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«Монако» без Головина, «Локомотив» – без права на ошибку. Главные трансляции вторника

08:52
«Монако» без Головина, «Локомотив» – без права на ошибку. Главные трансляции вторника
Матч между командами «Локомотив» и «Порту» / Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru
Во вторник любителей футбола ждет очень много интересного.

15:10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Бразилия – Испания

На этом турнире выяснится, кто станет первым четырехкратным обладателем трофея. Из двух претендентов в борьбу сначала вступит Бразилия. Ее соперник – испанцы. Какая команда также имеет шансы уже в 2018-м стать четырехкратным победителем Межконтинентального кубка, узнаете, прочитав наш гайд полностью.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Игра».

15:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 71 кг 

Очередной день чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде стартует соревнованиями женщин в категории до 71 кг.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Арена».

15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Интер – Барселона ₽

Каталонцы и миланцы достаточно часто встречаются на взрослом уровне. И эти матчи становятся футбольной классикой. Молодежные составы «Интера» и «Барселоны» также нередко выдают нечто, на что стоит посмотреть.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Футбол 2».

16:25 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. ОАЭ – Египет

В этих странах нет проблем с песком и пляжами. В пляжный футбол там тоже играть умеют. Но нет, ни ОАЭ, ни Египет не претендуют на четвертый чемпионский титул. 

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Игра».

16:55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. Порту – Локомотив

Матч между командами «Локомотив» и «Порту» Матч между командами «Локомотив» и «Порту» Матч между командами «Локомотив» и «Порту»
Во вторник «Порту» и «Локо» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Но до этого сыграют молодежные команды двух клубов.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч ТВ».

17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Таити

Да, вот и вторая команда, которая может стать четырехкратным победителем турнира. У России, как и у бразильцев, три Межконтинентальных кубка в активе. Но пока нашим футболистам предстоит обыграть Таити. 

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Игра». 

18:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. 89 кг

Очередной день чемпионата мира по тяжелой атлетике продолжают соревнования мужчин в весовой категории до 89 кг.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Арена». 

18:55 Баскетбол. Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Нижний Новгород – Ле Ман

Во втором по значимости еврокубке российский «Нижний Новгород» принимает на своей площадке французский «Ле Ман».

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Игра». 

19:55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Тюрк Телеком – Зенит 

После пяти матчей питерцы занимают третье место в группе. В активе «Зенита» три победы. Отметим, что оба поражения команда Василия Карасева потерпела на выезде. Будем надеяться, что неудачная серия прервется в Анкаре. 

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт». 

20:40 Футбол. Лига чемпионов. Црвена Звезда – Ливерпуль ₽

Матч еще не начался, но страсти вокруг него уже кипят. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не взял в Белград одного из своих джокеров – полузащитника Джердана Шакири. Причина – опасения за его безопасность. Немецкий специалист считает, что в столице Сербии швейцарцу косоварского происхождения могут припомнить «жест орла», изображенный во время матча чемпионата мира-2018 против Сербии. Тем не менее, атмосфера на «Маракане» обещает быть огненной в любом случае. Фанаты «Црвены» сделают все, чтобы вдохновить свою команду дать бой англичанам.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Футбол 1». 

20:45 Футбол. Лига чемпионов. Монако – Брюгге

Сегодня стало известно, что российская надежда «Монако» Александр Головин не включен в заявку клуба на этот матч из-за повреждения лодыжки. Хотя именно игрок сборной России организовал единственный гол красно-белых в прошлом матче с бельгийцами. Посмотрим, как команда Тьерри Анри справится без дирижера своих атак.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч ТВ». 

22:45 Футбол. Лига чемпионов on-line. Лучшие моменты всех матчей в прямом эфире ₽

Матчей много, и вы не знаете, какой смотреть? Смотрите все сразу – мы даем вам такую возможность!

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Футбол 3». 

22:50 Футбол. Лига чемпионов. Порту – Локомотив

Главный матч дня для российских болельщиков. «Локомотив» начал евросезон крайне неудачно – три поражения в трех матчах. Чтобы сохранить шансы на продолжение пути, железнодорожникам необходимо брать очки в Португалии. Дороги назад нет…

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч ТВ». 

22:50 Футбол. Лига чемпионов. Интер – Барселона ₽

А вот и десерт для нейтральных болельщиков. В этом матче будет на что посмотреть – несомненно! Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне наговорил много интересного о системе тренировок «Барсы». Одна из самых огненных фраз: «Если бы мы так готовились к игре, то проигрывали бы 18:0». Чья система сильнее – узнаем во вторник.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Футбол 1». 

22:50 Футбол. Лига чемпионов. Тоттенхэм – ПСВ

Фото: © Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru 

Предыдущая встреча англичан с голландцами получилась богатой на события. Будем надеяться, традиция продолжится в Лондоне.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Арена». 

22:50 Футбол. Лига чемпионов. Наполи – ПСЖ

ПСЖ непобедим во Франции и крут в Европе. Команду Томаса Тухеля называют лучшим «Пари Сен-Жермен» в истории. Во вторник их ждет непростое испытание пылающим Неаполем.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Футбол 2». 

22:50 Футбол. Лига чемпионов. Шальке-04 – Галатасарай 

Самая популярная команда Турции едет в Германию, где она также традиционно популярна. Для «Шальке» это может быть не совсем домашний матч, учитывая количество турков, живущих в Германии. Увидеть эту встречу вы сможете эксклюзивно на сайте matchtv.ru.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru

22:50 Футбол. Лига чемпионов. Атлетико – Боруссия Д

Матч двух извечных противников грандов. «Атлетико» уже несколько лет борется с гегемонией «Барселоны» и «Реала», Дортмунд – пытается свергнуть «Баварию» с трона бундеслиги. Интересно, что для «Боруссии» матч в Мадриде станет 250-м, проведенным в рамках Лиги чемпионов.

Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и «Матч! Игра»

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Getty Images, fclm.ru,  РИА Новости, РИА Новости/Алексей Даничев, БК «Нижний Новгород», ФК «Зенит», globallookpress.com, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Harold Cunningham / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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