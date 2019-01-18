ЦСКА ловит тренды, Смолов ломает стереотипы. Как звезды спорта начали год в Instagram

О звездах спорта, которые тоже любят позависать в телефоне.

2019-01-18T09:17:17+03:00 О звездах спорта, которые тоже любят позависать в телефоне.

Царь всея Instagram Криштиану Роналду встретил 2019-й ударно: фотографии с чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и много постов с радостью от победы в Суперкубке Италии. Напомним, матч с «Миланом» прошел в Саудовской Аравии, а победный гол забил именно португалец.

Лионель Месси продолжает украшать свой профиль добрыми семейными фотографиями.

Еще никто не переходил так быстро от Месси к Федору Смолову, а мы перейдем. 28-летний уроженец Саратова как будто решил ответить всем, кто обвинял российских футболистов в отсутствии фантазии при планировании отпусков (привет, замкнутый круг Дубай — Мальдивы). Смолов провел отпуск в местечке Сен-Бартелеми — это заморское сообщество Франции, занимающее одноименный остров в Карибском море. Очень дорогой и очень крутой во всех смыслах курорт. «Плюс» за оригинальность. Критики пошли крутить глобус.

Перейдем к яйцу. Только не делай вид, что ты не в курсе. Фотография обычного куриного яйца побила рекорд Instagram по лайкам, который принадлежал Кайли Дженнер (18 миллионов). Эта тема стала вирусной, пост с фотографией яйца уже собрал 47 миллионов лайков.

ЦСКА не удержался и обыграл эту тему.

Как и «Локо».

А вот легенда бокса Майк Тайсон, кажется, не оценил креатив фанатов.

— Перестаньте присылать мне это дерьмо.

16 января фанаты музыки отмечают Международный день The Beatles. Это стало поводом для крутейшего выступления баскетбольного ЦСКА.

Наш Instagram использовал День The Beatles, чтобы напомнить, за какие футбольные клубы болели члены легендарной ливерпульской четверки.

«Спартак» устроил совместную фотосессию для Романа Зобнина и новичка команды Лукаса Айртона. Ты тоже видишь сходство?

Звание лучшего тролля старта 2019-го получает «Боруссия», посмеявшаяся над «Лейпцигом» в рамках флешмоба «Я 10 лет назад». Клуб был основан девять лет назад.

У Флойда Мейвезера редко бывают посты, к которым не просится тег «лакшери». Вот американец хвастается часами. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что каждая пара дороже твоей квартиры.

А вот чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не в пример скромнее. В январе он устроил настоящее чудо — исполнил мечты нескольких детей. Вот ТУТ можно прочесть подробнее.

Побежденный Хабибом ирландец Конор Макгрегор достиг отметки в 30 миллионов подписчиков. У россиянина поменьше — 13,5 млн.

Теннисный сезон начался, поэтому у Марии Шараповой уже не найти фото красивых пляжей — только работа, только победы на Australian Open.

Итоги года от Аделины Сотниковой: минус 10 кг и вернувшиеся тройные прыжки «на публику». Впечатляет!

Теперь можно и в Дубай.

Из грустного: Петр Чех использовал соцсети для объявления о решении завершить карьеру.

«Локомотив» и «Зенит» уже прилетели в Катар, где готовятся к ФОНБЕТ КУБКУ МАТЧ ПРЕМЬЕР .

Напомним, что турнир с участием «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Ростова» пройдет 21–29 января.

Напоследок — Валерий Карпин в качестве бонуса. У стильного и (временами) крайне жесткого тренера по-прежнему самый милый и плюшевый Instagram российского футбола.

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