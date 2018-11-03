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Антон Миранчук – лучший в «Локомотиве» прямо сейчас. Он забивает в 4 играх подряд

18:21
Антон Миранчук – лучший в «Локомотиве» прямо сейчас. Он забивает в 4 играх подряд
Антон Миранчук / Фото: © ФК «Локомотив»
А Кононов снова был недоволен судейством.

Кононов жестко прошелся по судьям. Он прав?

Не выжидая вопросов от журналистов, тренер «Арсенала» уже на третьем своем слове сказал, что думал:

— Игра хорошая, судейство – плохое. Мы достойно проявили себя, но в очередной раз проиграли из-за судей, — сказал Кононов. — Игроки понимают, что происходит. Все все понимают. Жаль наших болельщиков.

Тренер тульской команд выделил два эпизода, которые предшествовали первому голу:

  • По мнению Кононова, «Локомотив» получил незаслуженный угловой, потому что мяч ушел от Фернандеша. Это действительно так. С другой стороны, после углового «Арсенал» вынес мяч из штрафной, поэтому эта ошибка прямым следствием гола не стала
  • Второй момент, который тренер назвал «беспределом», — толчок от Крыховяка в спину Лесового, когда они боролись за мяч у лицевой линии. После этого единоборства поляк отдал голевую на Антона Миранчука. Судя по повтору, толчок в спину игрока «Арсенала» действительно был
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Но, думается, винить «Арсенал» должен только себя: в первом тайме при равном счете у команды было достаточно опасных выходов, чтобы забить один-два мяча.

«Локомотив» провалил первый тайм

Важно отметить, что игра была равной. В первом тайме лучше смотрелся «Арсенал», во втором – «Локомотив». Это признал и Семин.

  • По 17 ударов нанесли команды. У «Локомотива» 7 ударов из пределов штрафной, у «Арсенала» — 9
  • По количеству входов в штрафную у хозяев лишь небольшое преимущество: 20-16
  • Как и по ключевым передачам (16 – 12), и по передачам в штрафную (26-20)
  • Instat насчитал у «Локо» 5 шансов забить, у «Арсенала» — 7

Если бы «Арсенал» реализовал хотя бы половину перспективных подходов в первом тайме, счет мог бы быть совсем другим. Но часто подводила неточность или спешка. Это важно: потому что условный «Порту» в таких ситуациях обязательно забьет.

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Антон Миранчук – лучший в «Локо» прямо сейчас

Полузащитник провел очередной сильный матч: он забивает 4 игру подряд (гол – «Ростову», гол – «Порту», два – «Енисею» в Кубке и снова два – «Арсеналу»). В матче против «Енисея» в чемпионате Семин дал Миранчуку отдохнуть.

Против тульской команды Антон был вообще лучшим. И дело не только в дубле:

  • 4 удара (2 в створ). Столько же только у Фернандеша
  • Лучший по ключевым передачам – 4 (3 – точных)
  • И по созданию голевых моментов: два забил, один момент – создал партнерам
  • И по точности передач среди атакующих игроков – 89%

Стоит вспомнить, что в игре с «Порту» при 0:0 первый явный шанс (не считая пенальти) для «Локо» создал именно Антон Миранчук, обыграв двоих на фланге. 

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Или его гол в Кубке при счете 1:0.

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Сейчас он в очень хорошей форме, возможно, лучшей в карьере.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в РПЛ. Он в порядке?

Относительно. Во-первых, не забываем про первый тайм, в котором «Арсенал» был лучше. В нем снова проявились прежние проблемы: ошибки в обороне, проблемы с позиционным нападением и слабая форма Фернандеша (она по-прежнему не вернулась в норму, хотя и есть положительные сдвиги).

Во-вторых, настоящей проверкой текущего состояния «Локо» будет матч именно в Порту. Тогда и станет понятно, насколько чемпион хорош.

Кононова спрашивали про «Спартак»?

Да. Причем, вооружившись новой информацией от агента Романа Орещука, который написал в твиттере, что Кононов станет тренером красно-белых 11 ноября. Но тренер «Арсенала» взял на вооружение лайфхак от Карпина – отправлял всех спрашивающих к Нобелю Арустамяну. «О „Спартаке“ он знает больше, чем я», — сказал Кононов и ушел с пресс-конференции на этом вопросе.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 13

«Локомотив» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 3:1 (1:1)

Голы: Хеведес, 26 (ВИДЕО). Миранчук Ан., 70 (ВИДЕО), 74 (ВИДЕО). — Беляев, 35 (ВИДЕО).

Комментарии по матчу:

Олег Кононов: «Судья устроил беспредел в матче с «Локомотивом»

Юрий Семин: «Набираем ту форму, которая должна была быть в начале сезона»

Анатолий Мещеряков: «Локомотив» начинает играть, футболисты выходят на свой уровень»

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