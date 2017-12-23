«В «Спартаке» им сказали: «Роста не хватает». Чего вы могли не знать о Миранчуках

Как два, наверное, самых талантливых молодых футболиста России Алексей и Антон Миранчуки стали теми, кто они есть сейчас.

«Только вы нас в люди выведете»

Братья родились в городе Славянск-на-Кубани, население которого чуть больше 60 тысяч. А до прихода в футбол совсем недолго занимались танцами и каратэ. В футбольную же секцию попали в девять лет.

— Мы, можно сказать, искали друг друга, — рассказывает «Матч ТВ» первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков. — Я знал, что есть два сильных мальчика, которые хотят заниматься футболом. Сотовых телефонов тогда почти не было, но им, видимо, кто-то передал, что их ждут. Назначили день, встретились. По ребятам сразу было понятно, что далеко пойдут. Но мне больше запомнилась первая фраза. Я спросил тогда братьев: «Почему ко мне пришли?» И то ли Алексей, то ли Антон, точно не помню, ответил: «Только вы нас в люди выведете». Я засмеялся: «Ну, буду стараться». Начали ездить на турниры, обыгрывали даже главную команду региона на тот момент – краснодарскую «Кубань». В общем, неплохо играли, в призы попадали.

У меня был еще один нападающий – Вася Черов, — продолжает Воронков. — Вот они втроем с Миранчуками разрывали любую команду. Черов близнецам ни в чем не уступал, я даже думал, он большего добьется, чем они. Но ошибся. Он во второй команде «Краснодара» выступал в ПФЛ, в «Химках» в первой лиге поиграл, но дальше пока не пошло. Хотя уже мастер спорта – в команде Хомухи брал серебро чемпионата Европы U-19. По характеру Миранчуки в детстве были очень боевые. В обычной жизни веселые, простые пацаны, но когда на поле выходили, становились дерзкими, злыми по-хорошему. Бывало, даже дрались, в том числе и между собой, однако потом всегда обнимались. Близнецы все-таки.

Спустя два года на одном из турниров их заметили скауты «Спартака» — Борис Стрельцов и Алексей Леонов. На просмотре Миранчуки поставили условие, что-либо берут обоих, либо никого. В итоге взяли и Алексея, и Антона. А маму, которая имела педагогическое образование, устроили в спартаковский интернат.

«Сын Романцева сказал: «Слишком маленькие»

Первые два года у Миранчуков в Москве все было хорошо, но потом в «Спартаке» решили, что близнецам не хватает физической мощи.

— В академию пришел новый тренер – сын Олега Романцева Вадим – и сказал: Миранчуки – маленькие, — говорит Воронков. — Они и вправду были маленькие. Очень. Фотография есть, где мы стоим с ними вместе, а они мне по плечо, хотя у меня рост всего 173. Им тогда 13 лет было. Ну не росли они почему-то до этого возраста. Были мелкие, худые, но жилистые. Я уверял Романцева, что они еще вырастут: у них отец высокий, мать тоже немаленькая. Говорил: «Потерпите, вымахают». Но в Москве терпеть не привыкли.

Романцев был категорично настроен. Мол, ребята хорошие, но физически слабые. Я спрашивал: «Ну что вам еще надо, если они хорошие?» «С другими, — отвечали, — проще работать». Вот поэтому и не будет у нас никогда Месси и Роналдиньо. Миранчуки в другой футбол играют, в тот, что отличается от российского. В этом плане их можно сравнить с Аршавиным, который тоже был индивидуально силен.

Перестав попадать в состав, Миранчуки приняли решение уйти из «Спартака».

— Конечно, им непросто было, — продолжает рассказ Воронков. — Хотя виду не подавали. Они вообще сильные ребята, плюс помогают друг другу всегда. Один бы в такой ситуации, приехав из периферии в большой город со всеми его трудностями, точно бы не выдержал, сломался. Братьев после «Спартака» в «Кубань» звали, но их мать правильно решила, что надо Москву завоевывать.

