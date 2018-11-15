Суперматч России и Германии, прощание Руни со сборной и «Химки» против «Реала». Все трансляции дня
Фото: © Российский Футбольный Союз
Настоящее пиршество для любителей футбола.
17:50 Футбол. Лига наций. Казахстан – Латвия ₽
Еще пару дней назад футбольный Казахстан ассоциировался с Андреем Аршавиным. Легенда завершил карьеру, местный чемпионат закончился, а сборная – продолжает борьбу в Лиге наций. Соперник – Латвия.
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18:00 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 5-я партия
Если вы все еще считаете, что шахматы – это скучно, значит вы не смотрели предыдущие 4 партии битвы за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Впереди – пятая часть норвежско-американского противостояния.
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18:50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс – ЦСКА
Настоящий подарок для всех любителей хоккея. Атакующая мощь ЦСКА против «Ак Барса», которым руководит мастер защиты Зинэтула Билялетдинов. Не пропустите трансляцию из Казани.
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19:55 Футбол. Товарищеский матч. Польша – Чехия ₽
Две восточноевропейские сборные с великим прошлым и противоречивым настоящим встретятся в Польше.
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22:35 Футбол. Лига наций. Австрия – Босния и Герцеговина ₽
Еще один матч Лиги наций. В Австрии сыграют местная сборная и команда Боснии во главе с Эдином Джеко.
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22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия – Исландия ₽
Снова Лига наций. Одна из ярчайших команд прошедшего ЧМ-2018 принимает популярнейшую сборную Исландии. Учитывая большое количество «викингов» в РПЛ – этот матч будет интересен многим.
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22:35 Футбол. Лига наций. Хорватия – Испания
Две яркие атакующие команды, которые не нуждаются в представлении. Просто включайте «Матч ТВ» и смотрите!
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22:40 Футбол. Товарищеский матч. Германия – Россия
Главный матч дня и не только. Станислав Черчесов уже привез команду в Германию и сегодня россияне встретятся с одной из сильнейших сборных мира. Правда после ЧМ-2018 уровень бундестим вызывает определенные вопросы. Еще одна интрига матча – выйдет ли на поле новоиспеченный форвард сборной России Ари?
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22:55 Футбол. Товарищеский матч. Англия – США ₽
Матч носит не только товарищеский, но и благотворительный характер. Все вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся. Но со спортивной точки зрения главная «фишка» матча в том, что он станет последним в футболке «трех львов» для бывшего капитана англичан Уэйна Руни. Знаменитый форвард ранее также заявлял, что покинет и МЛС.
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22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Реал – Химки
Дела у «Химок» в Евролиге не ладятся – всего одна победа в шести матчах. На очереди сложнейший выезд в Мадрид. По информации ряда СМИ, в случае поражения от «Реала» своего места может лишиться главный тренер подмосковной команды Георгиос Брацокас.
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Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Федоренко, Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Patrick McDermott / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, БК «Химки»