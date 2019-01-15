Разговор с мамой Алексея Черепанова, биатлонные материалы из заснеженного Рупольдинга. Лучшие тексты дня на «Матч ТВ»

По традиции собрали все самые интересные тексты, вышедшие на сайте за день, в одном сводном материале.Разго

2019-01-15T23:30:58+03:00 По традиции собрали все самые интересные тексты, вышедшие на сайте за день, в одном сводном материале.Разго

15 января 2019 года исполнилось бы 30 лет форварду «Авангарда» и сборной России Алексею Черепанову, трагически ушедшему из жизни 13 октября 2008-го во время хоккейного матча. Обозреватель «Матч ТВ» поговорил с мамой Алексея — Маргаритой Александровной, а также с Владимиром Лутченко, который помог «Рейнджерс» выбрать талантливого игрока на драфте НХЛ.

— Я ехала к сыну как раз 13 октября. Мне же в поезде сообщили о его смерти. А если б я приехала на неделю раньше, может, как-то смогла повлиять. Мне папа уже после похорон сказал: «Ты знаешь, что он неделю с температурой играл?» Я вспылила: «Ты зачем мне сейчас об этом говоришь? Ты ведь был с ним — почему мне не сообщил?» — «Да Лешка запретил: «Ты мамане не говори, а то она приедет, тут кипиш устроит». Понимаете? Если б я была, то увидела бы, что мой ребенок с температурой. Поговорила бы с врачом, с тренером. Сын не хотел этого, взрослым себя считал.

Маргарита Черепанова рассказывает о сыне, жизнь которого внезапно оборвалась 10 лет назад

***

Восьмикратный олимпийский чемпион ответил на случайные вопросы «Матч ТВ». В этом материале вы узнаете, кто был для него сильнейшим соперником из России, какой наиболее дурацкий вопрос задавали Бьорндалену журналисты и сколько стоил его самый дорогой пылесос.

— Сергей Чепиков был безумно силен. В тот период для меня было очень сложно его обогнать. Потом я соревновался со многими русскими, но конкурировать с Чепиковым было безумно трудно. Я тогда был молодой, он — уже нет. Может быть, в этом причина. Я не уверен.

Блиц вышел увлекательным. Убедись в этом

***

Про ротацию, трассу и перенос мужского спринта.

— Стрельбу никуда не деть. Даже с тем ходом, который имеет Йоханнес Бе, с промахом сложно будет выиграть. Даже его ход не поможет. Да, он выигрывал много у всех на первых этапах, но в Оберхофе и без промаха в спринте ему было бы тяжело бороться с Сашей [Логиновым]. Стрельба везде очень важна.

Любопытные слова из Рупольдинга

***

Петербургский клуб улетел на сбор в Катар, где вместе с «Локомотивом», «Спартаком» и «Ростовом» примет участие в ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР. Как сине-бело-голубые добирались до своего тренировочного лагеря — в репортаже «Матч ТВ».

Новичок говорит на пяти языках, что с ходу и продемонстрировал. Еще до тренировки в разговоре с Эрнани он блеснул португальским, с Мамманой — испанским и русским — с Луневым, которого помнит еще по «Уфе». Останется ли Оливейра в «Зените», прояснится после катарского сбора.ъ

Узнай о первом вечере «Зенита» в Катаре больше

***

Выборы нового главы РФС, которые состоятся 22 февраля, вдруг обрели черты вполне светского мероприятия.

Шансов обойти Дюкова 22 февраля 2019-го у Кузьмина ощутимо меньше, чем у ульяновской «Волги», которая двинула его в президенты, — выиграть в обозримом будущем Лигу чемпионов. Зато футбольному народу России даровано право выбора. Он снова дышит воздухом свободы. Мы — за демократию! Правда же?

Внутри есть мнение юриста о грядущих выборах

***

О чем рассказал Андрей Аршавин подписчикам «Матч ТВ»? Собрали для тебя главные моменты беседы.

После ЧМ, думаю, никто, кроме Головина, и не мог уехать в Европу. Федор Смолов, к сожалению, себя проявил не так ярко, Черышев и так играет в Испании, Дзюба уже старый, и ему не заплатят больше, чем в «Зените», Акинфеев не хочет, иначе уехал бы раньше. Если каждого игрока взять в отдельности, то особо и не было вариантов.

Аршавин — о футболе в Англии, в России и еще много о чем

***

В Англии подтверждают, что вратарская позиция клуба нуждается в укреплении.

Причина, по которой Лодыгин реально может оказаться в Англии, проста. Если верить порталу Transfermarkt, вратарь сотрудничает с агенством «Стеллар», чьи клиенты — преимущественно игроки из АПЛ и Чемпионшипа. Такие как Люк Шоу, Джесси Лингард, Джордан Пикфорд, Киран Триппьер и Гильфи Сигурдссон. Второй английский дивизион — возможно, самая сложная лига в мире. 24 команды рубятся между собой не на жизнь, а на смерть, еще и отвлекаясь на матчи Кубка страны и Кубка лиги. И для того чтобы пойти на повышение (выйти в АПЛ), нужно иметь реально крепкий резерв. В том числе вратарский.

Кажется, трансфер близко

***

Кажется, мы уже знаем имя будущего президента «Барселоны».

Пике всерьез строит планы о том, чем будет заниматься после окончания карьеры. Вариантов уже достаточно. Не так давно защитник создал компанию Kosmos Studio, которая действует от его лица и занимается различными проектами. Например, в декабре футболист купил клуб «Андорра» из одноименного государства. Первым делом испанцу требуется погасить долги команды в 200 тысяч евро.

О бизнес-жиле испанца — здесь

Фото: РИА Новости/Виктор Голубь, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Песня, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru