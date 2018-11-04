Интервью воспитанника «Спартака» и скандальные разоблачения. Лучшие тексты воскресенья на «Матч ТВ»

Дайджест материалов, вышедших на сайте в воскресенье.

2018-11-04T23:39:17+03:00 Дайджест материалов, вышедших на сайте в воскресенье.

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Есть только один способ помочь этой команде.

Спартаковских болельщиков можно понять. Они любили Карреру – его в клубе нет. Ненавидели Глушакова – тот в команде. Сомнительно относились к Рианчо – он, похоже, будет у руля до зимы. Многим кажется: все не то, все не так, из-за этого люди чувствуют себя плохо. Они чувствуют себя неуслышанными.

Репортаж из Тушина.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо очень долго и эмоционально говорил на пресс-конференции после поражения от «Урала» (1:2). Мы отобрали главное.

Внутри остался конфликт. В этом не надо никого винить, но пострадала от этого вся команда. Все потому, что информация, выходившая во вне, была неправдой. Виноваты в конфликтах всегда двое, и между этими двумя оказался «Спартак» с многолетней историей. У меня 30 мая заканчивается контракт. Может быть, я поеду домой завтра, кто знает. Я не держусь за это кресло.

Больше слов Рианчо!

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Корреспондент «Матч ТВ» о необычных вещах, которые окружали игру «Зенит» – «Ахмат» (1:0).

Бить пенальти, кстати, отправился не Артем Дзюба, а Клаудио Маркизио. К некоторому, надо сказать, недоумению трибун. Ведь даже после незабитого Дзюбой 11-метрового в ворота «Бордо» Сергей Семак подтвердил – именно Артем является штатным пенальтистом команды.

Читайте репортаж из Санкт-Петербурга, чтобы узнать больше интересного.

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Готовы узнать много нового об исламе? Егор Кузнец поговорил с одним из главных открытий сезона Аязом Гулиевым.

– Если люди обращают на это внимание, то, конечно, нужно. Зачем себя в это впутывать? Я поставил лайк, мне от этого ни горячо ни холодно, а кому-то, может быть, неприятно, могут неправильно понять. Поэтому лучше избегать лишних разговоров.

Удивительное интервью с воспитанником «Спартака».

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Никто сейчас не заслуживает натурализации больше, чем этот бразилец. Он пригодится сборной.

Он сыграл в России почти две с половиной сотни матчей, видел разное и себя тоже успел показать. Когда потерял место в атаке «Краснодара» – нашел себя в защите. Когда даже с нужным паспортом перестал отвечать тамошним высоким игровым стандартам – не пропал, нашелся в Москве. И в сегодняшнем «Динамо» он, пожалуй, главный игрок в поле.

Мнение комментатора «Матч ТВ» Романа Трушечкина о том, нужен ли футболист «Динамо» сборной России.

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Футбольный аналог всем известного Wikileaks снова взорвал информационные бомбы. Берите попкорн и врубайте первую серию нового сезона.

Журналисты издания Spiegel на основе документов Football Leaks провели расследование и выяснили, что три года подряд (2011 – 2013) бюджеты «Манчестер Сити» и «ПСЖ» переживали серьезный дисбаланс затрат и доходов, что противоречит всем мыслимым правилам финансового фэйр-плей.

Больше разоблачений и комментарии причастных – по этой ссылке

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Россиянин Карен Хачанов победил серба Новака Джоковича в финале парижского «Мастерса».

«Я бы лучше остался при том, что у меня есть, – рост и мощь». Рост Хачанова – 198 см, и это совсем не мешает ему в игре: теннисист с большой скоростью передвигается по корту и достает самые трудные мячи.

Еще 5 фактов о теннисисте.

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Вадим Тихомиров в колонке на «Матч ТВ» пробует представить бой Федора и «черного Федора» через год на самом большом турнире в истории UFC.

