Чех решил завершить карьеру. Смотри три лучших сейва голкипера

2019-01-15T18:27:27+03:00
Вратарь «Арсенала» Петр Чех во вторник объявил, что этот сезон будет последним в его карьере.
- В премьер-лиге вратарь отыграл 15 лет, а начинал карьеру в скромном «Хмеле», затем перебрался в лучший клуб Чехии начала двухтысячных — «Спарту».
- На европейской арене он засветился в составе французского «Ренна», у которого и был куплен «Челси» в 2004 году за 10,3 млн евро. В составе синих Чех провел 11 сезонов, четырежды становился чемпионом Англии, а в 2012 выиграл с командой Лигу чемпионов.
- В «Арсенал» он перебрался летом 2015-го и три сезона был основным вратарем команды, в текущем чемпионате 36-летний голкипер уступил место в воротах немцу Бернду Лено. На счету Чеха в нынешнем сезоне только 7 матчей в АПЛ.
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