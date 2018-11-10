Швец играл за сборную через боль, об этом не знал даже Черчесов. Новый выпуск программы «ФутБольно»
За полтора года Антон Швец проделал путь от второй команды «Вильярреала» до сборной России. Им начали интересовать топ-клубы РПЛ, но Антон получил травму. Вроде бы мелочь – подвернул голеностоп, но оказалось, что до этого Швец постоянно играл через боль.
— Когда играешь на таком уровне, то нужно выходить в каждом матче, чтобы выдерживать конкуренцию. У меня такое уже было в дубле «Вильярреала». Играл через боль, не хотел брать паузу, но в итоге сделал хуже себе. Также и сейчас: хотел играть, доказывать и прогрессировать, не осознавая последствий. Точнее, я осознавал их, но не придавал значения.
После обследования Швец передвигается только на костылях. Они помогают на 30-40 процентов разгрузить поврежденную ногу. Ниже на видео – аппарат, который вы точно никогда не видели. С помощью Tecar футболистам увеличивают метаболизм в кости. Он повышает температуру в тканях, ускоряет кровообращение и соответственно – восстановление.Открыть видео
Многие запомнили Швеца по голу в ворота «Спартака». Пушка страшная. Оказалось, что перед матчем Антону делали обезболивающей укол. Сам Антон вспоминает, что около двух минут после удара испытывал нереальную боль в ноге. Сейчас Антон жалеет, что вовремя не лечился, а Рахимов хвалит, говорит, это воспитывает характер. Интересно, что Швец не сказал о своих проблемах тренерскому штабу Черчесова: «Хотелось попасть в сборную, поэтому не сказал. Все через боль».Открыть видео
Бывший игрок «Кубани» и «Анжи» Арсен Хубулов сейчас в Турции в клубе «Эрзурумспор». Но о нем ничего не слышно, он сразу получил травму и уехал лечиться в Германию. У него симфизит – очень неприятная болячка, что чувствуется уже по названию. Стоимость лечения – около 10 000 евро.Открыть видео
- Эрзурум… Это где вообще? Куда переехал Хубулов?
- Он толком еще не играл, а турки его уже узнают. Серьезно?
- Хубулов восстановился и вернулся на поле в матче Кубка Турции. Как все прошло?
- Через что проходит футболист, чтобы вернуться на поле?