На периферии, конечно, бардак. Денег нет. Вроде стараешься, стараешься, но ради чего? Хорошо, что иногда все же пробиваются парни. Сейчас, например, около 18 моих футболистов играют в топовых школах России. Посмотрим, что из них получится. За кем следить? За Дмитрием Малыгиным, которого из школы «Сатурна» вся страна хочет забрать. Но мы с ее директором Василием Ивановым решили совместно, что пока ему лучше остаться. Он хоть и 2003 года рождения, но играет за 2002-й. За Комаровым Иваном из московского «Локомотива» последите. Он, кстати, тоже маленький, как и Миранчуки были в свое время. Из-за этого тренеры его в состав не ставят. Говорят: «Прекрасный парень, но физический слабый. Будем ждать, когда вырастет». Считаю, это большая ошибка.

Маленьких еще Миранчуков в итоге позвали в «Локомотив». Куда из «Спартака» перешел тот самый скаут Борис Стрельцов. И под руководством Сергея Полстянова братья выиграли два чемпионата России.

А спустя несколько лет Славен Билич, у которого в «Локо» не получится ровным счетом ничего, успел все же сделать, пожалуй, одно из самых грамотных вложений в будущее клуба: позвал Алексея Миранчука тренироваться с основой. Антон тоже привлекался к первой команде, однако шансов на поле почти не получал. В результате ему пришлось задержаться в молодежке.

«Антон приехал в Эстонию юношей, уехал готовым игроком»

Но самым тяжелым годом для братьев стал 2016-й. Алексей после победного гола в финале Кубка России в 2015-м перестал прогрессировать, к осени начав превращаться в мем: на фоне каждодневных слухов об уходе в «Рубин», где предлагали зарплату в два раза больше, минимум результативных действий на поле.

Антон же был отправлен в аренду – в эстонскую «Левадию». И примеров того, что кто-то после подобного поворота карьеры легко возвращался в РФПЛ, на тот момент совсем не вспоминалось.

— Ребята эту тему обходят стороной, но я знаю, что они тяжело переживали ситуацию, — опять вступает Воронков. — Братьев-близнецов не разлучают! Но Антон – молодец, с честью прошел испытание. Я говорил ему: «Это должно тебе на пользу пойти, все-таки будет игровая практика». Другим способом тяжело было пробиться именно в «Локомотиве». Черевченко не видел Антона в составе. Палыча в команде тогда еще не было. А трудно переломить психологию тренера, если он недостаточно гибкий в этом плане. Вот не могу понять таких людей! Нельзя быть роботом. Никого не осуждаю, у всех свой взгляд на жизнь. Может, не уйди тогда Антон, до сих пор бы где-то болтался в молодежной команде. Как сложилось, так сложилось.

— Было видно, что приехал техничный парень, — вспоминает спортивный директор «Левадии» Сергей Парейко специально для «Матч ТВ». — Поэтому в том, что он вернется и заиграет в «Локомотиве», сомнений не было. Антон приехал к нам, можно сказать, юношей, но попробовал себя во взрослом футболе, понял, что даже не в таком сильном чемпионате, как эстонский, надо вкалывать по полной. И за год совершил такой прыжок в качестве.

Хотя началось для Антона в Эстонии все не очень хорошо – сначала травма, из-за которой он смог сыграть первый матч за «Левадию» только в апреле, потом – удаление в первой же встрече. Но, отбыв дисквалификацию, Антон стал лучшим бомбардиром клуба с 15 голами, провел за год 35 матчей и получил вызов в молодежную сборную России.

— Антону было непросто без брата, но он все прекрасно понимал, — говорит Парейко. — Да и все-таки Эстония не так далеко, Алексей приезжал несколько раз.

Трудный год закончился, а на зимние сборы в 2017-м братья поехали вместе – в составе «Локомотива». Пусть дебют Антона в РФПЛ пришлось отложить из-за травмы стопы, которая выбила его на два месяца, но уже к осени Миранчуки стали одними из лидеров идущего за золотом «Локомотива».

— Знаете, что интересно: мы же с Миранчуками родились в один месяц, в один день и даже в один час, — делится под конец разговора Воронков. — Только в разные годы: я – в 1973-м, а они – в 1995-м. Я им так и сказал как-то: «Вы мое перевоплощение. Все, что мне не досталось в футболе, вы возьмете сполна». Посмеялись немного, но я всегда говорил, что они заиграют. Просто интуиция. Сейчас мало общаемся, но все же общаемся: я понимаю, у них теперь другой уровень. Но главное, что человеческие качества у пацанов отменные. За это спасибо их матери надо сказать, которая в чем-то личной жизнью пожертвовала ради детей. Всегда их поддерживала.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, FC Levadia/Jana Pipar

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