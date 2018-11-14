Как Мадрид помог «Барсе» с эмблемой. 5 необычных историй клубных символов

Тут есть и про ЦСКА.

2018-11-14T18:30:06+03:00 Тут есть и про ЦСКА.

«Пенсионеры» из Челси

«Пенсионеры» — так иногда называют болельщиков «Челси». Дело в том, что на первой эмблеме, принятой в 1905 году, был изображен пожилой мужчина – собирательный образ ветерана британской армии. Уже потом, в 50-х, появились буквы CFC на синем фоне и всем известный лев, но свои первые полвека лондонцы выступали под гербом Королевского госпиталя Челси. Статистику травм футболистов в тот период, естественно, никто не собирал. Хотя было бы интересно ознакомиться.

Миланский футуризм

Минутка истории. «Интер» был основан 9 марта 1908-го путем отделения от ФК «Милан». Красно-черным, из-за существующих в то время правил в чемпионате Италии пришлось отказаться от услуг своих легионеров. Всех «брошенок» в Internazionale (дословно – многонациональный) приютил художник-футурист, пионер рекламной иллюстрации, а по совместительству футбольный арбитр Джорджио Муджиани.

Муджиани придумал и эмблему нового клуба. По аббревиатуре все понятно – Internazionale Milano Football Club. Суть в цветах – антиподом «миланскому» красному стал «интеровский» синий. В тот период художники часто использовали двусторонний карандаш: красный грифель с одного края, синий – напротив. Так родилось многолетнее миланское противостояние.

Актуальный ЦСКА

В 2016 году эмблема московского ЦСКА заняла восьмое место в рейтинге лучших логотипов команд мира по версии британского издания FourFourTwo.

«Мы на 95 процентов были уверены, что это обложка альбома группы The Beta Band», — юморили коллеги с Туманного Альбиона и отмечали, что при длительном воздействии на зрителя картинка может сделать из него коммуниста.

Шутки шутками, но эмблема шла к успеху очень долго. За 107 лет существования клуба она менялась 17 раз. От «лыжника» (да, да история ЦСКА началась с того, что в Обществе любителей лыжного спорта была организована футбольная секция) и «серпа и молота» 1980-х вплоть до нынешнего варианта со щитом и звездой, сохранившими традиции и актуальность на долгие годы.

Ливерпульский миф

На эмблеме «Ливерпуля» изображена птица Liver bird – символ не только клуба, но и города. Это британский аналог Феникса, обозначающий возрождение, непобедимость и успех. Понятное дело, птичку никогда никто не видел, но местные ученые продолжают спорить, какой вид вымерших пернатых в Мерсисайде мог быть прототипом животного.

Еще одна загадка – что у птицы в клюве? Одни считают – рыба, их в портовом городе немало, другие – водоросль, что тоже логично – гнезда нужно укреплять. А пока ученые и горожане рассуждают о вечном, «Ливерпуль» действует.

В 2008-м клуб обратился в Комитет по правам интеллектуальной собственности Великобритании с заявкой на регистрацию изображения. Однако городские власти отнеслись к затее неодобрительно, посчитав, что так можно заодно присвоить и герб города.

Пока во всей этой истории выигрывают торговцы «сувениркой». У футбольных фанатов, гостей города и любителей мифологии Liver bird всегда идет нарасхват.

Страшная тайна «Барсы»

Знаменитого эмблему каталонского клуба придумал выходец из Мадрида. Вот так-то.

По сей день принципиальных изменений в оригинальной картинке 1910 года было не так уж много. Поэтому отцом-основателем знаменитой айдентики «Барсы» можно считать Карлеса Коммала. По профессии он был ортопедическим хирургом и играл за сине-гранатовых с 1903-го по 1912-й. Именно он придумал тот самый «котелок», разделенный на несколько блоков.

Коммала появился на свет в Мадриде, его отец был баском, а мать родилась на Канарских островах. По завершении карьеры игрока Коммала стал директором «Барселоны», а помимо этого преуспел в регби, плавании, журналистике и являлся первым президентом Каталонской федерации гимнастики.

Словом, столица делегировала в Барселону очень ценного специалиста.

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