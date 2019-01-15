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Отставной министр Кузьмин бросает вызов будущему президенту РФС Дюкову. Что бы это значило?

10:10
Отставной министр Кузьмин бросает вызов будущему президенту РФС Дюкову. Что бы это значило?
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Выборы нового главы РФС, которые состоятся 22 февраля, вдруг обрели черты вполне светского мероприятия.

В ночь с воскресенья на понедельник, когда истек срок приема документов, список кандидатов в президенты РФС содержал, по всеобщему убеждению, ровно одну позицию: Александр Дюков, председатель совета директоров «Зенита», рекомендованный на высокую должность многими и многими (странно, что не всеми) субъектами РФС.

Утром же понедельника выяснилось, что у фаворита, оказывается, есть конкурент. Перчатку Дюкову бросил стреляный ульяновский воробей Сергей Кузьмин, который знает толк в процедурных РФСовских вопросах (даром что дипломированный юрист). На выборах 2010 года Кузьмин составил конкуренцию Сергею Фурсенко и Алишеру Аминову, но затем быстро слился, ох, простите, снялся в пользу Фурсенко. Никаких сомнений в том, что по заранее написанному сценарию.

Шансов обойти Дюкова 22 февраля 2019-го у Кузьмина ощутимо меньше, чем у ульяновской «Волги», которая двинула его в президенты, — выиграть в обозримом будущем Лигу чемпионов. Зато футбольному народу России даровано право выбора. Он снова дышит воздухом свободы.

Россия — это вам не какая-нибудь там Италия, которая мало того что не пробилась на чемпионат мира-2018, так еще и в октябре выбрала президентом национальной федерации Габриэле Гравину на позорной безальтернативной основе (97,2% голосов).

Нет, это не наш путь. Мы — за демократию! Правда же?

Кто вы, Сергей Кузьмин?

Второму кандидату в президенты РФС 45 лет. Он коренной ульяновец рабочего происхождения. Пока учился в местном педагогическом университете, играл в футбол на первенство города и области. По окончании вуза посвятил себя воспитательной работе с молодежью и достиг на этом поприще значительных успехов.

В 2005 году стал депутатом Ульяновской городской думы, в которой курировал работу комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Был в числе инициаторов возрождения ФК «Волга». В 2008 году избрался председателем Федерации футбола Ульяновской области, через год зарегистрировался кандидатом в президенты РФС (что из этого вышло — см. выше).

В 2013 году получил диплом юриста, в 2014-м стал министром физической культуры и спорта Ульяновской области, в 2017-м — заместителем председателя областного правительства, в котором неожиданно оказался самым состоятельным чиновником с доходом 4,3 миллиона рублей и двумя автомобилями в личной собственности. 3 мая 2018 года решением губернатора от должности отстранен. Но вице-президентом футбольного клуба «Волга» остался.

Доверие кандидату в президенты РФС Кузьмину оказали Ульяновская федерация футбола, ФК «Волга», Детская футбольная лига, Федерация футбола инвалидов и Федерация футбола глухих.

«Чтобы вмешалась ФИФА, должно случиться что-то из ряда вон»

Впрочем, стоп, торопиться не нужно: официальных сведений из Дома футбола пока не поступало, Российский футбольный союз на паузе. Как знать, в конце концов, может, там этих кандидатов не один или два, а полный десяток? А мы тут точки расставляем.

«Комментариев в любом случае не даю, — ответил на попытку завязать диалог советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев. — Ждем пресс-релиз избиркома».

Пресс-служба РФС — те же речи плюс немножко конкретики: релиз, скорее всего, будет в среду. Достучаться-дозвониться до кого-нибудь из действующих членов избиркома нереально, да и бессмысленно: у них обет молчания.

Ну что ж, подождем развития событий, среда чай не за горами. А пока суть да дело, давайте потренируем память, освежим знания и смоделируем пару-тройку ситуаций, связанных с выборной тематикой.

Собеседник обозревателя «Матч ТВ» — известный спортивный юрист, партнер компании SILA International Lawyers Юрий Зайцев. Член того самого избиркома РФС, между прочим.

— Предыдущего его состава, — уточняет первым делом Юрий. — Иначе я никаких комментариев тоже никому не давал бы. Просто не имел бы права.

— До сих пор толком непонятно, зарегистрирован второй кандидат в президенты РФС или нет. Вы случаем не в курсе?

— Нет, конечно. Видимо, заседание избиркома пока не состоялось. После того, как истекает срок подачи заявок, избирком проверяет документы, собирается на заседание и регистрирует тех кандидатов, чьи документы в порядке.

— Тяжкая процедура — проверка? Или чистая формальность?

