ЦСКА предложил высокий прессинг, «Зенит» - звучные имена. Дзичковский - о главном матче тура

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
22:15 "После футбола" с Георгием Черданцевым.
22:15
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
22:55
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Монако" - ПСЖ
00:55
Все на Матч!.
01:25
Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. "Сэвехов" (Швеция) - "Ростов-Дон" (Россия) [0+]
03:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Фулхэм" [0+]
05:10
Десятка!. [16+]
05:30
Вся правда про.... [12+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Формула-1. Гран-при Бразилии. [0+]
11:30
Новости.
11:35
Все на Матч!.
12:05
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Фулхэм" [0+]
14:05
Новости.
14:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" [0+]
16:10
Новости.
16:15
Все на Матч!.
17:00
Смешанные единоборства. ACB 90. Трансляция из Москвы. Сергей Билостенный против Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия Караханяна [16+]
18:45
Новости.
18:50
Континентальный вечер.
19:20
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - "Автомобилист" (Екатеринбург)
21:55
Новости.
22:00
Тотальный футбол.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

ЦСКА предложил высокий прессинг, «Зенит» - звучные имена. Дзичковский - о главном матче тура

22:21
ЦСКА предложил высокий прессинг, «Зенит» - звучные имена. Дзичковский - о главном матче тура
Игроки ПФК ЦСКА радуются победе / Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Лидер чемпионата был переигран ЦСКА по всем правилам военного искусства.
Открыть видео

Обе команды этой осенью в не самом большом порядке. Не вообще (в России сейчас много кого колотит), а относительно самих себя. Очная встреча должна была выявить, чей беспорядок меньше.

Оказалось, армейскому далеко до зенитовского. А «Зениту», соответственно, далеко до армейцев.

ЦСКА предложил сопернику высокий прессинг. «Зенит» предложил имена. Некоторые пытались играть, остальные звучали. Что за сценарий привез в Москву Сергей Семак, осталось неясным. Тут не обошлось, конечно, без руки Москвы – ЦСКА сделал многое для деструктуризации гостей. Но и при других хозяевах «Зенит» смотрелся бы слишком обычно. Как ребята сыграют – такая и тактика. Схема соблюдена, каждому поручен участок, впереди Дзюба в ответе за все. А побеждать-то чем? 

Только мячу до Дзюбы еще надо было дойти. А не всякий мяч долетит до середины Дзюбы, если глушить его высоким прессингом. «Зенит» попросту не выбирался за среднюю линию, настолько был запрессован. После матча звучали голоса о еврокубковой усталости петербуржцев, но это не извинительный момент, а данность. Еврокубки существуют на свете много лет, форс-мажора в них никакого. И тот факт, что ЦСКА использовал ситуацию в своих интересах, поднадавив в первом тайме именно на физику, говорит в пользу Виктора Гончаренко, но не является индульгенцией для Семака.

Оба гола родились в результате территориального давления армейцев. Сначала в центре поля был съеден Маркизио, закопошившийся в лучших традициях ПФЛ, затем вынос Лунева, не долетев до центра, обернулся резкой атакой. Чалов отдал и забил — продолжает крепчать. «Зенит» же, имея преимущество во владении мячом (52 на 48 процентов до перерыва), страшно мало владел им в атаке. А против владения в обороне армейцы и не возражали. Наоборот, приветствовали: им было, что отнимать.

О том же говорит еще один показатель первой 45-минутки. Ноль ударов по воротам ЦСКА. Не в створ – вообще. При любой усталости и любой тактике играл «Зенит» все же не с «Барселоной». И это был все же «Зенит». Но вот такая острота, однако.

С другой стороны, армейцы не противопоставили гостям ничего такого, о чем они не могли знать. ЦСКА в этом сезоне пропустил лишь семь мячей – меньше всех в стране. Все шесть его побед – «сухие». Ясно, что, направляясь в гости на Песчаную улицу, следует иметь с собой фомку, чтобы взламывать.

«Зенит» приехал без фомки. Забыл или не смог воспользоваться – думать Семаку. Его команда пока играет сама по себе, не следуя логике, напирая классом игроков. ЦСКА во втором тайме перестал прессинговать – пошли зенитовские удары. Но явление это было управляемым. «Зениту» позволили так играть, потому что пришло время армейской экономии сил и футбола на удержание.

С таким составом, как у «Зенита», он должен сам диктовать модели и сценарии. Там есть лишние и выпадающие люди, но есть и класс, выраженный в трансферных суммах. Посмотрите, у армейцев в основе несколько своих молодых и немолодых, но своих. У «Зенита» все пришли со стороны. Хорошо, допустим. Но пришли-то, чтобы играть и побеждать? А пока – винегрет из дорогих ингредиентов. Пусть и уставший после «Бордо». 

Чемпионат России. 2018-19. Тур 14

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:0 (2:0)

Голы: Чалов, 15 (ВИДЕО). Сигурдссон, 26 (ВИДЕО). 

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+