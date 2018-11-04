«Спартаку» нужно определиться с тренером как можно быстрее». Ширко – в гостях у Черданцева

В студии программы «После футбола с Георгием Черданцевым» идет горячее обсуждение завершившихся матчей Российской премьер-лиги.

2018-11-04T23:34:44+03:00 В студии программы «После футбола с Георгием Черданцевым» идет горячее обсуждение завершившихся матчей Российской премьер-лиги.

Гости – экс-тренер сборной России Александр Бородюк, комментатор «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко и бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко

Шестикратный чемпион России высказал свое мнение о поражении «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) и кризисе, наступившем в отношениях красно-белых с болельщикам.

– Я думаю, нужно в первую очередь определиться с тренером и сделать это как можно быстрее. Второе – нужно дать какую-то официальную информацию по ситуации, объяснить что и как, успокоить людей, – сказал Ширко в прямом эфире. – В матче с «Уралом» мне понравились правильные открывания за спину и своевременные передачи. Нацеленность есть. Можно сказать, что команда сейчас растренирована. Она не выполняет ни тактические, ни технические вещи. Очень сложно ей даются игры и результат. Хорошие моменты в игре «Спартака» все-таки есть.

Высказался экс-футболист о противостоянии ЦСКА и «Динамо» (0:0).

– Мы видим, что Чалов-то забивает, он один из лучших бомбардиров, и момент у него был, но он не попал в ворота, хотя хорошо исполнял. Трудно сказать, что мешает ЦСКА. Может, что-то эмоциональное сейчас у команды происходит, потому что не хватает армейцам эмоций даже в таком матче – в дерби. Увидели достаточно блеклый футбол Мне кажется, что дело только в эмоциях.

– Содержание и качество игры оставляют желать лучшего. Это и про ЦСКа и про «Динамо». Матч получился и незрелищным, и некачественным. Что такое футбол? Логическое завершение атак. Это удары по воротам, подачи с флангов, борьба. В этом матче такого мы не увидели, – добавил Бородюк.

Больше интересного – в полной версии программы.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 13

«Спартак» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)

Голы: Адриано, 74 (ВИДЕО). – Димитров, 29 (ВИДЕО). Панюков, 76 (ВИДЕО).

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