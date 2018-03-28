Месси не стал досматривать матч, в котором его сборная пропустила шесть мячей

И правильно сделал.

Аргентинская команда провела свой худший матч под руководством Хорхе Сампаоли. В Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано» гости были унижены сборной Испании – 1:6.

Четыре года назад еще больший позор пережили бразильцы, которых на ЧМ-2014 разгромили немцы (7:1). Любопытно, что вчера Бразилия свой микрореванш взяла, обыграв Германию в товарищеской встрече (1:0). Ждать ли чего-то подобного в новом витке отношений аргентинцев и испанцев на чемпионате мира в России?

Только при условии, если на поле будет Лионель Месси. Вчера лидер команды из-за небольшой травмы вновь (как и против итальянцев) наблюдал за происходящим с трибуны. Поводов улыбнуться у него было примерно ноль.

Для начала, стадион традиционно освистал его одноклубника Жерара Пике – защитнику «Барселоны» уже, судя по всему, никогда не простят отдельные цитаты по поводу независимости Каталонии. Затем Месси вынужден был аплодировать Серхио Рамосу – защитник сборной (и «Реала») проводил 150-й матч за национальную команду, по случаю чего ему презентовали фирменную майку в рамке.

Первый тайм проходил при подавляющем преимуществе хозяев, однако закончился со счетом 2:1. А вот после перерыва испанцы дважды забили по два мяча, причем, интервалы между этими дублями составляли менее трех минут, и довели дело до разгрома. Хозяева натурально издевались – тот же Рамос демонстративно целовал бутсы автору хет-трика, еще одному игроку «Реала» Иско.

За десять минут до финального свистка Лео поднялся со своего места и отправился в подтрибунные помещения.

Перед матчем Сампаоли сравнивал чемпионат мира с револьвером у головы Месси. Дескать, если Лионель его не выиграет, то ему конец.

Вчера испанцы заряди в обойму шесть патронов. Осталось только спустить курок. Видимо, желающих в составе сборной Аргентины хоть отбавляй.

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

«Испания» () — «Аргентина» () — 6:1 (2:1)

Голы: Коста, 13. Иско, 27, 52, 76. Тьяго, 55. Аспас, 75. — Отаменди, 39.

Фото: David Ramos/Getty Images