В «Спартаке» поменялся не столько тренер, сколько схема власти. Дзичковский — о назначении Кононова

В Тарасовке представили нового главного тренера красно-белых. Согласно чередованию «свой-чужой», принятому в последние годы, настала очередь россиянина.

2018-11-12T20:58:38+03:00 В Тарасовке представили нового главного тренера красно-белых. Согласно чередованию «свой-чужой», принятому в последние годы, настала очередь россиянина.

Мурата Якина представлял генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе. Дмитрия Аленичева – генеральный директор Сергей Родионов. Массимо Карреру, кажется, никто не представлял: назначили, и все. По мотивам высказался зампред совета директоров Александр Жирков.

Олега Кононова представили сразу двое: гендир Родионов и вице-президент Наиль Измайлов. Оба приехали в Тарасовку. Оба говорили наравне с новичком, если не больше. Один из них произнес фразу: «Последний игрок, которого взяли в «Спартак» по инициативе клуба и селекции, был Александр Селихов. Точка».

Представление (в обоих смыслах слова) выглядело символично. Для Измайлова и Родионова было очень важно показаться на публике в момент назначения сменщика Карреры. Да, именно Карреры. И фраза про Селихова в этом лишний раз убедила.

В «Спартаке» поменялся не столько тренер, сколько схема управления. Кононов будет намного дальше от Леонида Федуна, чем был Каррера. На дистанцию как минимум в две пересадки – Измайлова и Родионова. Топ-менеджеры, отодвинутые от команды вольницей, которую дал Федун Каррере, снова в деле. И им было важно это показать.

Новая схема меняет многое. Каррера использовал чемпионство как рычаг отжатия власти. Пока Федун отбивался от санкций, Каррера прикупал Петковича, Максимовича, Рошу, Рианчо и мониторил «лайки» Глушакова. Вызвать итальянца на ковер было некому, бесконтрольность стала мешать ему заниматься главным – тренировать. Это Карреру и сгубило – тренер заигрался в менеджера.

Тарасовская активность Родионова и Измайлова открыто говорит: отныне в «Спартаке» многое будет иначе. Селекцией станет заниматься клуб, дисциплинарные взыскания накладывать – клуб, контрактные вопросы решать – клуб. Кононов будет постановщиком спартаковской игры. То есть чего-то давно размытого и забытого (не путать с титулами).

Не стоит думать, однако, что сужение полномочий сулит спартаковскому тренеру легкую жизнь. Его статус сейчас, как в фейсбуке, — «все сложно».

И дело не в том, что Кононов уступает в масштабе личности Бескову, Романцеву или Карпину. (Более того, ему в чем-то далеко даже до Рианчо, который вот-вот пришел бы на пресс-конференцию в доспехах мятежного гладиатора, настолько испанца сорвало с якорей.)

Во главе «Спартака» трудно представить не глыбу, пусть даже человеком она будет так себе. Кононов, скорее всего, человек хороший. Более того, он сам о себе говорит – «не мягкий» и «не нежный», а игроки о нем – «швырялся предметами в раздевалке». Но наорать – одно, повести за собой, «вырвав из груди горящее сердце», — другое. Кононов – уравновешенный. А вожак ли?

Покажет время. «Спартак» традиционно – территория экспериментов, сюда не зовут готовых вожаков, здесь предпочитают их выращивать. Кононову 52, и про него до сих пор неизвестно, буйный он в хорошем смысле или с прикрученным фитилем. В данный момент новый тренер не слишком напоминает своих масштабных предшественников, недаром по интернету пошло гулять сравнение с педагогом Нестором Петровичем, сыгранным в «Большой перемене» кононовским однофамильцем.

А ведь есть еще и публичная сторона дела. Медийная активность, папарацци, вбросы и набросы, фанатские любови и ненависти – вот это все. Человеку в должности «тренер „Спартака“» лучше быть мало того, что авторитарным, - толстокожим.

Только дело, повторяю, не в этом. Точнее, не только в этом.

Кононова позвали, полагаю, как носителя игрового почерка. «Спартак» больше не хочет, чтобы единственной стильной вещью в то время, когда он на поле, была жилетка Карреры. «Спартак» хочет индивидуализироваться, а у Кононова репутация человека, который умеет делать футбол узким, пас – коротким.

Однако есть ли в команде исполнители под такой футбол?

Это ведь не просто так - поменялся тренер, и бабочка стала пчелой. Люди, склонные навешивать, не начнут вмиг качественно финтить, а привыкшие играть в три касания станут терять мяч при переходе на одно. Кононову предстоит не переделывать даже, а оформлять неоформленное. При этом контракт у него, говорят, на полтора сезона, и резко обновить состав за зиму точно не получится.

Если новому главному, который с виду не Бесков, зато уравновешенный, удастся в таких условиях слепить что-то стоящее и играющее, это будет и подвиг, и атипично. «Спартак» снова закладывает настолько резкий галс, будто хороший футбол куется не из продолжения традиций, а из постоянного их чередования.

Ну, а нам-то что? Поглядим. В любом случае интересно. И спорно. И трудноуловимо по смыслу. И необычно, как многое в «Спартаке» 2000-х.

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Фото: ФК «Спартак»

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