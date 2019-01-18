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ЦСКА ловит тренды, Смолов ломает стереотипы. Как звезды спорта начали год в Instagram

09:17
ЦСКА ловит тренды, Смолов ломает стереотипы. Как звезды спорта начали год в Instagram
Фото: © instagram.com/smolovfedor_10
О звездах спорта, которые тоже любят позависать в телефоне.

Царь всея Instagram Криштиану Роналду встретил 2019-й ударно: фотографии с чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и много постов с радостью от победы в Суперкубке Италии. Напомним, матч с «Миланом» прошел в Саудовской Аравии, а победный гол забил именно португалец.

https://www.instagram.com/p/Bstf5ScAAXo/

Лионель Месси продолжает украшать свой профиль добрыми семейными фотографиями. 

https://www.instagram.com/p/BsoMwZFnhza/

Еще никто не переходил так быстро от Месси к Федору Смолову, а мы перейдем. 28-летний уроженец Саратова как будто решил ответить всем, кто обвинял российских футболистов в отсутствии фантазии при планировании отпусков (привет, замкнутый круг Дубай — Мальдивы). Смолов провел отпуск в местечке Сен-Бартелеми — это заморское сообщество Франции, занимающее одноименный остров в Карибском море. Очень дорогой и очень крутой во всех смыслах курорт. «Плюс» за оригинальность. Критики пошли крутить глобус.

https://www.instagram.com/p/Br5pWnhn6M9/

Перейдем к яйцу. Только не делай вид, что ты не в курсе. Фотография обычного куриного яйца побила рекорд Instagram по лайкам, который принадлежал Кайли Дженнер (18 миллионов). Эта тема стала вирусной, пост с фотографией яйца уже собрал 47 миллионов лайков.

ЦСКА не удержался и обыграл эту тему.

https://www.instagram.com/p/BsoKPdDlTJ-/

Как и «Локо».

https://www.instagram.com/p/BstMSRqhCvy/

А вот легенда бокса Майк Тайсон, кажется, не оценил креатив фанатов.

— Перестаньте присылать мне это дерьмо.
https://twitter.com/MikeTyson/status/1085662901669523456

16 января фанаты музыки отмечают Международный день The Beatles. Это стало поводом для крутейшего выступления баскетбольного ЦСКА.

https://www.instagram.com/p/BsvUT65ndJe/

Наш Instagram использовал День The Beatles, чтобы напомнить, за какие футбольные клубы болели члены легендарной ливерпульской четверки.

https://www.instagram.com/p/BssJ1nUBRFt/

«Спартак» устроил совместную фотосессию для Романа Зобнина и новичка команды Лукаса Айртона. Ты тоже видишь сходство?

https://www.instagram.com/p/Bsn4Ct3gJ-w/

Звание лучшего тролля старта 2019-го получает «Боруссия», посмеявшаяся над «Лейпцигом» в рамках флешмоба «Я 10 лет назад». Клуб был основан девять лет назад.

https://twitter.com/BlackYellow/status/1085539259237498880

У Флойда Мейвезера редко бывают посты, к которым не просится тег «лакшери». Вот американец хвастается часами. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что каждая пара дороже твоей квартиры.

https://www.instagram.com/p/BsbovodhWRQ/

А вот чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не в пример скромнее. В январе он устроил настоящее чудо — исполнил мечты нескольких детей. Вот ТУТ можно прочесть подробнее.

https://www.instagram.com/p/BsX3kHVgqTN/

Побежденный Хабибом ирландец Конор Макгрегор достиг отметки в 30 миллионов подписчиков. У россиянина поменьше — 13,5 млн.

https://www.instagram.com/p/BsrF7t8jyNZ/

Теннисный сезон начался, поэтому у Марии Шараповой уже не найти фото красивых пляжей — только работа, только победы на Australian Open. 

https://www.instagram.com/p/Bssz1nTHMEQ/

Итоги года от Аделины Сотниковой: минус 10 кг и вернувшиеся тройные прыжки «на публику». Впечатляет!

https://www.instagram.com/p/Bsk-Wp_njEf/

Теперь можно и в Дубай.

https://www.instagram.com/p/BsvEWriHBg5/

Из грустного: Петр Чех использовал соцсети для объявления о решении завершить карьеру.

https://www.instagram.com/p/BspyREslL5u/

«Локомотив» и «Зенит» уже прилетели в Катар, где готовятся к ФОНБЕТ КУБКУ МАТЧ ПРЕМЬЕР

https://www.instagram.com/p/BstC39elG95/

Напомним, что турнир с участием «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Ростова» пройдет 21–29 января.

Напоследок — Валерий Карпин в качестве бонуса. У стильного и (временами) крайне жесткого тренера по-прежнему самый милый и плюшевый Instagram российского футбола.

https://www.instagram.com/p/BsskaR2F2r0/

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