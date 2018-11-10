«Боруссия» давно не была такой сильной, «Бавария» — слабой. Здесь смотрят немецкое класико
Фото: © Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Прямая трансляция главного матча субботы в европейском футболе. «Боруссия» — «Бавария» на «Матч ТВ»
2018-11-10T20:23:27+03:00
Прямая трансляция главного матча субботы в европейском футболе. «Боруссия» — «Бавария» на «Матч ТВ»
- Лучший разогрев перед игрой от комментатора матча Сергея Кривохарченко: «Это самая слабая «Бавария» за последние годы».
- Мы давно следим за «Боруссией». По ссылке текст с ярким роликом голов Пако Алькасера. А здесь материал об одном из главных открытий сезона Джейдоне Санчо.
- «Боруссия» еще ни разу не проигрывала в чемпионате, команда Люсьена Фавра возглавляет бундеслигу с 24 очками. «Бавария» — третья (20).
- В последний раз команды играли между собой в марте. Тогда «Бавария» уничтожила «Боруссию» (6:0).
«Боруссия»: Хиц, Пищек, Хакими, Аканджи, Загаду, Вайгль, Санчо, Витсель, Гётце, Ройс, Ларсен
«Бавария»: Нойер, Киммих, Алаба, Хуммельс, Боатенг, Мартинес, Горецка, Рибери, Гнабри, Мюллер, Левандовски
Текстовая трансляция и статистика
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