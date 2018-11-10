Интервью со звездой советского футбола, хроника российского трештока и путь Кашириной. Лучшие тексты субботы на «Матч ТВ»

Собрали все материалы, вышедшие в субботу, в одном месте.

2018-11-10T23:46:04+03:00 Собрали все материалы, вышедшие в субботу, в одном месте.

«ЦСКА сейчас не располагает ресурсами, чтобы „Зенит“ остановить». Генич – о главном в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

«Зенит» удручает по качеству игры, но есть класс исполнителей. Да, возможно, не будет Дзюбы и точно не будет Паредеса, который дисквалифицирован. То, что питерцы показывали в матчах с «Крыльями», «Ахматом» и «Бордо», — это ужас. У «Зенита» нет игры, но зато есть отрыв в чемпионате и группе ЛЕ. Парадокс – игры нет, результат есть.

Больше от Генича

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Спецкор «Матч ТВ» встретился в Ереване с 63-летней звездой советского футбола.

— Футболист должен сидеть и ждать. Чтобы когда выпустят на пять или десять минут, выдать максимум. Любые другие мысли не позволят этого сделать. Если будешь переживать, ничего не получится.

Не пожалейте времени на это интервью

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Накануне центрального матча 14-го тура «Матч ТВ» задал одинаковые вопросы тем, кто играл или работал в обоих клубах: армейском и петербургском.

— Шансы команд на данный момент оценил бы как 50 на 50, но 0:0 на этот раз, как мне кажется, не будет. Голы мы увидим.

Прогнозы на воскресный матч

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В субботу состоялась премьера документального проекта «Матч ТВ» о городах, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу.

— Конечно, безопасность в России была на высшем уровне. Это урок для всех. Мы должны проанализировать это и использовать во всех 12 городах Евро.

Если пропустили премьеру проекта – вам сюда.

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Мнение комментатора «Матч ТВ» о главном событии вечера.

В кризисе виновато также и руководство «Баварии». Кажется, что функционеры проспали момент, когда нужно было активно проводить смену поколений и, по сути дела, блокировали какие-то трансферы. Известно, что из-за наличия в команде Роббена и Рибери мюнхенцы не купили, к примеру, Лероя Зане, понимая, что он будет не всегда выходить в старте и из-за этого могут возникнуть сложности.

Читайте мнение Сергея Кривохарченко целиком

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В финале самого престижного соревнования Южной Америки сойдутся «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый матч в эту субботу.

Суперкласико считается главным противостоянием в мировом футболе по версии большинства спортивных изданий. FourFourTwo наряду с Daily Telegraph назвали его «главным дерби мира» в 2016-м, а Daily Mirror поместило аргентинское дерби на первое место в списке главных футбольных противостояний. Издание Observer Sport Monthly пошло еще дальше и объявило Суперкласико номером один в списке «50 спортивных мероприятий, которые вы должны посетить до своей смерти».

Узнать больше о горячем противостоянии

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Игрок «Ахмата» и сборной России Антон Швец и футболист турецкого «Эрзурумспора» Арсен Хубулов рассказывают о жизни во время травмы в новом выпуске программы «ФутБольно» на «Матч ТВ»

У меня такое уже было в дубле «Вильярреала». Играл через боль, не хотел брать паузу, но в итоге сделал хуже себе. Также и сейчас: хотел играть, доказывать и прогрессировать, не осознавая последствий. Точнее, я осознавал их, но не придавал значения.

Истории Швеца и Хубулова целиком

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Подводим итоги второго дня Гран-при Японии.

Сегодняшнее катание Туктамышевой можно выразить двумя словами: контролируемая мощь. Это как цунами, но не то, которое несет тебя в неизвестном направлении, а полностью управляемая волна – она обязательно прибьется к нужному берегу.

Огненный день на этапе Гран-при в Хиросиме

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«Матч ТВ» изучает конфликты, возникающие между российскими бойцами ММА, и еще раз вспоминает популярную среди спортсменов фразу: «У нас воевать на словах не принято, у нас другой менталитет».

Это была эпоха проб и ошибок в российском трештоке. Организация Fight Nights задавала моду и обжигалась на этом. Александр Сарнавский и Мурад Мачаев когда-то вместе тренировались и выступали в Bellator, Сарнавский на взвешивании рассказывал, что хорошо знает Мурада, но в студии телеканала LIFE бойцы изображали конфликт.

Подробная хроника российского трештока

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Легендарная спортсменка выиграла в борьбе за золото в последний день ЧМ.

Однако Каширина оказалась в шаге от вылета из команды из-за конфликта с Федерацией тяжелой атлетики России. В 2018-м она пропустила первенство округа и имела все шансы остаться за бортом ЧР, а значит – и национальной сборной. Парадоксально, но спортсменке такого уровня (по меркам не только российским, но и мировым) нужно проходить отбор наравне со всеми.

Удивительная история теперь уже пятикратной чемпионки мира

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Олимпийская чемпионка провела прямой эфир в паблике «Матч ТВ» в социальной сети «Вконтакте».

— Взлетов и падений было много. Проигрывали медали, которые были уже почти в руках. После такого был спад, но это только после проката. А потом берет злость на себя. Как себя мотивировать? У меня было в голове: «Я завтра пропущу тренировку, а потом с новыми силами приду». А утром понимала, что не могу себе такого позволить – соперники же будут тренироваться.

Бодрый live с очаровательной спортсменкой

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Героями третьей серии цикла документальных фильмов о спортивных династиях России стали Василий и Ирина Ярзуткины, их сын Артем и дочь Дарья, а также сестра Василия Нина.

По собственной методике Ярзуткин-старший разработал уникальную систему восстановления спортсменов. Он стал один из четырех специалистов в России, получивших статус международного врача.

Познакомиться с этой семьей ближе

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Валерий Левитин, РИА Новости/Алексей Даничев, Marcelo Endelli / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Рамиль Ситдиков