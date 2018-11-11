ЦСКА предложил высокий прессинг, «Зенит» - звучные имена. Дзичковский - о главном матче тура

Лидер чемпионата был переигран ЦСКА по всем правилам военного искусства.

2018-11-11T22:21:56+03:00 Лидер чемпионата был переигран ЦСКА по всем правилам военного искусства.

Обе команды этой осенью в не самом большом порядке. Не вообще (в России сейчас много кого колотит), а относительно самих себя. Очная встреча должна была выявить, чей беспорядок меньше.

Оказалось, армейскому далеко до зенитовского. А «Зениту», соответственно, далеко до армейцев.

ЦСКА предложил сопернику высокий прессинг. «Зенит» предложил имена. Некоторые пытались играть, остальные звучали. Что за сценарий привез в Москву Сергей Семак, осталось неясным. Тут не обошлось, конечно, без руки Москвы – ЦСКА сделал многое для деструктуризации гостей. Но и при других хозяевах «Зенит» смотрелся бы слишком обычно. Как ребята сыграют – такая и тактика. Схема соблюдена, каждому поручен участок, впереди Дзюба в ответе за все. А побеждать-то чем?

Только мячу до Дзюбы еще надо было дойти. А не всякий мяч долетит до середины Дзюбы, если глушить его высоким прессингом. «Зенит» попросту не выбирался за среднюю линию, настолько был запрессован. После матча звучали голоса о еврокубковой усталости петербуржцев, но это не извинительный момент, а данность. Еврокубки существуют на свете много лет, форс-мажора в них никакого. И тот факт, что ЦСКА использовал ситуацию в своих интересах, поднадавив в первом тайме именно на физику, говорит в пользу Виктора Гончаренко, но не является индульгенцией для Семака.

Оба гола родились в результате территориального давления армейцев. Сначала в центре поля был съеден Маркизио, закопошившийся в лучших традициях ПФЛ, затем вынос Лунева, не долетев до центра, обернулся резкой атакой. Чалов отдал и забил — продолжает крепчать. «Зенит» же, имея преимущество во владении мячом (52 на 48 процентов до перерыва), страшно мало владел им в атаке. А против владения в обороне армейцы и не возражали. Наоборот, приветствовали: им было, что отнимать.

О том же говорит еще один показатель первой 45-минутки. Ноль ударов по воротам ЦСКА. Не в створ – вообще. При любой усталости и любой тактике играл «Зенит» все же не с «Барселоной». И это был все же «Зенит». Но вот такая острота, однако.

С другой стороны, армейцы не противопоставили гостям ничего такого, о чем они не могли знать. ЦСКА в этом сезоне пропустил лишь семь мячей – меньше всех в стране. Все шесть его побед – «сухие». Ясно, что, направляясь в гости на Песчаную улицу, следует иметь с собой фомку, чтобы взламывать.

«Зенит» приехал без фомки. Забыл или не смог воспользоваться – думать Семаку. Его команда пока играет сама по себе, не следуя логике, напирая классом игроков. ЦСКА во втором тайме перестал прессинговать – пошли зенитовские удары. Но явление это было управляемым. «Зениту» позволили так играть, потому что пришло время армейской экономии сил и футбола на удержание.

С таким составом, как у «Зенита», он должен сам диктовать модели и сценарии. Там есть лишние и выпадающие люди, но есть и класс, выраженный в трансферных суммах. Посмотрите, у армейцев в основе несколько своих молодых и немолодых, но своих. У «Зенита» все пришли со стороны. Хорошо, допустим. Но пришли-то, чтобы играть и побеждать? А пока – винегрет из дорогих ингредиентов. Пусть и уставший после «Бордо».

Чемпионат России. 2018-19. Тур 14

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:0 (2:0)

Голы: Чалов, 15 (ВИДЕО). Сигурдссон, 26 (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов