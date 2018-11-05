Здесь начинали Головин, Гранат и Ерохин. Смотри новый выпуск «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ»!

Третий выпуск проекта «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ» перенесет зрителя в восточную часть России.

2018-11-05T19:31:25+03:00 Третий выпуск проекта «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ» перенесет зрителя в восточную часть России. Главными героями станут игроки сборной России Александр Ерохин и Владимир Гранат, а также первый тренер звезды национальной команды, хавбека «Монако» Александра Головина. Открыть видео Третий выпуск проекта смотрите на «Матч ТВ», начиная с 21:55 по московскому времени! Фото: globallookpress.com