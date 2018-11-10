«Ростов» хочет выйти на второе место. «Динамо» против. Онлайн и лучшие моменты
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
«Матч ТВ» показывает главный матч субботы в РПЛ. «Ростов» Карпина принимает «Динамо» Хохлова.
2018-11-10T18:49:21+03:00
«Матч ТВ» показывает главный матч субботы в РПЛ. «Ростов» Карпина принимает «Динамо» Хохлова.
- «Ростов» — четвертый, но в случае победы выйдет на второе место. По крайней мере до воскресенья, когда свои матчи проведут «Краснодар» и «Локомотив».
- «Динамо» идет на 12 месте. Команда Хохлова не забивала в 5 из 6 последних матчах, зато и не пропускала в последних трех.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков
Текстовая трансляция и статистика
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