Футбольный босс из фильма «Брат» и проводы Карреры. Лучшие тексты дня на «Матч ТВ»
Массимо Каррера / Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Список того, что вы могли пропустить в четверг.
Леброн перестал забивать и проигрывает «-31» за четверть. Он закончил с баскетболом?
Возможно, худшая неделя в карьере лучшего баскетболиста планеты.
Когда Леброн Джеймс переходил в «Лейкерс», мы подозревали, что он станет дальше от борьбы за чемпионские титулы. Но не думали, что настолько. Восемь лет подряд Король играл в финалах НБА. Летом он перешел из Восточной конференции в Западную – туда, где «Голден Стэйт». Стало понятно: серия Леброна прервется, и ему плевать на рекорды. «Лос-Анджелес Лейкерс» — один из самых великих клубов в истории мирового баскетбола, который сейчас переживает не лучшее время. Даже Коби Брайанту в последние годы его карьеры не удавалось поднять команду со дна, но с приходом Джеймса что-то должно было измениться. Первые матчи сезона показали, что это не точно.
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Зависающие Хабиб и Конор, «танкист» Чех и миллиард фунтов. Какие глюки встречаются в видеоиграх
Рассказываем вам о глюках, которые можно встретить в популярных играх.
В мире видеоигр есть свои законы и порядки. Каждый объект, созданный художником, должен действовать согласно алгоритму, прописанному разработчиком. Но зачастую случается так, что в коде игры происходит ошибка, которая в итоге вызывает баг (глюк) в самом игровом моменте. Именно с этим связаны постоянные обновления всех игр – разработчики исправляют ошибки, появляющиеся во время тестирования или после релиза.
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«Наш футбол надо тряхануть по полной». Как актер из фильма «Брат» стал президентом футбольного клуба
Большое интервью из Пскова.
В юности Алексей Севастьянов играл за хоккейную сборную Эстонию, в молодости снимался в «Брате» и «Особенностях национальной рыбалки», а в тридцать четыре года стал президентом футбольного клуба «Псков-747». Как все это вышло, он рассказал мне в своем офисе на втором этаже псковского автоцентра.
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«Искренне желаю «Спартаку» удачи». Мы поговорили с Каррерой перед его вылетом
Накануне вылета из Москвы бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал эксклюзивное интервью сайту «Матч ТВ».
В вашей стране я провел два прекрасных года – как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. В России у меня впервые в карьере случился опыт самостоятельной работы в качестве главного тренера, разве такое забудешь?! Со всех точек зрения я получил новый жизненный опыт, который навсегда останется со мной. Россия – прекрасная страна, а за отношение болельщиков «Спартака» и множества других людей лично ко мне и к своей семье я могу только всех искренне поблагодарить!
Полную версию интервью читайте здесь
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Усик, Белью и две победы. Александр Беленький - о боях уик-энда
Александр Усик будет в субботу в Манчестере защищать все свои титулы против Энтони Белью.
Александр Усик будет в субботу в Манчестере защищать все свои титулы против Энтони Белью. В этот день проведут бои также два других мастера в весовой категории до 90,7 кг, Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки. Причем последний – с Максимом Власовым.
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«Спорт - это не здоровье». Сергей Португалов прочитал лекцию - про него снимал фильм Хайо Зеппельт
Профессор Сергей Португалов, упомянутый в фильме Хайо Зеппельта «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей» и пожизненно дисквалифицированный IAAF, выступил в зале штангиста Дмитрия Клокова с лекцией «Недопинговые программы фармакологического обеспечения (сопровождения) спортсменов». «Матч ТВ» фиксирует самые интересные цитаты. Вы будете разочарованы.
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Фото: Steve Dykes / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images, кинокомпания СТВ, РИА Новости/Владимир Астапкович, Matchroom Boxing/Mark Robinson, Андрей Голованов и Сергей Киврин.