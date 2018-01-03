10 трансферов чемпионата России, которые изменили все

Переходы этих футболистов в свое время существенно повлияли на расстановку сил в лиге.

Вагнер Лав

Позиция: нападающий

Откуда и куда: из «Палмейраса» в ЦСКА

Цена трансфера: 6,2 млн евро (здесь и далее по данным transfermarkt.com)

Бразилец приехал в Россию летом 2004 года, отличившись голом в первой же игре, – в квалификации Лиги чемпионов против «Нефтчи». С приезда Вагнера началась гегемония ЦСКА в России. Правда, армейцы упустили титул в 2004-м, хотя за три тура до конца лидировали, зато Вагнер и другие бразильцы помогли красно-синим взять два подряд чемпионства в следующих сезонах.

Дмитрий Лоськов

Позиция: полузащитник

Откуда и куда: из «Ростсельмаша» в «Локомотив»

Цена трансфера: -

В 1996 году Юрий Семин пригласил в «Локомотив» игрока, который в итоге стал легендой. Лоськов не только провел большей всех матчей и забил больше всех мячей за «Локо», но и сделал самый важный шаг в истории команды. Именно его единственный гол в «золотом» матче с ЦСКА в 2002-м принес железнодорожникам первое чемпионство в России. Спустя два года было взято и второе золото.

Тот «Локомотив» хорошо играл и в Европе. В Лиге чемпионов-2003/04 Лоськов помог команде Юрия Семина выйти из группы с лондонским «Арсеналом», миланским «Интером» и киевским «Динамо», а остановил тогда москвичей будущий финалист – «Монако».

Анатолий Тимощук

Позиция: полузащитник

Откуда и куда: из «Шахтера» в «Зенит»

Цена трансфера: 14,5 млн евро

Поначалу к приходу Тимощука относились скептически: на 2007 год цена, которую заплатил «Зенит», была рекордной для постсоветского пространства. И сезон начался плохо: петербуржцы под руководством Адвоката тяжело играли с конкурентами, лишь к осени набрав нужный ход.

В итоге Тимощук сполна оправдал ожидания, став ключевым игроком «Зенита», взявшего и российское золото, и Кубок УЕФА, и Суперкубок УЕФА. О стоимости трансфера больше никто не вспоминал.

Фернандо

Позиция: полузащитник

Откуда и куда: из «Сампдории» в «Спартак»

Цена трансфера: 12,5 млн евро

Перед чемпионским сезоном и в ходе его «Спартак» совершил множество точных покупок: Ещенко, Зобнин, Адриано, Зе Луиш, Селихов, Джикия – все в точку. Но главным трансфером стал, конечно, переход Фернандо. Впервые за последние сезоны «Спартак» обладал лучшим центром поля в лиге. Что и дало результат – первое золото за 16 лет.

Сергей Игнашевич

Позиция: защитник

Откуда и куда: из «Локомотива» в ЦСКА

Цена трансфера: свободный агент

Возможно, главный трансферный промах «Локомотива» в новейшей истории. В конце сезона-2003 Игнашевич отказался продлевать контракт с клубом, уйдя свободным агентом в ЦСКА. И спустя несколько лет утвердился в новом клубе в статусе лучшего защитника России.

Алексей и Василий Березуцкие

Позиция: защитники

Откуда и куда: из «Торпедо-ЗИЛ» в ЦСКА

Цена трансфера: 60 тысяч евро

В ЦСКА братья оказались не вместе: Алексей пришел в 2001 году, а Василий – в 2002-м, образовав с Игнашевичем главную защитную связку в российской истории. Просто перечислим совместно добытые близнецами титулы: пять чемпионатов России, Кубок УЕФА, шесть Кубков и шесть Суперкубков России. Плюс бронза Евро-2008.

Сергей Семак

Позиция: полузащитник

Откуда и куда: из «Москвы» в «Рубин»

Цена трансфера: 2 млн евро

На момент перехода в «Рубин» Семаку было почти 32 года. За плечами успешная карьера в ЦСКА, не совсем удачная поездка в «ПСЖ» и качественное, но не фееричное возвращение в «Москву». В общем, многого от трансфера полузащитника в Казань не ждали. Зря. В первый же сезон «Рубин» вместе с Семаком выиграл чемпионство, на следующий год - повторил результат.

Константин Зырянов

Позиция: полузащитник

Откуда и куда: из «Торпедо» в «Зенит»

Цена трансфера: 2,5 млн евро

По соотношению цены и качества переход Зырянова, несомненно, лучший трансфер «Зенита». За небольшие, в общем-то, деньги питерский клуб получил лучшего атакующего полузащитника России 2007–2012 годов. Несмотря на то, что в «Зенит» Зырянов попал почти в 30 лет, он успел выиграть три чемпионата России и Кубок УЕФА.

Сейду Думбия

Позиция: нападающий

Откуда и куда: из «Базеля» в ЦСКА

Цена трансфера: 11 млн евро

Перед приходом Думбия ЦСКА совершил несколько серьезных ошибок на трансферном рынке, потерял лидерство в России и не выигрывал РФПЛ четыре года. Уходил же ивуариец в качестве трехкратного чемпиона России, при этом он дважды становился лучшим бомбардиром нашего первенства.

Фото: РИА Новости/Александр Поляков, РИА Новости/Владимир Федоренко, РИА Новости/Владимир Родионов, РИА Новости/Илья Питалев, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Вадим Жернов, РИА Новости/Антон Денисов

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