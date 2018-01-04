Тут Гинер не прав. Почему с судьями в России все нормально

Президент ЦСКА Евгений Гинер вновь раскритиковал российских судей. Корреспондент «Матч ТВ» не согласен с таким мнением. И вот почему.

«Локомотиву» не помогают

Сказанное Гинером можно разделить на две части. В первой он выказал недовольство уровнем судей в целом. А во второй посоветовал внимательнее посмотреть на то, сколько пенальти дали «Локомотиву» в этом сезоне и сколько матчей команда Семина завершила в большинстве. Намек очевиден.

Что ж, смотрим. Кто и сколько бил пенальти в топ-5 РФПЛ нынешнего сезона?

«Локомотив»: 2 пробитых пенальти – 1 назначенный в пользу соперника; «Зенит»: 2 – 1; ЦСКА: 7 – 1; «Краснодар»: 3 – 2; «Спартак»: 3 – 1

Итого: из топ-5 РФПЛ больше всех пенальти ставят именно ЦСКА, меньше всех – «Зениту» и «Локомотиву». В принципе после такого расхождения количество удалений можно было и не рассматривать.

Но действительно «Локомотив» чаще других команд имел численное преимущество (4 раза). У «Зенита» и «Спартака» - 2, у ЦСКА – 1, у «Краснодара» - 0. Но если, к примеру, вспомнить удаления в топ-матчах - Самедова в игре со «Спартаком», Хосонова в поединке с ЦСКА, то никаких вопросов эти решения не вызывают. Более того, во встрече с тем же ЦСКА Вернблума тоже следовало отправить в раздевалку раньше времени.

Минимум ошибок в топ-матчах

Теперь об общем уровне судей. Понятно, зачем президенты, тренеры и владельцы клубов РФПЛ, блекло пародируя Моуринью, раз за разом атакуют судей. Чтобы предупредить ошибки в пользу соперника. Транслируя арбитрам простую мысль: любое неугодное решение будет активно осуждаться в СМИ, поэтому лучше хорошенько подумать, прежде чем свистнуть, допустим, пенальти. В общем, логика действующих лиц понятна. Зачем подстрекательством занимаются остальные – меньше. Потому что поводов практически нет.

Только в одном из последних шести топ-матчей (возьмем этот отрезок, он очень показателен) случилась судейская ошибка, повлиявшая на ход игры. Сергей Карасев проглядел грубость Вернблума, ударившегося локтем в грудь Миранчука. За что главный кандидат от России на ЧМ-2018 понес справедливое наказание: три тура без назначений.

В других пяти играх таких промахов не было. ЦСКА – «Спартак» Алексей Николаев отработал без нареканий. Виталий Мешков после возвращения из ФНЛ, куда, кстати, и был отправлен за череду ошибок, качественно провел два решающих матча осени – «Спартак» - «Зенит» и «Зенит» - «Локомотив». Приходилось даже слышать от спартаковских болельщиков, очень чувствительных к несправедливости, что, несмотря на неудаление Ригони в моменте с Комбаровым, Мешков отсудил нормально. Сергей Лапочкин же справился с жестким арт-хаусом в исполнении «Локомотива» и «Рубина», плюс был идеален во встрече «Краснодар» - «Спартак».

В чем показательность? Во-первых, в качестве. Работа судей точно не уступала игре в пяти случаев из шести. Во-вторых, в том поединке, где арбитр серьезно ошибся, он понес наказание. А тот, кто достойно показал себя в ФНЛ, смог вернуться к обслуживанию лучших матчей премьер-лиги. Это ли не демократия!

И, в-третьих, есть глубина состава. Три разных рефери добротно отсудили свои игры, четвертый сработал хуже, но его возможности все знают, в том числе и в ФИФА. Можно еще вспомнить Владимира Сельдякова, который хорошо отработал дерби в первом круге. Или Михаила Вилкова, качественно отсудившего первый матч «Зенита» и «Спартака» в сезоне.

Российские судьи становятся профессионалами

Но главная проблема российских судей не в периодически совершающихся ошибках. Это обыденность в любой лиге мира. Спросите, например, Венгера, если Моуринью не верите.

Главная проблема российских судей в том, что по бумагам они не являются профессионалами, поэтому нет ни профсоюза, ни социальных гарантий, ни страховок. Наши судьи беззащитны и в плане здоровья, и в плане карьеры.

Если человек травмируется, он лечит себя сам, за свои деньги. При этом существенно теряет в заработке – бонусы за обслуживания матчей не поступают. Это раз. Второе: его карьера гораздо больше зависит от того, кто в данный момент руководит судейским комитетом. В Европе, где судейство – это профессия, такая же, как футболист или тренер, лишить человека профессионального статуса гораздо сложнее. Нужен серьезный повод.

В России с этим проще. Есть масса примеров, когда, только мелькнув в РФПЛ, арбитр потом вновь погружался в пучину ПФЛ и ФНЛ, а то и вообще лишался практики. Потому что арбитра попросту некому защищать – и ему нечем защищаться. Естественно, независимости в принятии решений в таком случае будет меньше.

Но с нового сезона дела начали налаживаться – был сделан первый шаг к должному отношению к профессии. Рефери стали получать оклад, пусть пока небольшой – 30 тысяч рублей. Но вместе с 65 тысячами рублей за проведенный матч и бонусом в 50 тысяч за хорошее судейство это уже неплохие деньги. Опять же, если судья работает регулярно.

Именно об изменении статуса арбитров и надо говорить в контексте проблем судейства, а не требовать после каждого спорного пенальти отправлять в отставку Андрея Будогосского. Это все популизм. Перемена мест слагаемых.

Российские арбитры должного качества. Они умеет судить, регулярно приглашаются работать в еврокубки. Но есть проблема в системе, которая не облегчает, а осложняет жизнь судьям. В парадигме, где упакованный на жизнь вперед футболист бегает на одном поле с арбитрами, которые по классу ничем не уступают игрокам, но вынуждены существовать в условиях ХХ века, без сбоев и ошибок просто не может обойтись.

Никто не просит судьям такую же зарплату, как игрокам сборной. Но разрыв – не только в финансовом плане, но и статусном (профсоюзы, страховки, предоставление условий для тренировок) - не должен составлять пропасть. Иначе в ней российский футбол вместе с судейством и окажется.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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