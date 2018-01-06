6 причин для Смолова остаться в «Краснодаре»

Почему лучшему нападающему России лучше повременить с уходом из «Краснодара». По крайней мере, до лета.

Не стопроцентные варианты

Если говорить об европейских предложениях, то какие варианты для Смолова озвучивались в последние недели в СМИ? «Вест Хэм» да «Бешикташ». Не очень мощно. Но это и понятно, топ-клубы зимой неохотно тратят деньги.

Переходы в обе эти команды не очень выгодны Смолову. Переезд в Турцию – вообще бессмысленный. Уровень чемпионата, зарплат и престижа примерно тот же, что и в РФПЛ. Как и количество шансов оттуда уехать в топ-европейский клуб. А рисков существенно больше. Например, буйные турецкие фанаты, к которым нужно будет привыкнуть.

«Вест Хэм» - хороший вариант как плацдарм для дальнейшего роста. Но не сейчас, не зимой. «Молотобойцы» провалили начало сезона. Да, после смены Билича на Мойеса результата стали лучше, но никто не даст гарантий, что через месяц или два все снова не станет плохо. Начинать заграничную карьеру в такой ситуации будет сложно.

Конкуренция

Если говорить о «Вест Хэме» как о самом реальном варианте, то первое, что мы видим: у лондонцев уже есть пять нападающих. И все - хорошего качества.

Андре Айю: 28 лет, 21 гол за три сезона в Англии, 48 голов в чемпионате Франции за «Марсель»

Марко Арнаутович: 28 лет, 22 гола за три последних сезона в Англии

Эндрю Кэрролл: 28 лет, больше 50 голов в АПЛ за «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Вест Хэм»

Диафра Сахо: 28 лет, 17 голов за четыре сезона в АПЛ

Чичарито: 29 лет, четыре гола в этом сезоне АПЛ, за карьеру забивал за «Байер», «МЮ», «Реал»

Почти в любой команде АПЛ будет та же самая ситуация. Конкуренция – это хорошо, но лучше вступать в нее летом. Когда есть время привыкнуть к новым требованиям, скоростям, нагрузкам.

Почему не «Зенит»?

Есть Смолов примет предложение «Зенита», то рискует задержаться в России еще на сезон-два. Иначе какой смысл питерскому клубу брать игрока, который через полгода уйдет? Сейчас Смолову 27 лет. Если задержаться в России еще на два года, то шансов уехать будет очень мало.

Физика

В большинстве чемпионатов, в которые хотел бы попасть Смолов, нет зимних перерывов. Или они незначительные. Поэтому в первые недели Федор, скорее всего, будет уступать конкурентам в физической готовности. И, учитывая, что по ходу 2017 года у него несколько раз были проблемы с задней поверхностью бедра, лучше не спешить.

Титул

В России Смолов пока не выиграл ничего: были финалы Кубка России, бронза с «Динамо» и «Анжи», но на этом все. В Европе вряд ли кому-то очень нужно, чтобы новичок обязательно что-то выигрывал до перехода. Но, думается, это нужно самому Смолову. Для профессионального роста, уверенности в себе.

«Краснодар» отстает всего на одно очков от «Зенита» и «Спартака», которые всерьез верят, что могут догнать «Локомотив». Так почему не попробовать «Краснодару»? Если наберет форму Мамаев, вернется на свой уровень Каборе, выстрелит кто-то из Академии «Краснодара», плюс будут сильные новички, то все реально. И это был бы очень красивый уход.

Чемпионат мира

Новый клуб – это всегда риск. Даже если ты лучший нападающий России. Именно в таком статусе, например, Дзюба переходил в «Зенит». В итоге форвард сейчас рискует пролететь мимо домашнего чемпионата мира. Смолову в «Краснодаре» доверяют, клуб все еще в гонке за медалями. Так почему не дождаться чемпионата мира, после которого уже выбирать?

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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