UFC может остановить страх за репутацию – 43-летний Федор становится чемпионом, бьет одного из лучших бойцов в истории промоушена и завершает карьеру. Страшно, но UFC всегда рискует: сегодня чемпионом мог стать бывший заключенный и водитель грузовика Деррик Льюис. И чем это хуже Федора Емельяненко?

Почему бы и нет.

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Дэниел Кормье убедительно защищает титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Все, что осталось за кадром, на самом деле осталось в кадрах.

Эд Малхоллэнд фиксирует очень необычный эпизод и сам же придумывает подпись – Поцелуй смерти. Льюис недоволен.

Брутальные фото.

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Александр Беленький резюмирует прошедшие боксерские поединки уик-энда.

Озадаченный Донэр, судя по всему, действительно хороший парень, пришел в угол Бернетта, чтобы посочувствовать ему. Тот сидел с почти каменным лицом, но все-таки сумел как-то отреагировать. Потом, когда ему понадобилось уходить с ринга, из его угла послышались крики, и мы увидели там кислородную подушку. Похоже, Бернетт не мог даже разогнуться от боли.

Здесь можно почитать о трех минувших поединках и посмотреть их.

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Итоги второго дня Гран-при Хельсинки.

Константинова показала практически прокат всей жизни. Но когда смотришь на баллы за компоненты ее произвольной программы, на ум приходит лишь одно слово – ограбили. Неужели правда это академичное аккуратное катание, с глубоким ребрами, сложными связками и хорошим коньком, да еще при таком удачном прокате не заслуживает хотя бы восьмерок во второй оценке?

Увлекательный разбор всего, что произошло на льду в Хельсинки.

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В воскресенье был разыгран последний комплект медалей финского этапа Гран-при.

Двукратный олимпийский чемпион сейчас вне зоны досягаемости от конкурентов. Побиты мировые рекорды в произвольной (190,43, запоминаем цифры) и по сумме двух программ (297,12). Первое и второе места у одиночников в Финляндии разделяет пропасть в 39,14 балла. Кажется, Юзурю Ханю с другой планеты.

Восхититься можно здесь.

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Смотрим самые яркие прокаты с показательных выступлений на Гран-при в Хельсинки.

Не будем браться оценивать шведку Алисию Викандер в роли Лары Крофт в недавнем перезапуске Tomb Raider, но наша олимпийская чемпионка в образе искательницы приключений просто бомба! Алина вполне может посостязаться и с другой исполнительницей роли Лары Крофт. Ее имя вы, конечно, знаете.

9 лучших номеров.

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Доха позади, Штутгарт впереди, Токио – на горизонте.

Сборная России не переживает безвременья: спортсмены представляют достойную силу для борьбы на самом высоком уровне. Но им однозначно есть в чем прибавлять, особенно Мустафиной, Мельниковой и Нагорному. Так что ожидания со следующим сезоном связаны самые серьезные. Да и поклонникам гимнастики не придется лететь так далеко – ЧМ-2019 пройдет в Штутгарте.

По горячим следам турнира в Катаре.

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Выглядит ярко.

Форма выполнена в достаточно ярких цветах, характерных для российского флага, но триколор в явном виде не имитируется. Впрочем, если Василий Томшин поднимет руку вверх, то на рукаве как раз будет последовательность из бело-синего, синего и красного – почти флаг России. На ногах такая последовательность отсутствует.

Оценить новую экипировку российских биатлонистов.

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4 ноября на «Матч ТВ» вышел премьерный выпуск программы «Кибератлетика», посвященный компьютерным играм, геймерам и миру киберспорта.

В октябре аналитическое агентство Nielsen Sports провело исследование, посвященное болельщикам киберспорта в России. По данным компании, размер аудитории киберспорта в нашей стране за 2017 год превысил 10 миллионов человек, а ее численность ежегодно увеличивается на 23-25%.

Читать текст полностью и смотреть новую передачу целиком.

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Фото: ФК «Зенит», Instagram Аяза Гулиева, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Steven Ryan / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mark Runnacles / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, РИА Новости/Нина Зотина, РИА Новости/Алексей Филиппов, Союз биатлонистов России