15 лучших легионеров РФПЛ. Где они сейчас?

Иностранные футболисты, которые уже не играют в РФПЛ, но в России их до сих пор вспоминают.

Карьера в России: ЦСКА (2012-2016)

Где сейчас: «Лестер» (Англия)

Муса – яркий пример того, как сделать себя самому. Приехав в Россию узкопрофильным бровочником, нигериец качественно прокачался всего за год. В начале сезона-2012/13 из-за травм Думбия и Нецида ЦСКА остался без нападающих. И Слуцкий принял решение попробовать на этой позиции Мусу. Получаться начало не сразу, но к зимнему перерыву форвард раззабивался, а ЦСКА уверенно лидировал в чемпионате.

В АПЛ Муса уехал летом 2016 года за 19,5 миллиона евро. На тот момент это был рекордный трансфер «Лестера». В товарищеском матче против «Барселоны» Муса оформил дубль, но сезон не задался. Нигериец провел всего 21 матч в чемпионате, чаще появляясь на замену. А в нынешнем сезоне с приходом главного тренера Клода Пюэля и вовсе сел в глухой запас – 0 игр в премьер-лиге. К Мусе есть интерес у турецких клубов, шансы остаться в Англии небольшие.

Карьера в России: ЦСКА (2004-2013)

Где сейчас: «Аланьяспор» (Турция)

Если смотреть на длительном отрезке, то это, наверное, лучший легионер в истории РФПЛ: три чемпионства, гигантский личный вклад в результаты команды и умение вытягивать топ-матчи в любом состоянии.

После путешествия по маршруту Китай - Бразилия - Монако 33-летний Вагнер оказался в турецком «Аланьяспоре» (14-е место из 18 в лиге в нынешнем сезоне). И бразилец все еще хорош: за 2017 год он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции – 28 голов в 29 матчах. Кстати, в этой же команде играет Самюэль Это’О, он за 2017-й забил 19 мячей. В нынешнем сезоне Вагнер с 10 голами идет четвертым в гонке бомбардиров, камерунец с шестью мячами – 13-й.

Карьера в России: ЦСКА (2010-2013)

Где сейчас: «Пачука» (Мексика)

Именно гол японца «Севилье» помог ЦСКА впервые в истории выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов, а еще Хонда в России выиграл чемпионат, два Кубка и Суперкубок. Однако последние полгода у полузащитника получились откровенно провальными – слабая игра в клубе, недопонимание с Евгением Гинером и разочарование болельщиков.

В «Милане» Хонда начал успешно: адаптировавшись за весну 2014-го, следующий сезон японец начал с трех голов в четырех матчах серии А. Но затем играл все меньше и меньше. В итоге клуб даже не смог найти легионеру новую команду, отпустив бесплатно. Летом 2017 года Хонда подписал контракт с мексиканской «Пачукой». По итогам апертуры клуб занял лишь 12-е место, а японец отметился тремя голами в 12 матчах.

Карьера в России: «Рубин» (2004-2006, 2009), «Зенит» (2007-2009)

Где сейчас: «Райо Вальекано» (Испания)

Не оправдав надежд в «Зените», аргентинец, несомненно, заслужил называться лучшим легионером в истории «Рубина». Победный голевой пас на Карадениза в легендарном матче с «Барселоной», блестящий сезон-2009, когда «Рубин» выдал 10 разгромных побед из 30 матчей чемпионата, - все это самые яркие мгновения казанского клуба.

После не очень удачных сезонов в «Валенсии» и «Ривер Плейте», а также сильного отрезка в «Олимпиакосе» Домингес вынужден был пойти на понижение – в «Райо Вальекано». Именно там сейчас и доигрывает 36-летний футболист.

Карьера в России: «Спартак» (2009-2011)

Где сейчас: завершил карьеру

Бразилец провел в «Спартаке» всего три года, но за это время очень полюбился фанатам красно-белых, которые тяжело переживали отсутствие долгие годы в команде настоящего 10-го номера. Причиной внезапного отъезда Алекса стали проблемы в семье: беременность жены проходила с осложнениями.

После ухода из РФПЛ Алекс выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес с «Коринтиансом», поиграл в Катаре, вернулся в Бразилию, а летом 2017-го завершил карьеру.

Карьера в России: «Спартак», (2007-2014)

Где сейчас: «Аль-Шарджа» (ОАЭ)

После двух мощных сезонов, когда Веллитон становился лучшим бомбардиром РФПЛ, бразилец сильно сбавил. Но это не отменяет того, что он – один из лучших нападающих «Спартака» 2000-х. После России форвард толком нигде себя не показал, лишь в Турции периодически забивая. Сейчас 31-летний Веллитон пылит в чемпионате ОАЭ.

Карьера в России: ЦСКА (2003-2007)

Где сейчас: завершил игровую карьеру, входит в тренерский штаб сборной Хорватии

Несмотря на то, что большую часть карьеры в России Олич находился в тени армейских бразильцев, он был одним из самых любимых игроков среди болельщиков. Объясняется это простым примером: перед финалом Кубка УЕФА хорвату сломали нос, но он и после уговоров врачей рвался на решающий матч. И в итоге вышел на поле в специальной маске.

В Германии Олич провел сверхудачный отрезок: чемпионства с «Баварией», два финала Лиги чемпионов, да и просто игра в добротных клубах («Вольфсбург», «Гамбург») и на классных стадионах. Летом 2017-го завершил карьеру, а уже осенью получил предложение войти в тренерский штаб сборной Хорватии.

