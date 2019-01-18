ЦСКА ловит тренды, Смолов ломает стереотипы. Как звезды спорта начали год в Instagram
Царь всея Instagram Криштиану Роналду встретил 2019-й ударно: фотографии с чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и много постов с радостью от победы в Суперкубке Италии. Напомним, матч с «Миланом» прошел в Саудовской Аравии, а победный гол забил именно португалец.https://www.instagram.com/p/Bstf5ScAAXo/
Лионель Месси продолжает украшать свой профиль добрыми семейными фотографиями.https://www.instagram.com/p/BsoMwZFnhza/
Еще никто не переходил так быстро от Месси к Федору Смолову, а мы перейдем. 28-летний уроженец Саратова как будто решил ответить всем, кто обвинял российских футболистов в отсутствии фантазии при планировании отпусков (привет, замкнутый круг Дубай — Мальдивы). Смолов провел отпуск в местечке Сен-Бартелеми — это заморское сообщество Франции, занимающее одноименный остров в Карибском море. Очень дорогой и очень крутой во всех смыслах курорт. «Плюс» за оригинальность. Критики пошли крутить глобус.https://www.instagram.com/p/Br5pWnhn6M9/
Перейдем к яйцу. Только не делай вид, что ты не в курсе. Фотография обычного куриного яйца побила рекорд Instagram по лайкам, который принадлежал Кайли Дженнер (18 миллионов). Эта тема стала вирусной, пост с фотографией яйца уже собрал 47 миллионов лайков.
ЦСКА не удержался и обыграл эту тему.https://www.instagram.com/p/BsoKPdDlTJ-/
Как и «Локо».https://www.instagram.com/p/BstMSRqhCvy/
А вот легенда бокса Майк Тайсон, кажется, не оценил креатив фанатов.
— Перестаньте присылать мне это дерьмо.https://twitter.com/MikeTyson/status/1085662901669523456
16 января фанаты музыки отмечают Международный день The Beatles. Это стало поводом для крутейшего выступления баскетбольного ЦСКА.https://www.instagram.com/p/BsvUT65ndJe/
Наш Instagram использовал День The Beatles, чтобы напомнить, за какие футбольные клубы болели члены легендарной ливерпульской четверки.https://www.instagram.com/p/BssJ1nUBRFt/
«Спартак» устроил совместную фотосессию для Романа Зобнина и новичка команды Лукаса Айртона. Ты тоже видишь сходство?https://www.instagram.com/p/Bsn4Ct3gJ-w/
Звание лучшего тролля старта 2019-го получает «Боруссия», посмеявшаяся над «Лейпцигом» в рамках флешмоба «Я 10 лет назад». Клуб был основан девять лет назад.https://twitter.com/BlackYellow/status/1085539259237498880
У Флойда Мейвезера редко бывают посты, к которым не просится тег «лакшери». Вот американец хвастается часами. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что каждая пара дороже твоей квартиры.https://www.instagram.com/p/BsbovodhWRQ/
А вот чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не в пример скромнее. В январе он устроил настоящее чудо — исполнил мечты нескольких детей. Вот ТУТ можно прочесть подробнее.https://www.instagram.com/p/BsX3kHVgqTN/
Побежденный Хабибом ирландец Конор Макгрегор достиг отметки в 30 миллионов подписчиков. У россиянина поменьше — 13,5 млн.https://www.instagram.com/p/BsrF7t8jyNZ/
Теннисный сезон начался, поэтому у Марии Шараповой уже не найти фото красивых пляжей — только работа, только победы на Australian Open.https://www.instagram.com/p/Bssz1nTHMEQ/
Итоги года от Аделины Сотниковой: минус 10 кг и вернувшиеся тройные прыжки «на публику». Впечатляет!https://www.instagram.com/p/Bsk-Wp_njEf/
Теперь можно и в Дубай.https://www.instagram.com/p/BsvEWriHBg5/
Из грустного: Петр Чех использовал соцсети для объявления о решении завершить карьеру.https://www.instagram.com/p/BspyREslL5u/
«Локомотив» и «Зенит» уже прилетели в Катар, где готовятся к ФОНБЕТ КУБКУ МАТЧ ПРЕМЬЕР.https://www.instagram.com/p/BstC39elG95/
Напомним, что турнир с участием «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Ростова» пройдет 21–29 января.
Напоследок — Валерий Карпин в качестве бонуса. У стильного и (временами) крайне жесткого тренера по-прежнему самый милый и плюшевый Instagram российского футбола.https://www.instagram.com/p/BsskaR2F2r0/