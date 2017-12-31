Уходы «могикан», возвращение Фурсенко и 5 дырок в «Спартаке». Год «Зенита»

«Матч ТВ» вспоминает 7 важнейших событий, произошедших в «Зените» в 2017 году.

Сплошные перемены

После того как «Зенит» с Мирчей Луческу оказался по итогам сезона-2016\17 третьим, в клубе и команде произошли очень большие перемены. Президентом клуба был назначен Сергей Фурсенко, который уже возглавлял сине-бедл-голубых в 2006-08 годах и привел его к первому российскому золоту, Кубку и Суперкубку УЕФА. На пост спортивного директора вернулся Константин Сарсания. Мирчу Луческу отправили в отставку, а новым главным тренером стал итальянский специалист Роберто Манчини.

Был взят курс на возвращение собственных воспитанников: в команду пришли Далер Кузяев, Денис Терентьев, Дмитрий Богаев. В то же время впервые в истории в «Зените» появилось сразу пять игроков из Аргентины.

До свидания, легенды

В уходящем году «Зенит» покинули сразу несколько его «живых легенд». Первым это сделал Никлас Ломбертс, у которого закончился контракт с клубом. На последнем домашнем матче бельгийца вираж больше часа распевал его имя и фамилию. Такой чести не удостаивался до сих пор ни один легионер. А после возвращения из Москвы после заключительного матча чемпионата-2016\17 Ломбертс попросил оставить его на несколько минут в зенитовском самолете на своем традиционном месте. За это время он, видимо, прокрутил свои 10 лет в «Зените» и только потом последним вышел из лайнера.

Вскоре выяснилось, что по той же причине уходит капитан команды Данни. На его проводы на площади возле Зимнего стадиона собралось более тысячи человек.

И наконец, по ходу сезона состоялись проводы завершившего карьеру Александра Кержакова. Церемония на арене «Санкт-Петербург» получилась очень трогательной. Слез не смогли сдержать ни сам Кержаков, и очень многие болельщики.

Прощайте, Константин Сергеевич и Владимир Александрович

В 2017 году не обошлось без страшных потерь. В начале года внезапно из жизни ушел легендарный нападающий, любимец Ленинграда и Петербурга Владимир Казаченок. В последние годы именно он возглавлял Академию «Зенита».

А уже по ходу нового сезона так же внезапно не стало Константина Сарсании. Обе эти трагедии стали для «Зенита» и футбольного Петербурга настоящим потрясением.

Главные открытия: Кузяев и Кокорин

Безусловными открытиями уходящего года в «Зените» стали россияне – Далер Кузяев и Александр Кокорин. О первом узнала вся страна, включая тренерский штаб сборной. Второй выдал потрясающую осень, по ходу которой показал не только великолепный фубол, но и забил 18 мячей плюс отдал 8 передач.

Лучший матч – со «Спартаком»

Лучшим матчем «Зенита» в 2017 году вполне можно признать домашнюю победу над «Спартаком» - 5:1. И с точки зрения результата, и исходя из игры, показанной сине-бело-голубыми. При этом можно совершенно точно констатировать, что в этот вечер Петербург заснул счастливым.

«Спасибо, чемпионы»

В ноябре на арене «Санкт-Петербург» состоялась церемония чествования команды, которая 10 лет назад принесла Петербургу первое в истории «Зенита» российское чемпионство. Получилось весьма трогательно. В том числе с учетом того, что на берега Невы вернулись Радек Ширл, Камил Чонтофальски, Ивица Крижанац. А те, кто не смог приехать, поздравили товарищей по команде с большого экрана. Любопытно, что вечером, не сговариваясь, в одном и том же ресторане встретились чемпионы-2007 и нынешние аргентинцы «Зенита».

Перестановки под Новый год

В самом конце года в клубе произошло еще несколько знаковых перестановок. Консантин Зырянов был назначен главным тренером «Зенита-2» и, таким образом, в 40 лет завершил карьеру игрока.

Анатолий Давыдов возглавил клубную Академию. А незадолго до этого в клуб вернулся Вячеслав Малафеев, который стал заместителем спортивного директора.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев; РИА Новости/Алексей Даничев; Сергей Циммерман; ФК «Зенит»