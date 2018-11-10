Интервью со звездой советского футбола, хроника российского трештока и путь Кашириной. Лучшие тексты субботы на «Матч ТВ»
«ЦСКА сейчас не располагает ресурсами, чтобы „Зенит“ остановить». Генич – о главном в РПЛ
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.
«Зенит» удручает по качеству игры, но есть класс исполнителей. Да, возможно, не будет Дзюбы и точно не будет Паредеса, который дисквалифицирован. То, что питерцы показывали в матчах с «Крыльями», «Ахматом» и «Бордо», — это ужас. У «Зенита» нет игры, но зато есть отрыв в чемпионате и группе ЛЕ. Парадокс – игры нет, результат есть.
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Хорен Оганесян: «Во время землетрясения поехал к Варданяну в разрушенный Гюмри. А позавчера Юрик умер»
Спецкор «Матч ТВ» встретился в Ереване с 63-летней звездой советского футбола.
— Футболист должен сидеть и ждать. Чтобы когда выпустят на пять или десять минут, выдать максимум. Любые другие мысли не позволят этого сделать. Если будешь переживать, ничего не получится.
Не пожалейте времени на это интервью
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ЦСКА – «Зенит»: «На этот раз нулей не будет». Эксперты – о матче тура
Накануне центрального матча 14-го тура «Матч ТВ» задал одинаковые вопросы тем, кто играл или работал в обоих клубах: армейском и петербургском.
— Шансы команд на данный момент оценил бы как 50 на 50, но 0:0 на этот раз, как мне кажется, не будет. Голы мы увидим.
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Начинаем путешествие по городам Евро-2020. Первая остановка – Бухарест. Премьерный выпуск «Курс Евро» на «Матч ТВ»
В субботу состоялась премьера документального проекта «Матч ТВ» о городах, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу.
— Конечно, безопасность в России была на высшем уровне. Это урок для всех. Мы должны проанализировать это и использовать во всех 12 городах Евро.
Если пропустили премьеру проекта – вам сюда.
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«Самая слабая «Бавария» за последние годы». Кривохарченко – о «Боруссии» и будущем Ковача
Мнение комментатора «Матч ТВ» о главном событии вечера.
В кризисе виновато также и руководство «Баварии». Кажется, что функционеры проспали момент, когда нужно было активно проводить смену поколений и, по сути дела, блокировали какие-то трансферы. Известно, что из-за наличия в команде Роббена и Рибери мюнхенцы не купили, к примеру, Лероя Зане, понимая, что он будет не всегда выходить в старте и из-за этого могут возникнуть сложности.
Читайте мнение Сергея Кривохарченко целиком
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Суперкласико! По сравнению с ним «Барса» и «Реал» — это детский утренник
В финале самого престижного соревнования Южной Америки сойдутся «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый матч в эту субботу.
Суперкласико считается главным противостоянием в мировом футболе по версии большинства спортивных изданий. FourFourTwo наряду с Daily Telegraph назвали его «главным дерби мира» в 2016-м, а Daily Mirror поместило аргентинское дерби на первое место в списке главных футбольных противостояний. Издание Observer Sport Monthly пошло еще дальше и объявило Суперкласико номером один в списке «50 спортивных мероприятий, которые вы должны посетить до своей смерти».
Узнать больше о горячем противостоянии
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Швец играл за сборную через боль, об этом не знал даже Черчесов. Новый выпуск программы «ФутБольно»
Игрок «Ахмата» и сборной России Антон Швец и футболист турецкого «Эрзурумспора» Арсен Хубулов рассказывают о жизни во время травмы в новом выпуске программы «ФутБольно» на «Матч ТВ»
У меня такое уже было в дубле «Вильярреала». Играл через боль, не хотел брать паузу, но в итоге сделал хуже себе. Также и сейчас: хотел играть, доказывать и прогрессировать, не осознавая последствий. Точнее, я осознавал их, но не придавал значения.
Истории Швеца и Хубулова целиком
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«Ханю в юбке» не хватило до рекорда Загитовой всего 4 балла!
Подводим итоги второго дня Гран-при Японии.
Сегодняшнее катание Туктамышевой можно выразить двумя словами: контролируемая мощь. Это как цунами, но не то, которое несет тебя в неизвестном направлении, а полностью управляемая волна – она обязательно прибьется к нужному берегу.
Огненный день на этапе Гран-при в Хиросиме
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От потасовок и телефонных звонков до «петуха». Как российские бойцы ММА ругаются между собой
«Матч ТВ» изучает конфликты, возникающие между российскими бойцами ММА, и еще раз вспоминает популярную среди спортсменов фразу: «У нас воевать на словах не принято, у нас другой менталитет».
Это была эпоха проб и ошибок в российском трештоке. Организация Fight Nights задавала моду и обжигалась на этом. Александр Сарнавский и Мурад Мачаев когда-то вместе тренировались и выступали в Bellator, Сарнавский на взвешивании рассказывал, что хорошо знает Мурада, но в студии телеканала LIFE бойцы изображали конфликт.
Подробная хроника российского трештока
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Каширину едва не исключили из сборной. Но без нее у команды не было бы шансов
Легендарная спортсменка выиграла в борьбе за золото в последний день ЧМ.
Однако Каширина оказалась в шаге от вылета из команды из-за конфликта с Федерацией тяжелой атлетики России. В 2018-м она пропустила первенство округа и имела все шансы остаться за бортом ЧР, а значит – и национальной сборной. Парадоксально, но спортсменке такого уровня (по меркам не только российским, но и мировым) нужно проходить отбор наравне со всеми.
Удивительная история теперь уже пятикратной чемпионки мира
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«Не могла себе позволить пропуск тренировки». Екатерина Боброва ответила на вопросы подписчиков «Матч ТВ». Как это было
Олимпийская чемпионка провела прямой эфир в паблике «Матч ТВ» в социальной сети «Вконтакте».
— Взлетов и падений было много. Проигрывали медали, которые были уже почти в руках. После такого был спад, но это только после проката. А потом берет злость на себя. Как себя мотивировать? У меня было в голове: «Я завтра пропущу тренировку, а потом с новыми силами приду». А утром понимала, что не могу себе такого позволить – соперники же будут тренироваться.
Бодрый live с очаровательной спортсменкой
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Непростой путь трех поколений Ярзуткиных. Смотри новый выпуск проекта «Ген победы» на «Матч ТВ»
Героями третьей серии цикла документальных фильмов о спортивных династиях России стали Василий и Ирина Ярзуткины, их сын Артем и дочь Дарья, а также сестра Василия Нина.
По собственной методике Ярзуткин-старший разработал уникальную систему восстановления спортсменов. Он стал один из четырех специалистов в России, получивших статус международного врача.
Познакомиться с этой семьей ближе
Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Валерий Левитин, РИА Новости/Алексей Даничев, Marcelo Endelli / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Рамиль Ситдиков