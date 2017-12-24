Комбаров встречается с коброй, Тарасов женится, Вернблум спит. Чем занимаются футболисты РФПЛ в отпуске

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в конце первой части сезона не скрывал, что уже думает об отпуске и хочет погреть косточки в какой-нибудь жаркой стране. Выбор полузащитника пал на Мальдивы, куда он отправился не только с семьей, но и с Дмитрием Комбаровым и Романом Шишкиным.https://www.instagram.com/p/BdE0PkkFwNv/?hl=ru&taken-by=glushak8
Между тем Кирилл Комбаров решил провести отпуск отдельно от брата и бывших партнеров по «Спартаку». С супругой он побывал в Марокко, где познакомился с представителем местной фауны – очаровательной коброй. Интересно, не будут ли на защитника ругаться в клубе за столь рискованное времяпрепровождение?https://www.instagram.com/p/BdAzbS6FaiT/?hl=ru&taken-by=kkombarov
Скандальные фото Александра Кокорина с пистолетами на свадьбе Алана Чочиева из соцсетей нападающего никуда пока не исчезли. Но хотя бы новых не добавилось – форвард перешел на компьютерные «стрелялки». Все же лучше выпускать пар подобным образом в виртуальном мире.https://www.instagram.com/p/Bc-JO7_l0lG/?hl=ru&taken-by=kokorin9
Почти не играющий за «Зенит» Иван Новосельцев – главный специалист по бьюти-фото в российском футболе. Защитник выложил новые кадры с отдыха на Мальдивах. Василий Уткин будет доволен.https://www.instagram.com/p/BdApxmLHlX5/?hl=ru&taken-by=inovoseltsev
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес нежится у бассейна в окружении друзей.https://www.instagram.com/p/BdEHF_whDzB/?hl=ru&taken-by=leoparedes20
Себастьян Дриусси в Буэнос-Айросе может снять майку и показать свои тату. В Петербурге подобной роскоши в декабре себе позволить нельзя.https://www.instagram.com/p/Bcpyz4WgK-n/?hl=ru&taken-by=sebadriussi.11
У Эммануэля Мамманы и его избранницы все хорошо.https://www.instagram.com/p/Bc3fhfNnpM_/?hl=ru&taken-by=emanuel_mammana24
Доменико Кришито расслабляется со своими детишками на яхте.https://www.instagram.com/p/BdEXD6NBLbB/?taken-by=domenicocriscito8691
Дмитрий Тарасов вместе со своей девушкой Анастасией также отправился на Мальдивы, где сделал ей предложение руки и сердца. Судя по инстаграму избранницы полузащитника, в ответ он услышал желанное «ДА!».https://www.instagram.com/p/Bc_guBHlkK5/?taken-by=kostenko.94
А вот нападающий «Динамо» Вандерсон в этом вопросе продвинулся значительно дальше – на днях состоялась его пышная свадьба. Заглянул туда и бывший партнер бразильца по «Краснодару» Ари, по которому болельщики «Локомотива» уже успели соскучиться.https://www.instagram.com/p/BdEeAJ5HymO/?hl=ru&taken-by=ari_gol1000
Понтус Вернблум, как и полагается в предрождественские дни, отправился за подарками и на поиски Санта-Клауса. Последнего в традиционном кресле не оказалось, поэтому притомившийся в первой части сезона швед в нем просто подремал. А может, и желание какого-нибудь ребенка выполнил.https://www.instagram.com/p/Bc4kU2hlYJd/?hl=ru&taken-by=wernbloom
А вот Сергея Игнашевича пляжи далеких стран не привлекают – куда интереснее ветерану ЦСКА было насладиться красотами Японии. Компанию ему в этом составил наставник «Уфы» Сергей Семак и их обворожительные спутницы.https://www.instagram.com/p/Bc_bHSXlhd1/?taken-by=ignashevich4
Кристиан Нобоа провел отпуск на родине, благо Эквадор располагает всем необходимым для полноценного пляжного отдыха. Хавбек «Зенита» также не упустил возможность проведать свою родную команду – «Эмелек» – и даже посетить с сыновьями домашний матч чемпионата против «Дельфина», в котором клуб из Гуаякиля одержал уверенную победу (4:2).https://www.instagram.com/p/BcqOkjxARZs/?taken-by=cristhian_noboa
Александр Самедов успел прилично попутешествовать в эти недели и проведать немало старых знакомых. В частности, хавбек «Спартака» съездил в Дюссельдорф к Андрею Воронину, а затем отдохнул с Романом Павлюченко в Таиланде.https://www.instagram.com/p/BckuHXWlL98/?hl=ru&taken-by=19samedov84 https://www.instagram.com/p/Bcz8ytJF-y_/?hl=ru&taken-by=19samedov84
Уже немного подзабытый из-за тяжелейшей травмы Ведран Чорлука не мог позволить себе расслабиться в отпуске. В грядущие полгода капитану «Локо» предстоит вернуться в основу клуба и сборной Хорватии, поэтому свободные дни он тратит на возвращение былых кондиций в родном Загребе.https://www.instagram.com/p/BcxOQFRFU3v/?taken-by=corlukav05_14
Смотрите также
Кейн догоняет Ширера и Месси. Что об этом думают в Англии?
200 передач и 1 бутса. Главные цифры о Лионеле Месси по итогам класико
Смог бы ты выиграть класико на месте Зидана? Тест «Матч ТВ»
Три человека, благодаря которым «Реал» проиграл класико. И чемпионат