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«Ростов» хочет выйти на второе место. «Динамо» против. Онлайн и лучшие моменты

18:49
«Ростов» хочет выйти на второе место. «Динамо» против. Онлайн и лучшие моменты
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
«Матч ТВ» показывает главный матч субботы в РПЛ. «Ростов» Карпина принимает «Динамо» Хохлова.
Футбол. Российская Премьер-лига. Ростов – Динамо
  • «Ростов» — четвертый, но в случае победы выйдет на второе место. По крайней мере до воскресенья, когда свои матчи проведут «Краснодар» и «Локомотив». 
  • «Динамо» идет на 12 месте. Команда Хохлова не забивала в 5 из 6 последних матчах, зато и не пропускала в последних трех.

  • Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон 

  • Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков 

Текстовая трансляция и статистика 

«Не знаю, как «Динамо» будет забивать «Ростов». Генич – о главном в РПЛ

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