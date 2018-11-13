Репортаж из Новогорска, размышления об Ари, история Каруаны. Лучшие тексты вторника на «Матч ТВ»

Собрали самые интересные материалы, которые вышли сегодня, в одном месте.

2018-11-13T23:31:34+03:00 Собрали самые интересные материалы, которые вышли сегодня, в одном месте.

Одна пятая состава российской команды – иностранцы. Это то, что нам нужно?

Это не попытка защитить их всех, просто факт – они достойные ребята. Но вместе с тем пять иностранцев в сборной – это подмена понятий. Попытка решить задачку, подглядев в ответы. Мы хорошо выступили на ЧМ, достойно продолжили в Лиге наций – казалось, футбол на подъеме. Но это неправда. Сейчас у нас самая обученная сборная в истории, да, но, вероятно, самая слабая по талантам. Пока нет никого близкого по уровню к Аршавину или Жиркову.

Разбираемся вместе

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Репортаж из морозного Новогорска.

Коллеги спросили Ари и о «приеме» в национальной команде. Оказалось, что ничего особенного для новичка не приготовили: приехал, поговорил с тренером, пошел тренироваться. Скучно, не правда ли? Наверняка все из-за того, что в сборной нет капитана и главного заводилы – Дзюбы.

Последние новости из стана национальной команды

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Даже лучше Заболотного.

Ари забил шесть голов и отдал три голевые за 644 минуты. Он играл почти в два раза меньше других сборников, что позволило Чалову уйти в отрыв в бомбардирской гонке. Бразилец совершает результативное действие каждые 72 минуты. Аномальный показатель для нашей лиги.

Больше любопытных цифр здесь

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Четыре победы, 15 забитых мячей и довольные игроки.

К работе с основной командой Солари подошел как программист: если в новой версии полно багов, надо откатиться до предыдущей рабочей версии. В последние пару недель «Реал» вновь напомнил о временах Зидана, когда индивидуальный класс футболистов, их характер и самоотверженность играли более важную роль, чем тактические схемы. Аргентинец не учит новому футболу игроков, побеждавших в Лиге чемпионов три раза подряд, он дает им возможность показывать то, что они умеют.

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Самые стильные – немцы.

Для каждого футболиста костюм шили на заказ: пиджаки были приталенными, а брюки зауженными. На галстуках – логотип бренда.

Выносим модный приговор

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Объясняем, почему стоит следить за соцсетями Елизаветы Туктамышевой, которая вскоре примерит на себя роль эксперта «Матч ТВ» и прокомментирует этап Гран-при в России.

За два месяца на twitter Елизаветы подписалось более 10 тысяч человек. Примечательно, что доля фолловеров из России – лишь 12 процентов, большую же часть составляют поклонники из США и Японии, где ее называют «Lisa-Sama». «Сама» — почетный титул императрицы в Стране восходящего солнца.

Самый огненный материал дня

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Чемпионка «Ролан Гаррос» и экс-капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина в программе «Тает лед с Алексеем Ягудиным» рассказала о самом горьком поражении в карьере и своей нынешней работе.

Олимпиада – это моя боль. Полуфинал. Конечно, я все это пережила уже и живу дальше, но это то, о чем я переживаю до сих пор, когда всплывают в памяти эти моменты. 5:1 в решающем сете я вела у Жюстин, и у меня не было матчболов, но, тем не менее, меня это не сломило. Когда ты играешь, то не думаешь о том, что это твоя последняя Олимпиада.

Откровения российской теннисистки

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«Матч ТВ» начинает рассказывать о будущих звездах российского спорта. Возможно, это будущее уже совсем рядом.

После тренировки, чтобы успеть в школу мы часто не успеваем высушить волосы и бежим сразу на занятия. Он может приехать впритык к началу урока. Естественно Всеволод забегает в класс весь красный и мокрый. Один мальчик задал вопрос, что с ним. Я еще больше загордилась сыном после его ответа. «Пока ты спал, я пахал», — сказал сын. Больше ему таких вопросов никто не задавал. Для меня очень ценно, что сын воспитывается в мужском коллективе.

Верим, что у парня большое будущее

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Что появилось у сборной России после Кубка Карьяла?

Трофей, впервые в истории врученный за победу на Кубке Карьяла – далеко не главное, что получила сборная России на финском этапе Евротура. Улеглись эмоции после трех разных матчей на «Хартвалл-Арене», и теперь можно сделать выводы, чем этот турнир оказался полезным для Ильи Воробьева.

Вспоминаем, как наша сборная выиграла Кубок Карьяла

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Но некоторые укладывались и в пять минут. Топ-5 самых быстрых хет-триков КХЛ – в материале «Матч ТВ».

До поры до времени как-то не приходилось говорить об игровых успехах Николая в КХЛ. Вчера 32-летний форвард исправил это недоразумение, забросив три шайбы «Спартаку» менее чем за шесть минут.

Мозякин, Коньков, Вольски – они сделали это быстрее Кулемина

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Эксперт «Матч ТВ» посмотрел игру нашей молодежки в Суперсерии с трибуны.

Хоккей становится скучным, так как тренеры просят игроков играть без ошибок. Не слышал, чтобы тренер говорил: выходите, рискуйте создавайте красивую игру. Установка практически одинакова: строго в обороне без риска, нужно довести дело до победы. — игра забывается, а результат остается. И молодежка в этом тренде.

Разбор хоккея дружины Брагина

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Даже Каспаров советовал отцу Фабиано не давить на шахматиста.

«У меня нет близких друзей среди шахматистов. Но я со всеми поддерживаю хорошие отношения. Наверное, ни с кем близко не сошелся по чисто профессиональным причинам. Дело в том, что я еще в детстве заметил – не могу играть в полную силу против друзей. Поэтому стараюсь держать дистанцию».

Узнать больше о сопернике Карлсена

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Разбор еще одной истории, на этот раз со счастливым концом.

РУСАДА, в свою очередь, призывает отказываться от применения БАДов вообще. К сожалению, это примерно то же самое, что предложить людям не дышать, чтобы не загрязнять легкие. Тренировочный процесс без использования легальных пищевых добавок невозможен, несмотря на то, что влияние БАДов на результаты сильно переоценивается.

Инструкция для спортсменов прилагается

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Боевая подборка.

Как видим, у чемпионов сложный и вспыльчивый характер, но на то они и чемпионы, чтобы ставить на место всех остальных. На их фоне не очень понятно, на каком основании выше других ставит себя Ферстаппен, который в «Ф-1» пока не выиграл ничего, кроме нескольких гонок.

В «королевских гонках» бывает и такое

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12 ноября не стало легендарного американского автора комиксов Стэна Ли. Вспоминаем видеоигры с его персонажами, которые радовали и продолжают радовать поклонников Marvel.

Потеря Стэна Ли стала тяжелой утратой для фанатов комиксов. Не стоит сомневаться, что вселенная Marvel продолжит развиваться и дальше, но 12 ноября навсегда останется черным днем мира комиксов.

Наследие Стэна Ли действительно широко

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Владимир Астапкович, SOPA Images / Contributor / LightRocket / Gettyimages.ru, Российский Футбольный Союз, globallookpress.com, ХК «Металлург», Dan Istitene / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Marvel, Insomniac Games