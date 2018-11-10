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ЦСКА – «Зенит»: «На этот раз нулей не будет». Эксперты — о матче тура

11:11
ЦСКА – «Зенит»: «На этот раз нулей не будет». Эксперты — о матче тура
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Накануне центрального матча 14-го тура «Матч ТВ» задал одинаковые вопросы тем, кто играл или работал в обоих клубах: армейском и петербургском.

— Сюрприз ли для вас, что к очной встрече в 14-м туре «Зенит» опережает ЦСКА на 11 очков?

Владислав Радимов (игрок ЦСКА 1992-1996; игрок «Зенита» 2003-2008):

— Нет. Думаю, это вообще ни для кого не сюрприз. В ЦСКА произошли огромные перемены. А «Зенит» этим составом играет уже второй год. Ему полегче. У армейцев к тому же еще очень молодая команда. Изначально было понятно, что их будет лихорадить. Вспомните 1992 год, когда молодежь красно-синих, после того как из ЦСКА ушли чемпионы-1991, обыграла «Барселону». Кто-то подумал, что она и в таком составе станет теперь всех «сносить». Но такого не бывает. Одним словом, столько новых и молодых футболистов должны сначала прижиться в команде. Тем более у ЦСКА график тоже через два на третий. Ребята просто психологически к такому были не готовы. Так что это абсолютно объективная вещь.

Игорь Корнеев (игрок ЦСКА 1987-1991; спортивный директор «Зенита» 2010–2012):

— Как такового сюрприза в этом нет, особенно если взять начало чемпионата и то, что происходит сейчас. Все по делу. И у ЦСКА, и у «Зенита» были у каждого свои изменения. Не скажу, что армейцев после этого трясет, но то, что команда нестабильна – это логично. С другой стороны, в целом она выглядит достаточно прилично. Что касается «Зенита», то здесь заметна работа тренера. Когда Сергей Семак брал этот коллектив, он, может быть, и сомневался в себе. Но сейчас видно, что сомнений уже никаких. Где-то, возможно, глубины состава не хватает. Чтобы ровнее все происходило. Но по большому счету все закономерно.

Сергей Дмитриев (игрок «Зенита» 1982-1988, 1995-1996; игрок ЦСКА 1989-1990, 1991):

 – Для меня неожиданности в этом нет. Из ЦСКА ушли очень многие – кого-то продали, кто-то карьеру закончил. Именно на этих игроках держалась команда. Плюс все время ломается Дзагоев – то играет, то не играет. Вся линия обороны перестроена. Так что для армейцев это больной вопрос. Им нужно время.

— Три последних матча со счетом 0:0. Какова вероятность, что будет и четвертая игра без голов?

Радимов:

— В этом матче голы будут.

Корнеев:

— Шансы команд на данный момент оценил бы как 50 на 50, но 0:0 на этот раз, как мне кажется, не будет. Голы мы увидим.

Дмитриев:

— Трудно сказать. Если смотреть последние матчи этого сезона, то «Зенит» все равно забивает. ЦСКА тоже делает это достаточно регулярно. Только пропускает больше, чем петербуржцы. Думаю, в очном противостоянии лучше сыграет атака и обе команды забьют.

— По вашим ощущениям, кто из тренеров опытнее – Гончаренко (41 год) или Семак (42 года)?

Радимов:

— Гончаренко – и вовсе не по ощущениям. Мы же стаж работы берем, а не возраст. Сколько первый трудится главным тренером и сколько Семак. А опыт от количества отработанных лет напрямую зависит.

Корнеев:

— Давайте не забывать этап Гончаренко еще в БАТЭ, где он провел прекрасную работу. Так что, конечно, он опытнее. Но что такое опыт? Ты больше работал с командами и больше знаешь. Однако Семак, на мой взгляд, сейчас уже ведет себя как тренер, который достаточно опытен. Он очень быстро влился в компанию эталонных российских специалистов. И доказывает своей работой в «Зените», что по праву в ней находится.

Дмитриев:

— По опыту самостоятельной работы – Гончаренко. Но давайте не забывать, сколько и у кого в свое время Семак был помощником. Спаллетти, Виллаш-Боаш, Капелло… По этому показателю Семак, конечно, лидирует, многое приобретя у тех специалистов, в чей штаб входил. Сейчас он уже третий год – главный. Идет с «Зенитом» на первом месте. Так что эту роль тоже уже неплохо освоил.

— Семак и Гончаренко – совсем разные или похожие?

Радимов:

— Они разные. В плане построения тактических схем, игры. Хотя в «Уфе» одинаковые вещи были. Но Гончаренко потом схему перенес в ЦСКА, а Семак перестроился. Но если попытаться найти общее – оба начинают строить игру так, чтобы наладить действия в обороне.

Корнеев:

— У них есть схожие тенденции. Оба достаточно четко организуют свою команду. Никакого бардака там нет. Видно, что эти тренеры повышенное внимание уделяют оборонительной схеме, чтобы не было каких-то зазоров. В этом Гончаренко и Семак схожи. А дальше многое зависит от игроков на поле. Но Семак еще и над стандартами, на мой взгляд, сильно работает.

Дмитриев:

— Гончаренко лично не знаю. С Семаком мы вместе в ЦСКА играли и потом тоже пересекались на поле. Взгляд у обоих – добрый. Что касается футбола, то оба проповедуют примерно одинаковый стиль. С другой стороны, не уверен, что, несмотря на похожесть, Гончаренко и Семак смогли бы работать в одном штабе. Возможно, им пришлось бы тяжело. Оба они «плюсы». А в таком деле часто бывает нужен «плюс» и «минус». Чтобы было два противоположных мнения.

Смотрите матч ЦСКА – «Зенит» на канале «Матч Премьер», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ» 11 ноября в 18:25 по Москве.

Футбол. ЦСКА - Зенит. Российская Премьер-лига. 14 тур

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 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, ФК «Зенит», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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