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«Сельта» - «Реал». Матч, который может дать Мадриду нового тренера. Онлайн

22:32
«Сельта» - «Реал». Матч, который может дать Мадриду нового тренера. Онлайн
Серхио Рамос / Фото: © globallookpress.com
«Реал» играет в гостях с «Сельтой».
  • В испанских СМИ сообщали, что если «Реал» не провалит матч с «Сельтой», то главным тренером до конца сезона останется Сантьяго Солари. Последние годы он работал во второй команде «Реала», а сейчас исполняет обязаности главного тренера после отставки Хулена Лопетеги
  • При Солари «Реал» сыграл три матча, одержав три победы с общим счетом 11:0 – «Мелилья» (4:0), «Вальядолид» (2:0) и «Виктория» Пльзень (5:0)
  • После 11 туров «Реал» идет шестым (17 очков), «Сельта» - 13-я (14 очков)
  • Статистика и текстовая трансляция
Футбол. Чемпионат Испании. Сельта - Реал

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