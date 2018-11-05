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Здесь начинали Головин, Гранат и Ерохин. Новый выпуск «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ»

5 ноября 22:35
Здесь начинали Головин, Гранат и Ерохин. Новый выпуск «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ»
Александр Головин / Фото: © globallookpress.com
Футбольные звезды зажигаются не только в Москве. Проект «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ» доказывает это.

Эта история началась в Кузбассе, в маленьком городке Калтан. Спустя много лет один из ее главных героев стал звездой сборной России и теперь борется за тот же статус в «Монако». Его имя – Александр Головин. Имя второго героя – Александр Плясунов. И без него эта история могла бы не состояться.

Сегодня он с гордостью носит подарок от учеников – футболку с надписью «лучший тренер». Растить молодых футболистов стало его призванием. Но для этого ему пришлось пережить личную драму. Как говорит сам Плясунов: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Как и большинство мужчин Кузбасса, он работал в шахте. Горняки получали гораздо больше, чем педагоги в спортивной школе. Однако именно в шахте с Плясуновым случилось несчастье – он потерял руку. После травмы получил право на льготную пенсию и теперь дни напролет воспитывает юных футболистов родного Калтана.

Имя одного из них звучит теперь знают все. Александр Головин – полузащитник «Монако» и сборной России.

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- Нет пророка в своем отечестве. Здесь из Нострадамусов местных никто не предсказывал Александру такую блестящую карьеру, — говорит Плясунов. — Когда он уезжал отсюда в 14 лет в училище олимпийского резерва, да одаренный, да классный игрок, но то, что будет играть через несколько лет в сборной России – это даже смело в очень отчаянном прогнозе невозможно было предположить. Хотя он с детства мечтал об этом. Это только один знал, остальные только догадывались.

Головин сегодня – наш самый обсуждаемый в Европе футболист. После чемпионата мира-2018 «Монако» выложил за него примерно 30 млн евро. Теперь много мальчишек по всей России и в родном для Головина Калтане мечтают пройти такой же путь.

- Хочу стать знаменитым, как Александр Головин, — говорит воспитанник местной школы Никита.

Отец Никиты в своем сыне не сомневается.

- Я думаю, он потянет. Ну, сможет все это преодолеть, все трудности и будет играть на хорошем уровне.

Трудностей на Никитином пути немало. Он понимает: для того, чтобы стать футболистом, нужно тренироваться как можно больше. Поэтому после того, как заканчивается занятие в Калтане, Александр Сергеевич отпускает Никиту на обед, а затем заезжает за ним на своей машине. Следующая тренировка у них пройдет в соседнем поселке Малиновка. И это единственный выход для всех: местной школе необходим тренер, тренеру и игроку – дополнительная практика.

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- Наши футбольные школы выпускают воспитанников, а где они? - задается вопросом Плясунов. - Нету, потому что попасть в команду мастеров даже второй лиги, я уже не говорю о первой, невозможно практически. И они пропадают. А если бы у нас, допустим, была на государственном уровне отработана система подготовки и адаптации и внедрения их в большой спорт, это было бы намного легче и мне интереснее работать, допустим. Кривить душой не буду, я горжусь тем что у меня воспитанники профессионально играют в футбол. Значит, я не зря занимался с ними на этом, на таком достаточно низком уровне. В смысле базы учебно-тренировочной, инвентаря и прочего финансирования.

Кочки, по которым бегал Головин

В Калтане есть футбольный стадион. Но условиям, в которых воспитывался Александр, его нынешние одноклубники наверняка бы прилично удивились. Теперь по кочкам и лужам, а зимой и по снежному покрову, бегает с мячом еще больше детей. Количество групп в футбольной секции Калтана со времен Головина увеличилось в 2 раза. А сам Александр для своих земляков – отнюдь не человек с другой планеты. Он предпочитает отдыху на яхте каникулы в родном городе, во время которых участвует в организации турнира на призы Александра Головина. И ведет себя, как простой мальчишка из Кемеровской области.

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- У детей глаза горели, вот они видели по телевизору, они видели когда он играет… А здесь он здесь, вот он перед глазами награждает победителей. У них глаза горели, они автограф убрали, с ним фотографировались, Он кстати никому не отказал. Вот в этом он не изменился нисколько, — вспоминает первый тренер Головина.

Нынешние подопечные Плясунова подтверждают слова наставника.

- Мы познакомились, когда я шел и хотел с ним сфотографироваться возле ДК Энергетика. Возле ДК был батут и Головин предложил нам попрыгать, и мы согласились, — рассказывает юный футболист Паша.

Футбольный Алтай

15 филиалов по всему Алтайскому краю. Искусственные поля и отбор лучших в главную команду в Барнауле – это школа Алексея Смертина. Через 12 лет после основания ее команды становятся чемпионами первенства Сибири, а воспитанники уезжают в лучшие академии страны.

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- В основном ребят в 12-14 лет забирают, то есть из Академии у нас играют в «Локомотиве», в «Динамо» сейчас, в «Краснодаре», в «Чертаново» несколько человек, — говорит Евгений Татаринцев, директор школы Алексея Смертина.

Одним из самых известных уроженцев Барнаула в российском футболе является полузащитник «Зенита» и национальной сборной Александр Ерохин.

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- Как известно в Барнауле достаточно много снега выпадает… Там был рядом парк с тренировочным полем нашим. И мы заходили по пояс или по колено в снег и бегали там, тренировали выносливость, — говорит Ерохин.

Альма-матер Владимира Граната

Стадион «Локомотив» в Улан-Удэ жил активной, пусть и не роскошной жизнью еще в год бразильского чемпионата мира. Команды со всей Бурятии и из других сибирских регионов сражались на гаревом поле, а на бровке главным был Владимир Белобородов, первый тренер будущего четвертьфиналиста мирового первенства Владимира Граната. В 2015-м прославленный специалист и председатель федерации футбола Бурятии ушел из жизни. Теперь за будущее футбола в республике в ответе его сыновья. Пока Андрей проводит занятие в детской школе, Кирилл организует экскурсию по любимому месту своего детства.

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- Условия поля здесь всегда были такие, грунт. Сколько я себя помню, трава здесь была буквально вот зелененький кусочек, остальное все был грунт всегда и как бы в принципе, все выросли на этом поле и стадион считался в тот момент один из лучших в республике. Ну вырос, вот дом буквально Вовин, всегда здесь дети, ребятишки, здесь вся округа, играет на стадионе «Локомотив», - говорит Кирилл Белобородов.

Человек, которого Белобородов по-дружески называет «Вова» – защитник «Рубина» и сборной России Владимир Гранат.

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- Я стадион видел из окна своего дома. Мы даже когда с ребятами там заигрывались, мама, царство ей небесное, кричала нас домой: «Слава, Вова, домой!» Мы слышали через двор и шли поздно вечером домой, — вспоминает Гранат.

Это далеко не все, что вошло в выпуск программы «С чего начинается футбол» на «Матч ТВ». Мечта Владимира Граната, история о том, как Александр Ерохин пытался поднять упавший набок автобус и многое другое вы узнаете, посмотрев полный выпуск проекта.

«С чего начинается футбол». Выпуск 3
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