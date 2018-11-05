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Здесь начинали Головин, Гранат и Ерохин. Смотри новый выпуск «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ»!

19:31
Здесь начинали Головин, Гранат и Ерохин. Смотри новый выпуск «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ»!
Александр Головин / Фото: © globallookpress.com
Третий выпуск проекта «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ» перенесет зрителя в восточную часть России.

Главными героями станут игроки сборной России Александр Ерохин и Владимир Гранат, а также первый тренер звезды национальной команды, хавбека «Монако» Александра Головина. 

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Третий выпуск проекта смотрите на «Матч ТВ», начиная с 21:55 по московскому времени!

Фото: globallookpress.com

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