Разговор с мамой Алексея Черепанова, биатлонные материалы из заснеженного Рупольдинга. Лучшие тексты дня на «Матч ТВ»

«Лешка перед смертью играл с температурой. И запретил мне говорить!» Интервью мамы Алексея Черепанова, которому сегодня исполнилось бы 30 лет
15 января 2019 года исполнилось бы 30 лет форварду «Авангарда» и сборной России Алексею Черепанову, трагически ушедшему из жизни 13 октября 2008-го во время хоккейного матча. Обозреватель «Матч ТВ» поговорил с мамой Алексея — Маргаритой Александровной, а также с Владимиром Лутченко, который помог «Рейнджерс» выбрать талантливого игрока на драфте НХЛ.
— Я ехала к сыну как раз 13 октября. Мне же в поезде сообщили о его смерти. А если б я приехала на неделю раньше, может, как-то смогла повлиять. Мне папа уже после похорон сказал: «Ты знаешь, что он неделю с температурой играл?» Я вспылила: «Ты зачем мне сейчас об этом говоришь? Ты ведь был с ним — почему мне не сообщил?» — «Да Лешка запретил: «Ты мамане не говори, а то она приедет, тут кипиш устроит». Понимаете? Если б я была, то увидела бы, что мой ребенок с температурой. Поговорила бы с врачом, с тренером. Сын не хотел этого, взрослым себя считал.
Маргарита Черепанова рассказывает о сыне, жизнь которого внезапно оборвалась 10 лет назад
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«Губерниев — высокий, сумасшедший и эмоциональный». Блиц-интервью с Бьорндаленом
Восьмикратный олимпийский чемпион ответил на случайные вопросы «Матч ТВ». В этом материале вы узнаете, кто был для него сильнейшим соперником из России, какой наиболее дурацкий вопрос задавали Бьорндалену журналисты и сколько стоил его самый дорогой пылесос.
— Сергей Чепиков был безумно силен. В тот период для меня было очень сложно его обогнать. Потом я соревновался со многими русскими, но конкурировать с Чепиковым было безумно трудно. Я тогда был молодой, он — уже нет. Может быть, в этом причина. Я не уверен.
Блиц вышел увлекательным. Убедись в этом
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«Фактор дебютной гонки сыграл плохую шутку с Сучиловым». Слова тренеров сборной России перед этапом в Рупольдинге
Про ротацию, трассу и перенос мужского спринта.
— Стрельбу никуда не деть. Даже с тем ходом, который имеет Йоханнес Бе, с промахом сложно будет выиграть. Даже его ход не поможет. Да, он выигрывал много у всех на первых этапах, но в Оберхофе и без промаха в спринте ему было бы тяжело бороться с Сашей [Логиновым]. Стрельба везде очень важна.
Любопытные слова из Рупольдинга
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Без Лодыгина, но с тренером-новичком. Как «Зенит» отправился на первый сбор
Петербургский клуб улетел на сбор в Катар, где вместе с «Локомотивом», «Спартаком» и «Ростовом» примет участие в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР. Как сине-бело-голубые добирались до своего тренировочного лагеря — в репортаже «Матч ТВ».
Новичок говорит на пяти языках, что с ходу и продемонстрировал. Еще до тренировки в разговоре с Эрнани он блеснул португальским, с Мамманой — испанским и русским — с Луневым, которого помнит еще по «Уфе». Останется ли Оливейра в «Зените», прояснится после катарского сбора.ъ
Узнай о первом вечере «Зенита» в Катаре больше
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Отставной министр Кузьмин бросает вызов будущему президенту РФС Дюкову. Что бы это значило?
Выборы нового главы РФС, которые состоятся 22 февраля, вдруг обрели черты вполне светского мероприятия.
Шансов обойти Дюкова 22 февраля 2019-го у Кузьмина ощутимо меньше, чем у ульяновской «Волги», которая двинула его в президенты, — выиграть в обозримом будущем Лигу чемпионов. Зато футбольному народу России даровано право выбора. Он снова дышит воздухом свободы. Мы — за демократию! Правда же?
Внутри есть мнение юриста о грядущих выборах
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Андрей Аршавин: «Роналду сделал пару финтов, и я уже даже бежать перестал»
О чем рассказал Андрей Аршавин подписчикам «Матч ТВ»? Собрали для тебя главные моменты беседы.
После ЧМ, думаю, никто, кроме Головина, и не мог уехать в Европу. Федор Смолов, к сожалению, себя проявил не так ярко, Черышев и так играет в Испании, Дзюба уже старый, и ему не заплатят больше, чем в «Зените», Акинфеев не хочет, иначе уехал бы раньше. Если каждого игрока взять в отдельности, то особо и не было вариантов.
Аршавин — о футболе в Англии, в России и еще много о чем
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Лодыгин не едет на сборы с «Зенитом», а «Ноттингем» ищет вратаря. Совпадение?
В Англии подтверждают, что вратарская позиция клуба нуждается в укреплении.
Причина, по которой Лодыгин реально может оказаться в Англии, проста. Если верить порталу Transfermarkt, вратарь сотрудничает с агенством «Стеллар», чьи клиенты — преимущественно игроки из АПЛ и Чемпионшипа. Такие как Люк Шоу, Джесси Лингард, Джордан Пикфорд, Киран Триппьер и Гильфи Сигурдссон. Второй английский дивизион — возможно, самая сложная лига в мире. 24 команды рубятся между собой не на жизнь, а на смерть, еще и отвлекаясь на матчи Кубка страны и Кубка лиги. И для того чтобы пойти на повышение (выйти в АПЛ), нужно иметь реально крепкий резерв. В том числе вратарский.
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Пике купил клуб из Андорры, а Месси и Фабрегас будут ему помогать. Зачем им это?
Кажется, мы уже знаем имя будущего президента «Барселоны».
Пике всерьез строит планы о том, чем будет заниматься после окончания карьеры. Вариантов уже достаточно. Не так давно защитник создал компанию Kosmos Studio, которая действует от его лица и занимается различными проектами. Например, в декабре футболист купил клуб «Андорра» из одноименного государства. Первым делом испанцу требуется погасить долги команды в 200 тысяч евро.
Фото: РИА Новости/Виктор Голубь, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Песня, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru