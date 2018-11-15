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Суперматч России и Германии, прощание Руни со сборной и «Химки» против «Реала». Все трансляции дня

09:02
Суперматч России и Германии, прощание Руни со сборной и «Химки» против «Реала». Все трансляции дня
Фото: © Российский Футбольный Союз
Настоящее пиршество для любителей футбола.

17:50 Футбол. Лига наций. Казахстан – Латвия ₽

Еще пару дней назад футбольный Казахстан ассоциировался с Андреем Аршавиным. Легенда завершил карьеру, местный чемпионат закончился, а сборная – продолжает борьбу в Лиге наций. Соперник – Латвия.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»

18:00 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 5-я партия

Если вы все еще считаете, что шахматы – это скучно, значит вы не смотрели предыдущие 4 партии битвы за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Впереди – пятая часть норвежско-американского противостояния.

Прямая трансляция на matchtv.ru

18:50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс – ЦСКА

Настоящий подарок для всех любителей хоккея. Атакующая мощь ЦСКА против «Ак Барса», которым руководит мастер защиты Зинэтула Билялетдинов. Не пропустите трансляцию из Казани.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

19:55 Футбол. Товарищеский матч. Польша – Чехия ₽

Две восточноевропейские сборные с великим прошлым и противоречивым настоящим встретятся в Польше. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»

22:35 Футбол. Лига наций. Австрия – Босния и Герцеговина ₽

Еще один матч Лиги наций. В Австрии сыграют местная сборная и команда Боснии во главе с Эдином Джеко.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»

22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия – Исландия ₽

Снова Лига наций. Одна из ярчайших команд прошедшего ЧМ-2018 принимает популярнейшую сборную Исландии. Учитывая большое количество «викингов» в РПЛ – этот матч будет интересен многим. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»

22:35 Футбол. Лига наций. Хорватия – Испания

Две яркие атакующие команды, которые не нуждаются в представлении. Просто включайте «Матч ТВ» и смотрите!

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ» 

22:40 Футбол. Товарищеский матч. Германия – Россия

Главный матч дня и не только. Станислав Черчесов уже привез команду в Германию и сегодня россияне встретятся с одной из сильнейших сборных мира. Правда после ЧМ-2018 уровень бундестим вызывает определенные вопросы. Еще одна интрига матча – выйдет ли на поле новоиспеченный форвард сборной России Ари?

Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ ПРЕМЬЕР» 

22:55 Футбол. Товарищеский матч. Англия – США ₽

Матч носит не только товарищеский, но и благотворительный характер. Все вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся. Но со спортивной точки зрения главная «фишка» матча в том, что он станет последним в футболке «трех львов» для бывшего капитана англичан Уэйна Руни. Знаменитый форвард ранее также заявлял, что покинет и МЛС.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1» 

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Реал – Химки

Дела у «Химок» в Евролиге не ладятся – всего одна победа в шести матчах. На очереди сложнейший выезд в Мадрид. По информации ряда СМИ, в случае поражения от «Реала» своего места может лишиться главный тренер подмосковной команды Георгиос Брацокас. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш спорт» 

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Федоренко, Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Patrick McDermott / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, БК «Химки»

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