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«Боруссия» давно не была такой сильной, «Бавария» — слабой. Здесь смотрят немецкое класико

20:23
«Боруссия» давно не была такой сильной, «Бавария» — слабой. Здесь смотрят немецкое класико
Фото: © Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Прямая трансляция главного матча субботы в европейском футболе. «Боруссия» — «Бавария» на «Матч ТВ»
Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия Д – Бавария
  • Лучший разогрев перед игрой от комментатора матча Сергея Кривохарченко: «Это самая слабая «Бавария» за последние годы».
  • Мы давно следим за «Боруссией». По ссылке текст с ярким роликом голов Пако Алькасера. А здесь материал об одном из главных открытий сезона Джейдоне Санчо. 
  • «Боруссия» еще ни разу не проигрывала в чемпионате, команда Люсьена Фавра возглавляет бундеслигу с 24 очками. «Бавария» — третья (20). 
  • В последний раз команды играли между собой в марте. Тогда «Бавария» уничтожила «Боруссию» (6:0). 

  • «Боруссия»: Хиц, Пищек, Хакими, Аканджи, Загаду, Вайгль, Санчо, Витсель, Гётце, Ройс, Ларсен

  • «Бавария»: Нойер, Киммих, Алаба, Хуммельс, Боатенг, Мартинес, Горецка, Рибери, Гнабри, Мюллер, Левандовски

Текстовая трансляция и статистика 

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