— Не скажу что тяжкая, но и не пустая. Члены избиркома должны быть очень внимательны и даже придирчивы. Всякое случается.

— Например?

— Например, документ о выдвижении от региональной федерации подписан неуполномоченным лицом. Или выдвижение по велению устава должен осуществлять исполком, а это сделал лично президент. Такие ошибки иногда проскакивают. В личной практике был случай, когда мы завернули кандидата, который выдвинул сам себя.

— Если избирком выловил ошибку — пакет документов бракуется, отказ полный и окончательный? Или можно что-то исправить?

— После дедлайна любая правка категорически исключена. В каком виде бумаги поданы — так тому и быть. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой хотя бы пяти членов РФС, и те, кто идет по нижней планке, в этом смысле рискуют: если хотя бы один из поручителей допустит нарушение — образуется недостача, кандидатура регистрации не подлежит.

— Это про Сергея Кузьмина, у которого как раз пять соратников. Но он ведь по-любому «для мебели»…

— Я бы не был столь категоричен. Понятно, что в нынешнем раскладе у любого оппонента ноль шансов в противостоянии с Александром Дюковым, но иногда кандидаты вступают в гонку не ради победы, а чтобы получить хорошую трибуну, громко заявить о насущных проблемах, привлечь к ним внимание конференции РФС, да и общества в целом.

— ФИФА и УЕФА как-то контролируют заявочные кампании национальных федераций?

— Представители ФИФА и УЕФА присутствуют только на выборах, следят за самим процессом. Но существует требование, реализованное в уставе РФС: за 30 дней до даты выборов следует уведомить ФИФА и УЕФА о зарегистрированных кандидатах. Соответственно, наблюдатели приезжают на конференцию хорошо подготовленными, с полным объемом необходимой информации.

— Фактически безальтернативные выборы президента РФС — сигнал для ФИФА и УЕФА? Волнует их эта история хотя бы в малой степени?

— Нет. Предмет интереса и оценки — процедурные вопросы, соблюдение норм, гарантии невмешательство со стороны государственных органов. Количество кандидатов значения вообще не имеет.

— Всегда было интересно: как именно регулируется со стороны ФИФА и УЕФА эта норма — влияние государства на чисто футбольные вопросы? Александр Дюков — государственный человек, в футбол он делегирован политической властью, кто станет с этим спорить? В ФИФА это тоже понимают. И?

— Абсолютно четких критериев, насколько я знаю, нет. Но для того, чтобы ФИФА вмешалась в процесс, должно произойти что-то из ряда вон выходящее, как это случается порой в африканских или азиатских странах, когда решением государственных органов распускается руководство национальной федерации и назначаются выборы. Реакция следует незамедлительно. А мы имеем кандидатом человека, которого выдвинули члены РФС, причем в подавляющем большинстве. Есть вопросы? Вряд ли. А кто и что об этом думает — совсем другая история.

— Тут бомба замедленного действия тикает, вам не кажется? Сегодня мы с вышестоящими организациями в хороших отношениях, а завтра, глядишь, что-то изменится — и посмотрят они на нашу историю другими глазами. Тем более что и Инфантино, и Чеферин не сказать что крепко держатся в седлах.

— В непростое время живем, понятно, но не стоит, мне кажется, настолько драматизировать ситуацию.

— Ну дай-то бог… Итак, представим себе, что в среду будут объявлены два зарегистрированных кандидата. Что дальше?

— Ничего особенного. Вступает в силу избирательный регламент, который регулирует процедуру проведения выборов. Кандидаты получают право ездить в регионы, встречаться с избирателями, презентовать свои программы. При этом обязательного требования о наличии программы в регламенте нет.

— И очень жаль. Выборный регламент на самой конференции за последнее время не изменился?

— Базовый принцип: 75% выборных голосов принадлежит аккредитованным региональным федерациям, 25% распределяются среди всех остальных членов РФС. «Вес» региональной федерации рассчитывается прямо на конференции — после того, как заканчивается регистрация участников и фиксируется количество делегатов. Как правило, на одну аккредитованную федерацию падает 7-8-9 голосов. Все прекрасно понимают, насколько позиция регионалов важнее позиции отдельного клуба, профсоюза, объединения или любого другого члена РФС.

— Вас как профессионального юриста и просто человека, неравнодушного к футболу, такая формула не смущает?

— Откровенно говоря, я эту логику не очень понимаю, но ведь норма не с потолка упала. Таковы требования Закона о спорте, что тут поделать? Ровно по таким же правилам проводятся выборы во всех спортивных федерациях России.

Фото: РИА Новости/ Александр Вильф, РИА Новости/Илья Питалев, SILA International Lawyers, РФС

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