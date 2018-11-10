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Швец играл за сборную через боль, об этом не знал даже Черчесов. Новый выпуск программы «ФутБольно»

19:13
Швец играл за сборную через боль, об этом не знал даже Черчесов. Новый выпуск программы «ФутБольно»
Антон Швец / Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Игрок «Ахмата» и сборной России Антон Швец и футболист турецкого «Эрзурумспора» Арсен Хубулов рассказывают о жизни во время травмы в новом выпуске программы «ФутБольно» на «Матч ТВ»

За полтора года Антон Швец проделал путь от второй команды «Вильярреала» до сборной России. Им начали интересовать топ-клубы РПЛ, но Антон получил травму. Вроде бы мелочь – подвернул голеностоп, но оказалось, что до этого Швец постоянно играл через боль.

— Когда играешь на таком уровне, то нужно выходить в каждом матче, чтобы выдерживать конкуренцию. У меня такое уже было в дубле «Вильярреала». Играл через боль, не хотел брать паузу, но в итоге сделал хуже себе. Также и сейчас: хотел играть, доказывать и прогрессировать, не осознавая последствий. Точнее, я осознавал их, но не придавал значения.

После обследования Швец передвигается только на костылях. Они помогают на 30-40 процентов разгрузить поврежденную ногу. Ниже на видео – аппарат, который вы точно никогда не видели. С помощью Tecar футболистам увеличивают метаболизм в кости. Он повышает температуру в тканях, ускоряет кровообращение и соответственно – восстановление.

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Многие запомнили Швеца по голу в ворота «Спартака». Пушка страшная. Оказалось, что перед матчем Антону делали обезболивающей укол. Сам Антон вспоминает, что около двух минут после удара испытывал нереальную боль в ноге. Сейчас Антон жалеет, что вовремя не лечился, а Рахимов хвалит, говорит, это воспитывает характер. Интересно, что Швец не сказал о своих проблемах тренерскому штабу Черчесова: «Хотелось попасть в сборную, поэтому не сказал. Все через боль».

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Бывший игрок «Кубани» и «Анжи» Арсен Хубулов сейчас в Турции в клубе «Эрзурумспор». Но о нем ничего не слышно, он сразу получил травму и уехал лечиться в Германию. У него симфизит – очень неприятная болячка, что чувствуется уже по названию. Стоимость лечения – около 10 000 евро. 

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  • Эрзурум… Это где вообще? Куда переехал Хубулов? 
  • Он толком еще не играл, а турки его уже узнают. Серьезно? 
  • Хубулов восстановился и вернулся на поле в матче Кубка Турции. Как все прошло? 
  • Через что проходит футболист, чтобы вернуться на поле? 

Смотрите выпуск программы «ФутБольно» на «Матч ТВ»

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