Карьера в России: «Спартак» (2004-2006)

Где сейчас: завершил карьеру

Самое интересное, что нужно знать о карьере Видича в России: приехал серб в РФПЛ с проблемной спиной, которая и помешала ему оказаться в Англии раньше, чем он это сделал, но благодаря иголкам доктора Лю защитник вылечился. После этого топ-клубы мира больше не сомневались. Победы в чемпионате Англии и Лиге чемпионов - главные вехи в карьере Видича. Зимой 2016 года из-за постоянных травм принял решение завершить карьеру.

Карьера в России: ЦСКА (2010-2015)

Где сейчас: «Спортинг» (Португалия)

Думбия много времени пропускал из-за травм, но умудрялся, чуть только восстановившись, появляться на поле и забивать. С ЦСКА ивуариец выиграл три чемпионата, сделав дубль, помог красно-синим одолеть «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и завоевал европейское признание. Но в «Роме», куда был приглашен форвард, у него не получилось. В «Базеле» игрок снова начал забивать, его позвали в «Спортинг», однако в Португалии у экс-армейца пока идет тяжело: всего 6 матчей и 0 голов в чемпионате после половины сезона.

Карьера в России: ЦСКА (2004-2009)

Где сейчас: завершил карьеру

Если бы не проблемы с лишним весом, Карвалью мог бы спокойно перейти в топ-клуб. Но после сверхуспешных 2005-2006 годов, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, обыгрывал еще мощный лондонский «Арсенал», брал два чемпионства в России, бразилец начал сбавлять. И в итоге уже в 2010-м оказался в чемпионате Катара. Потом были благие намерения восстановить прежний уровень, но безуспешно. Полузащитник пробовал себя даже в мини-футболе: «Здесь другой ритм, - рассказывал он. – Можно замениться и снова выйти на поле в любой момент». В 2015-м бразилец предпринял последнюю попытку вернуться в большой футбол, но выше второго дивизиона подняться не удалось. Спустя год - в 33-летнем возрасте - Карвалью завершил карьеру.

Карьера в России: «Динамо» (2005-2008), «Зенит» (2008-2017)

Где сейчас: «Славия» (Чехия)

Главный герой РФПЛ. Португалец возвращался в футбол после трех разрывов крестообразных связок, причем после первых двух даже смог восстановить прежнюю форму. Но вот третий случай и возраст вынудили трехкратного чемпиона России и обладателя Суперкубка УЕФА в 2017 году уйти в чешскую «Славию». В чемпионате Чехии сыграно 16 туров, Данни провел 10 матчей и забил один мяч, а «Славия» идет на втором месте в таблице.

Карьера в России: «Зенит» (2012-2016)

Где сейчас: «Шанхай СИПГ» (Китай)

Обладатель, наверное, самого мощного удара в истории чемпионатов России выиграл с «Зенитом» всего одно золото. Но то, что бразильца не получалось встроить в командную игру в первые два сезона, - явно не проблема самого Халка. Он свое дело знал, выдав сумасшедшие 92 очка по системе «гол+пас» за четыре сезона (97 матчей). В Китае форвард не халтурит: в прошедшем сезоне его команда заняла второе место в чемпионате, уступив только «Гуанчжоу Эвергранд», а Халк сделал традиционно мощные 29 очков (17+12) по системе «гол+пас».

Карьера в России: «Зенит» (2012-2016)

Где сейчас: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай)

В Россию Витсель приехал вместе с Халком и из-за не очень яркого стиля часто подвергался критике. Несколько трансферных окон "Ювентус" пробовал приобрести бельгийца, но тот в итоге выбрал деньги и Китай, а не серию А. В прошедшем чемпионате КНР третьим стал как раз клуб Витселя. Бельгиец статистическими цифрами не удивлял, но свою работу делал исправно. В начале января полузащитник подтвердил, что не планирует никуда уходить.

Карьера в России: ЦСКА (2004-2010)

Где сейчас: «Лехия» (Польша)

Когда Красич приехал в Россию, ему было всего 20 лет. В первые сезоны он не являлся игроком старта, но после ухода лидеров становился все более значимой фигурой в клубе. Перед отъездом в «Ювентус» серб провел феноменальный групповой этап Лиги чемпионов, забив важнейшие мячи «Бешикташу», «Вольфсбургу» и «МЮ».

После неудачи в «Юве» карьера Красича пошла на спад. Из «Фенербахче» он уже перебрался в «Бастию», а затем не нашел ничего лучше, как подписать контракт с польской «Лехией». Последние три сезона Красич играет в Польше, но особыми показателями не блещет. Как и «Лехия», которая стабильно держится в середине таблицы.

Карьера в России: «Локомотив» (2014-2015)

Где сейчас: «Эвертон» (Англия)

Конечно, в РФПЛ были более стабильные и продолжительные выступления легионеров, чем игра Ньясса в «Локомотиве». Но то, как сенегалец второй раз за последние два года спасает карьеру, выбираясь из глухого запаса, нельзя не отметить. В «Локо» Ньясс большую часть контракта разочаровывал, однако осень 2015 года выдал мощную – 12 голов в 21 матче. Клуб выгодно продал игрока зимой, но, не найдя замены, проиграл чемпионат.

В «Эвертоне» нападающий попал под смену тренера: ушел Роберто Мартинес, пришел Рональд Куман, которому сенегалец оказался не нужен. Дальше была аренда в «Халл», который еще только предстояло возглавить Леониду Слуцкому. В сентября 2017-го Куман заявил, что Ньясс возвращается в «Эвертон». Вскоре голландца самого убрали, но и под руководством Сэма Эллардайса экс-железнодорожник продолжает играть. Всего в сезоне форвард забил пять мячей в 11 матчах.

Фото: Getty Images, РИА Новости/Антон Денисов, Василий Пономарев, РИА Новости/Владимир Федоренко, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Илья Питалев, РИА Новости/Михаил Киреев, Елена Разина, РИА Новости/Григорий Сысоев

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