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Чемпион мира получил тюремный срок, экс-игрок «Ювентуса» рассказал о Каррере. Лучшие тексты вторника на «Матч ТВ»

23:37
Чемпион мира получил тюремный срок, экс-игрок «Ювентуса» рассказал о Каррере. Лучшие тексты вторника на «Матч ТВ»
Фото: © ФК «Спартак»
Дайджест материалов, вышедших на сайте во вторник.

***

Чемпион мира-2006 и экс-игрок «Ювентуса» получил реальный срок в тюрьме. Из-за чего?

Чемпион мира 2006 года Винченцо Яквинта осужден на два года тюрьмы. А его отец получил 19 лет.

— Это позор! Они разрушают мою жизнь, но я ничего не сделал. Чувствую себя, как пес, уже четыре года. Из-за этого страдают все: я, моя семья, дети. Нам говорят, что мы связаны с мафией, но мы не знаем даже название группировки. Думаю, меня наказывают из-за моего происхождения, а ведь я чемпион мира по футболу. Мы восстановим свое имя и докажем, что приговор несправедливый, — заявил Яквинта.

Мафия, Италия… Вот это все

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«На меня всегда было интересно смотреть – я нестандартный спортсмен». Легков в гостях у Ягудина на «Матч ТВ»

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков в рамках программы «Тает лед» на «Матч ТВ» откровенно рассказал Алексею Ягудину о спорте, личной жизни и работе в политике.

 Были случаи, сидели в подвалах, пробовали пить водку из горла, мне предлагали. Я поступал хитро, потому что не наливали в стаканы, не видно, кто сколько выпил, я мог показать, что попробовал, и все. Но всегда была грань, через которую нельзя было переходить. Знаю, у тех ребят вышло не очень хорошее будущее. Кто-то сидит, а кого-то даже убили.

Откровенный разговор олимпийских чемпионов

***

«Каррера никого никогда не подводил». Многолетний партнер Массимо по «Ювентусу» — о своем друге, Маркизио и ЦСКА

53-летний Джанкарло Марокки, друг и бывший многолетний партнер Массимо Карреры по «Ювентусу», приехал в Москву в качестве одного из комментаторов матча Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома». Накануне вылета из Италии эксперт дал эксклюзивное интервью сайту «Матч ТВ».

Отставка? У кого из тренеров ее не было в карьере?! Чтобы там ни случилось, я абсолютно уверен, что Массимо выполнял свою работу на совесть и что за ему за нее не может быть стыдно. 

Интервью, где много итальянского и российского футбола

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«Спартак» не так плох, как кажется. Главная проблема – в психологии

Итоги тура от Instat.

Конечно, только изменение схемы не поможет – все зашло слишком далеко. «Спартак» настолько не верен себе, что регулярно проигрывает матчи, в которых выглядит не хуже соперника. Все 4 домашних поражения не были результатом тотального провала. Хозяева создавали больше шансов, чаще били по воротам, но побеждали всегда гости. Так было и в игре с «Уралом».

О проблемах красно-белых

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Вспоминаем худшие выступления наших клубов в ЛЧ

Мы проанализировали все групповые этапы розыгрышей Лиги чемпионов в 21 веке.

Чтобы не попасть в итоговый антирейтинг наших команд в Лиге чемпионов, команде Семина нужно начинать набирать очки, лучше – побеждать. 

Вспомнить не лучшие времена «Спартака», ЦСКА и других клубов

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Виталий Норицын: «Миронова по-прежнему нестабильна. Четыре штрафных круга в спринте – никуда не годится»

Разговор за 10 дней до отбора на кубки мира.

— Очень сложно оценить прогресс, потому что вся команда, кроме Ульяны Кайшевой и Анастасии Егоровой, — это спортсменки, с которыми я работаю впервые. Соответственно я как тренер не наблюдал их в пиковой форме во время предыдущих сезонов, а взгляд со стороны будет некорректным. Я могу сравнивать лишь с тем состоянием, в каком они были весной. Все девушки работают, никто не халтурит. Порадовала Маргарита Васильева, которая на ЧМ по летнему биатлону на равных соревновалась с атлетами топ-уровня. Но и с Маргаритой я до этого тоже никогда не работал, поэтому не могу сказать, насколько серьезен ее прогресс.

Соскучился по биатлону? Читать обязательно

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Игорь Корнеев: «Защитники «Локо» входят в расширенный список «Барселоны»? Хорошая «утка»

Бывший спортивный директор «Локомотива» — о Фернандеше и перспективах Чорлуки в «Барселоне».

— Ману – очень эмоциональный человек и сильный футболист. Но его игра зависит от того, что происходит вокруг. Я его не оправдываю. Однако заметно, что Фернандеш выбирается на свой уровень. Видно и то, что на данный момент он что-то значит для команды, являясь ее фундаментом. 

Фанатам железнодорожников точно будет любопытно

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Владимир Плющев: «Не стоило соглашаться на открытый хоккей в матче с канадцами»

Разбор первого матча Суперсерии.

— Может быть, с открытым забралом действовать и не стоило. Канадцы играют на своей привычной маленькой площадке, используют борта. Наши как раз в этом компоненте были похуже.

О Суперсерии. Там же – видео с первого матча и анонс второго

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Сироткин или Окон? «Уильямсу» пора сделать выбор

Еще месяц назад в «Уильямс» стояла очередь из пилотов, претендующих на место в команде в следующем сезоне. Теперь их практически не осталось. Хорошая новость – Сергей Сироткин все еще в списке кандидатов. Плохая – ему придется соперничать с самым сильным конкурентом.

Сироткину вся эта затянутая история может выйти боком. Если Сергей не в курсе того, что творится на переговорах, то выбор не в его пользу в конце года может больно ударить как по перспективам в следующем сезоне, так и по всей формульной карьере.

О будущем россиянина в «Ф-1»

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«Прыгала от счастья после победы Артура». Мустафина и Далалоян в эфире «Матч ТВ»

Российские гимнасты Артур Далалоян и Алия Мустафина – в студии «Матч ТВ» после успешного чемпионата мира.

— Я хотела помочь команде. От меня требовались два снаряда: брусья и бревно. Тренеры говорили, что я должна психологически помочь девочкам. Наша цель была завоевать медали. Также нужно было спокойно начинать подготовку к Олимпиаде.

Комментарии и видео топовых гимнастов 

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Стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. Сколько спортсменов поймают на допинге в этот раз?

Размышления о самом неоднозначном турнире осени 2018 года.

И все-таки, глядя на этот турнир, который «Матч ТВ» будет показывать на сайте в полном объеме, нельзя отделаться от мысли, что интриги в тяжелой атлетике две: первая – кто выиграет, а вторая – кого позже поймают. Слишком уж приучили нас к этому представители этого вида спорта, классического, базового в программе Олимпиад.

Читать текст о спорте и допинге

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Фото: Andreas Rentz / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru, globallookpress.com, globallookpress.com, РИА Новости/Александр Вильф, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Александр Вильф, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Владимир Трефилов, Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Алексей Даничев

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