Почему я хочу, чтобы чемпионом стал «Локомотив»

Четыре причины, почему корреспондент «Матч ТВ» ждет чемпионства «Локомотива».

Легендарный тренер

Нынешнее лидерство Семина – это как если бы вы нашли любимую книгу детства или, листая каналы, наткнулись на главный фильм юности. Ностальгия.

Хотя в конце 2015-го Семин оказался максимально далек от возвращения в топ-клуб: неудачный второй заход в киевском «Динамо», локальные успехи в чемпионате Азербайджана с «Габалой» и в РФПЛ с «Мордовией», а потом провал в «Анжи». Теоретически мог позвать «Локомотив», для болельщиков которого Семин – легенда. Но у тренера имелся конфликт с президентом клуба Ольгой Смородской. В общем, без шансов, без вариантов.

Когда спустя год возвращение все же состоялось, многие это восприняли как откровенно популистское решение нового президента «Локомотива» Ильи Геркуса. А на фоне слабых результатов критика только усиливалась: мол, у тренера методы из прошлого века. Да и в начале нынешнего сезона за проблемы в позиционном нападении железнодорожникам прилично доставалось.

Но если по существу: Семин не только выдал лучшие 20 туров в истории «Локомотива», но и сохранил в клубе самых талантливых (наряду с Зобниным и Головиным) молодых игроков России – братьев Миранчуков. Учитывая, до какой стадии дошел конфликт агентов и руководства клуба, можно точно сказать, что ситуацию спасла уверенная позиция Семина. Он, несмотря на слабую игру Алексея Миранчука осенью 2016-го и тонны слухов в СМИ, продолжал ставить полузащитника на все матчи межсезонья.

И именно Юрий Палыч реанимировал карьеру Фернандеша, вытащив его из запаса «Локо». Теперь португальца снова зовут в сборную, а у Промеса в лиге появился конкурент по дриблингу и умению делать результат в одиночку.

Можно долго обсуждать методы Семина, но тренера определяют лишь две вещи: то, как прогрессируют игроки при нем, и титулы. Все в «Локомотиве» сейчас выдают лучший сезон в карьере за долгое время. Осталось взять чемпионство.

И если Юрий Палыч вновь приведет «Локо» к золоту РФПЛ спустя почти 14 лет, это будет очень красивая история. Голливудская. Именно таких сюжетов российскому футболу и не хватает.

Воспитанники

В первых 20 турах «Локомотив» активно задействовал сразу четырех воспитанников: Баринова, Лысова и братьев Миранчуков. По этому показателю с командой Семина может сравниться разве что ЦСКА. Остальные в РФПЛ меньше доверяют воспитанникам.

Клубам, конечно, виднее. Но за условного Лысова, который пробивается в большой футбол не на своей позиции и пока больше за счет выносливости и терпения, хочется болеть сильнее, чем за самого крутого легионера.

Фернандеш и Гилерме

Легионеры РФПЛ в плане изучения русского языка обычно ограничиваются только классическими «привет», «спасибо» и «как дела?». Но два игрока «Локомотива» в этом плане - приятное исключение.

Во-первых, Гилерме, который уже является гражданином России. Но важнее то, что задолго до получения паспорта бразилец начал учить язык, читать об истории нашей страны. Теперь с ним можно поговорить не только о погоде, но и, например, о коммунизме. Серьезно.

Второй игрок, Мануэл Фернандеш, по словам Семина, по-русски изъясняется на уровне переводчика. Что, конечно, больше шутка, но все же: Фернандеш действительно понимает тренеров, партнеров и сам общается с ними без посторонней помощи.

Уважение к стране, в которой ты играешь, не может не вызывать ответную положительную реакцию.

Клубная работа нового формата

Пока футбол в России в основном – это только поход на стадион. Время до матча и после клубы неохотно заполняют развлекательным контентом. Оно и понятно: это работа вдолгую, сразу эффекта ждать не стоит. А денег и креатива требует уже сейчас.

Но два клуба РФПЛ пытаются выйти за привычный сюжет, включающий в себя пеший ход до стадиона, досмотр стюардов и полтора часа не всегда яркого зрелища. Это «Зенит» и «Локомотив». Они организовывают фудкорты, развлекательную программу, раздачу автографов и много чего еще.

Первому, конечно, проще: один город – одна команда. Тогда как попытки Ильи Геркуса и его «Локо» пока дают небольшую отдачу: посещаемость растет, но медленно, продолжая колебаться в районе 10,5 тысяч человек. Однако за попытку – респект.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Максим Блинов

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