаном молодежной сборной СССР, ворота которой защищал нынешний главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов. Впоследствии Еременко-старший, обладавший отменным видением поля и потрясающим ударом, играл в бесковском „Спартаке“. Мастер такого класса не был бы лишним и в сегодняшней нашей команде. Что ж, дай бог, чтобы сын пошел в отца», – сообщает официальный сайт клуба в новости о просмотре.

Добавим, что и два брата Сергея очень известные в России футболисты – Роман Еременко поиграл в «Рубине» и ЦСКА, а Алексей Еременко-младший – в «Сатурне» и опять же в «Рубине».

Что еще нужно знать о потенциальном новичке «Спартака»?

Сергей Еременко – центральный полузащитник. Может сыграть на позиции «под нападающим» и в опорной зоне.

В 15 лет он уже дебютировал в большом футболе за финский клуб «Яро», который тогда тренировал его отец. Юниор появился на 78-й минуте в одном из последних матчей чемпионата Финляндии – против ВПС. Столь ранний дебют был связан с большим количеством травм в команде.

– По-моему, я второй из самых молодых футболистов чемпионата Финляндии, – рассказывал сам Еременко в большом интервью «Матч ТВ». – Дубля в «Яро» не было, мы с Сержем Атакайи играли за «юниоров-B» – это до 17 лет, получается. А тут дерби с ВПС, в первой команде многие травмировались, взяли нас с Сержем. За 15 минут до конца у нашего полузащитника была судорога или что-то там. Мы на скамейке вдвоем сидели с еще одним полузащитником, но выпустили меня. Тогда и альтернатив особенных не было. Такие молодые все были в запасе: еще одному 15, остальным 17-18. Помню, стоял, ждал замены, ВПС нам второй забил, я вышел, начали грузить длинными вперед. Мало что получилось: 15-летнему мне против мужиков головой бороться тяжело. Но ко второму сезону в физике прибавил.

Спустя полгода Еременко сделал дубль в игре на Кубок против будущего чемпиона Финляндии – СИК, таким образом забив первые голы на высшем уровне. С нового сезона он регулярно попадал в заявку и выходил на замену. В 17 лет после вылета «Яро» во второй дивизион стал основным игроком.

В августе 2016-го перешел в швейцарский «Базель». Пробиться в основную команду пока не получилось – Еременко играл только за молодежные и юношеские команды. Тем не менее его заметили. В апреле 2017-го полузащитник был номинирован на престижную премию Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту года в Европе. В тот год в число номинантов также попали, например, Усман Дембеле («Барселона»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), который в итоге и победил.

Осенью 2017-го Сергей играл против ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА. В Швейцарии полузащитник провел весь матч, а его команда победила – 5:1, в Москве Еременко вышел только во втором тайме, и снова победа «Базеля» – 3:2.

Агент игрока – его брат Алексей. Но также им помогает Марко Трабукки, который близко общается с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. У Сергея Еременко два гражданства – российское и финское. За основную сборную Финляндии он пока не заигран. Поэтому в РФПЛ легионером считаться не будет.

– Сборная России? Со мной никто не связывался. Сам инициативу проявлять не стану, если будет предложение – подумаю, – говорил Еременко в октябре 2017 года.

Братья Еременко и отец в своих интервью не раз сообщали, что Сергей – самый талантливый футболист в семье. Возможно, это так, но надо доказывать. В 19 лет, например, Роман Еременко уже получал игровое время в серии А – за «Удинезе» и «Сиену». Теперь большой шанс выпал Сергею.

Фото: instagram.com/seremenko14

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