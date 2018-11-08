Это видео докажет, что «Рома» забила гол в ворота ЦСКА не по правилам

Лучший повтор из вчерашней трансляции. Чистый офсайд.

2018-11-08T11:53:28+03:00 Лучший повтор из вчерашней трансляции. Чистый офсайд.

В момент удара Маноласа автор гола Пеллегрини находится в спорном положении. Кажется, что офсайд был, но трудно уверенно заключить даже по повтору.

Боковому арбитру было очень сложно: все решали сантиметры. Однако после удара мяч срикошетил от корпуса Эдина Джеко.

На стопкадре отлично видно, что в этот момент Пеллегрини находился в положении вне игры. Боковой арбитр не мог увидеть рикошет из-за скопления игроков, в то время как главный судья Чакыр находился в идеальной позиции, но не разобрался в эпизоде и ошибочно засчитал гол.

Полный обзор игры

Репортаж из «Лужников»

Слова Гончаренко

Лига чемпионов. 4-й тур

«ЦСКА» (Москва) — «Рома» (Рим) — 1:2 (0:1)

Голы: Сигурдссон, 51 (ВИДЕО). — Манолас, 4 (ВИДЕО). Пеллегрини, 59 (ВИДЕО).

Удаления: Магнуссон, 56.