Арендный отряд «Зенита» – 2: Лучшие Чернов и Джорджевич

В различных клубах и странах на правах аренды находятся сразу 8 игроков «Зенита». «Матч ТВ» уже писал о них осенью, теперь о том – как у них сложились дела в ходе первой части сезона в целом.

Луиш Нету («Фенербахче», Турция)

Португалец подъехал в стан «Фенербахче» к 3-му туру. Сейчас в чемпионате Турции сыграно уже 17 и команда Луиша Нету идет на 3-м месте, всего на два балла отставая от «Галатасарая» и на три от «Истнабула». Зенитовец принял участие в 8 матчах. Причем если поначалу Айкут Каджаман видел в Нету чуть ли не основного центрального защитника то с 13-го по 16-й тур неизменно оставлял его в запасе. Возможно, из-за автогола в игре с «Кайсериспором» (3:3). Однако в заключительном матче календарного года, то есть 23 декабря Нету вновь провел на поле 90 минут. Что, правда, победы «Фенербахче» не принесло – 1:1 с «Коньяспором».

Нету в «Фенербахче»

Игр: 8

В стартовом составе: 8

Желтые карточки: 4

Красные карточки: 1

Голы: 0

Эрнани («Сент-Этьен», Франция)

Бразилец успел приехать в «Сент-Этьен» к самому началу чемпионата Франции. По итогам 19-ти туров его жизнь в новом клубе напомнила полосатую тельняшку: черные периоды сменялись белыми и наоборот. Поначалу Эрнани играл через раз, и то – лишь выходя на замену. При этом как только Жан-Луи Гассе выпустил бразильца в стартовом составе во встрече с «Труа», как он тут же заработал удаление и оставил свою команду в меньшинстве (1:2). В конце года Эрнани по два матча сидел в запасе, а затем в двух следующих принимал участие.

Такой же «полосатой» стала для зенитовца и заключительная встреча года. 20 декабря во встрече «Генгам» – «Сент-Этьен» Эрнани вышел на поле на 55-й минуте при счете 0:0. Спустя 12 минут он вывел свою команду вперед, однако в итоге она проиграла 1:2. Причем решающий гол «Генгам» забил на 6-й добавленной минуте и оставил «Сент-Этьен» на 16-м месте и всего в 2-х очках от зоны вылета.

Эрнани в «Сент-Этьене»

Игр: 9

В стартовом составе: 5

Желтые карточки: 1

Красные карточки: 1

Голы: 3

Ибрагим Цаллагов («Динамо»)

Сразу после перехода в стан бело-голубых все для Цаллагова началось неплохо – 90 минут в 7-м туре против «Уфы» (1:1), потом столько же в следующей игре с «Краснодаром» (0:2). А вот потом зенитовец либо оставался в запасе, либо получал по нескольо минут игрового времени в концовках. Правда, со сменой главного тренера для зенитовца наступили более светлые времена. Во всяком случае в двух последних матчах года Дмитрий Хохлов вновь выпустил Цаллагова на все 90 минут. И полузащитник оказался на поле одним из лучших. А заодно помог обыграть «Ростов» (2:0) и «Анжи (2:0). Добавим, что «Динамо» идет в чемпионате России на 12-м месте.

Цаллагов в «Динамо»

Игр: 7

В стартовом составе: 4

Желтые карточки: 1

Красные карточки: 0

Голы: 0

Роберт Мак (ПАОК, Греция)

Словак успел поступить в расположение ПАОКа до начала сезона в Греции. И дела у Мака идут совсем неплохо. По 90 минут он играет далеко не всегда, с другой стороны из 15-ти сыгранных в чемпионате Греции туров зенитовец пропустил только два. Последний в году – из-за дисквалификации. Добавим, что ПАОК делит 2-3 место с АЕК и всего на одно очко отстает от «Олимпиакоса».

Мак в ПАОКе

Игр: 13

В стартовом составе: 6

Желтые карточки: 1

Красные карточки: 1

Голы: 2

Артур Юсупов («Ростов»)

Об аренде в «Ростов» этого зенитовца было объявлено за три дня до начала чемпионата. И южанам он явно пришелся ко двору – стал игроком основного состава. При этом лишь раз вышел на замену не с первых минут – в игре с «Динамо». Однако в октябре Юсупов получил травму колена, которая оставила его вне игры до конца года. Если не больше. «Ростов» идет в чемпионате на 10-м месте.

Юсупов в «Ростове»

Игр: 11

В стартовом составе: 9

Желтые карточки: 4

Красные карточки: 0

Голы: 1

Александр Рязанцев («Амкар»)

Рязанцев также успел присоединиться к новой команде до начала чемпионата. И сходу закрепился в стартовом составе пермяков. В 7-м туре отыграл 90 минут против «Зенита» (0:1). Более того, именно его гол «Арсеналу» на выезде принес «Амкару» первую победу в чемпионате. Однако потом стал выходить лишь на замену, затем оставаться в запасе, а потом и вовсе перестал попадать в заявку. Правда, в игре 20-го тура с «Краснодаром» на скамейку запасных зенитовец вернулся. Напомним, что «Амкар» идет в чемпионате России на 13-м месте.

Рязанцев в «Амкаре»

Игр: 11

В стартовом составе: 8

Желтые карточки: 0

Красные карточки: 0

Голы: 1

Евгений Чернов («Тосно»)

– Если человек в каждом матче играет по 90 минут, конечно, его отсутствие – это потеря, – так сказал главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов о защитнике Евгении Чернове перед матчем с «Зенитом». Единственном, в котором россиянин не принял участие в этом сезоне из-за дисквалификации, и согласно договору аренды. Во всех других он как правило становился одним из лучших в составе «Тосно» на левом фланге обороны. В матче с «Локо» забил гол, а в игре с «Арсеналом» (3:2) еще и отдал две голевые передачи. Кроме того, дебютировал в сборной России. «Тосно» занимает в чемпионате 14-е место.

Чернов в «Тосно»

Игр: 19

В стартовом составе: 19

Желтые карточки: 4

Красные карточки: 0

Голы: 1

Лука Джорджевич («Арсенал»)

Еще один игрок, который прекрасно чувствует и проявляет себя в аренде. За тульский «Арсенал» нападающий из Черногории не сыграл только в двух матчах. в 1-м туре, когда он еще находился в составе «Зенита» и собственно против самого «Зенита» – по условиям арендного договора. Отметим, что Джорджевич забил больше трети голов туляков в этом сезоне. В чемпионате они идут на 8 месте.

Джорджевич в «Арсенале»

Игр: 18

В стартовом составе: 16

Желтые карточки: 2

Красные карточки: 0

Голы: 7

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, globallookpress.com, РИА Новости/Виталий Тимкив, Sakis Mitrolidis/EuroFootball/Getty Images Sport/Getty Images, РИА Новости/Алексей Филиппов, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, ФК «Арсенал»

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