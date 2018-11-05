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«Енисей» без Аленичева против «Анжи» и еще два матча РПЛ. Все трансляции понедельника

08:57
«Енисей» без Аленичева против «Анжи» и еще два матча РПЛ. Все трансляции понедельника
ФК «Енисей» / Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
5 футбольных трансляций дня. Выходного дня!

14:00* Футбол. Оренбург – Рубин. Российская Премьер-лига. 13 тур

5 ноября пройдут заключительные матчи 13-го тура Российской премьер-лиги. В первом из них «Оренбург» на своем поле примет «Рубин». Команды подошли к очной встрече, имея равное количество побед в активе – по четыре. Пока неясно, смогут ли помочь казанцам Павел Могилевец и Сердар Азмун, которые перед матчем со «Спартаком» в прошлом туре столкнулись на тренировке. Столкнулись довольно серьезно – пришлось наложить швы. 

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16:30 Футбол. Уфа – Крылья Советов. Российская Премьер-лига. 13 тур

«Уфа» и «Крылья» идут в опасной зоне – очки командам нужны как воздух. У подопечных Сергея Томарова собралась серия из трех ничьих кряду в чемпионате страны. Немного статистики – в прошлом сезоне уфимцы дважды выиграли у самарской команды с одинаковым счетом (1:0). Кто на этот раз возьмет верх в столице Башкирии? 

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19:00 Футбол. Анжи – Енисей. Российская Премьер-лига. 13 тур

Громкие новости пришли из стана красноярцев перед матчем 13-го тура РПЛ с «Анжи». «Енисей» к выездной игре готовит тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым. А где же Дмитрий Аленичев, который возглавляет клуб с 2017 года? По информации СМИ, руководство «Енисея» намерено прекратить с ним сотрудничество. Судя по словам футболистов, они не в курсе. Любопытно, как команда отреагирует на неожиданные перестановки.

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22:55 Футбол. Чемпионат Англии. Хаддерсфилд – Фулхэм

В единственном матче игрового дня в АПЛ сойдутся две последние команды чемпионата Англии – «Хаддерсфилд» и «Фулхэм». Если хозяева одержат верх в битве аутсайдеров, то эта победа станет для них первой в сезоне-2018/19, и терьеры поднимутся на предпоследнее место турнирной таблицы, куда отправятся дачники.

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22:55 Футбол. Чемпионат Испании. Эспаньол – Атлетик

«Эспаньол» начал сезон успешно – каталонцы набрали 18 очков в 10 матчах и забрались высоко. «Атлетик» похвастать подобным, увы, не может. Победа у клуба из Бильбао была одна - в 1-м туре. Математическим путем выясняем, что серия без побед у басков насчитывает уже 9 игр. 

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* – время везде московское

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, ФК «Уфа», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Clint Hughes / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com

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