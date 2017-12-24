Комбаров встречается с коброй, Тарасов женится, Вернблум спит. Чем занимаются футболисты РФПЛ в отпуске

Игроки российского чемпионата отдыхают, а их Instagram обновляется.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в конце первой части сезона не скрывал, что уже думает об отпуске и хочет погреть косточки в какой-нибудь жаркой стране. Выбор полузащитника пал на Мальдивы, куда он отправился не только с семьей, но и с Дмитрием Комбаровым и Романом Шишкиным.

Между тем Кирилл Комбаров решил провести отпуск отдельно от брата и бывших партнеров по «Спартаку». С супругой он побывал в Марокко, где познакомился с представителем местной фауны – очаровательной коброй. Интересно, не будут ли на защитника ругаться в клубе за столь рискованное времяпрепровождение?

Скандальные фото Александра Кокорина с пистолетами на свадьбе Алана Чочиева из соцсетей нападающего никуда пока не исчезли. Но хотя бы новых не добавилось – форвард перешел на компьютерные «стрелялки». Все же лучше выпускать пар подобным образом в виртуальном мире.

Почти не играющий за «Зенит» Иван Новосельцев – главный специалист по бьюти-фото в российском футболе. Защитник выложил новые кадры с отдыха на Мальдивах. Василий Уткин будет доволен.

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес нежится у бассейна в окружении друзей.

Себастьян Дриусси в Буэнос-Айросе может снять майку и показать свои тату. В Петербурге подобной роскоши в декабре себе позволить нельзя.

У Эммануэля Мамманы и его избранницы все хорошо.

Доменико Кришито расслабляется со своими детишками на яхте.

Дмитрий Тарасов вместе со своей девушкой Анастасией также отправился на Мальдивы, где сделал ей предложение руки и сердца. Судя по инстаграму избранницы полузащитника, в ответ он услышал желанное «ДА!».

А вот нападающий «Динамо» Вандерсон в этом вопросе продвинулся значительно дальше – на днях состоялась его пышная свадьба. Заглянул туда и бывший партнер бразильца по «Краснодару» Ари, по которому болельщики «Локомотива» уже успели соскучиться.

Понтус Вернблум, как и полагается в предрождественские дни, отправился за подарками и на поиски Санта-Клауса. Последнего в традиционном кресле не оказалось, поэтому притомившийся в первой части сезона швед в нем просто подремал. А может, и желание какого-нибудь ребенка выполнил.

А вот Сергея Игнашевича пляжи далеких стран не привлекают – куда интереснее ветерану ЦСКА было насладиться красотами Японии. Компанию ему в этом составил наставник «Уфы» Сергей Семак и их обворожительные спутницы.

Кристиан Нобоа провел отпуск на родине, благо Эквадор располагает всем необходимым для полноценного пляжного отдыха. Хавбек «Зенита» также не упустил возможность проведать свою родную команду – «Эмелек» – и даже посетить с сыновьями домашний матч чемпионата против «Дельфина», в котором клуб из Гуаякиля одержал уверенную победу (4:2).

Александр Самедов успел прилично попутешествовать в эти недели и проведать немало старых знакомых. В частности, хавбек «Спартака» съездил в Дюссельдорф к Андрею Воронину, а затем отдохнул с Романом Павлюченко в Таиланде.

Уже немного подзабытый из-за тяжелейшей травмы Ведран Чорлука не мог позволить себе расслабиться в отпуске. В грядущие полгода капитану «Локо» предстоит вернуться в основу клуба и сборной Хорватии, поэтому свободные дни он тратит на возвращение былых кондиций в родном Загребе.

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