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Футбол

«Автобус» Моуринью, история Далалояна, шансы Модрича на «Золотой мяч». Лучшие тексты субботы на «Матч ТВ»

3 ноября 22:22
Дайджест материалов, вышедших на сайте в субботу.

***

«Автобус» Моуринью – это миф. Он никогда так не играл

Дело в другом: кажется, португалец просто постарел.

Раньше Жозе создавал команды-семьи, злодеи вроде Матерацци и Ибрагимовича были готовы убивать за португальца, а тренировки Моуринью считались самыми продвинутыми и приближенными к реальному матчу. Он действительно опережал свое время.

Подробнее о карьере Особенного 

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«Рианчо ждал этого шанса, «Урал» много пропускает». Генич – о главных матчах тура

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

Сейчас «Спартак» на перепутье. Болельщики требуют экзекуции руководства и чтобы Рианчо не ставил Глушакова в состав. Фанаты не ходят на матчи, тем самым выражая несогласие с отставкой Карреры. Но, согласитесь, Каррера – не святее Папы римского. Отставка – одна из составляющих футбола, как травмы или дисквалификации. 

Кому прогнозы на матчи «Краснодар» — «Ростов» и «Спартак» — «Урал»?

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Наши в НХЛ. Три матча, три гола

Три матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. И во всех отличились российские игроки.

Российский юниор Андрей Свечников забросил впервые за 9 последних встреч. Большую часть матча он играл во втором звене, провел на льду 17 минут и нанес 4 броска по воротам. Это третий гол Свечникова в сезоне.

Подробнее об успехах россиян за океаном

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Артур Далалоян – сибирский парень, которого выгнали из сборной за поведение

История двукратного чемпиона мира.

Артур начал заниматься гимнастикой в шесть лет, когда еще жил в Новосибирске. Переехав в Москву, он попал в секцию под руководством Александра Калинина и в 13 лет вошел в состав юниорской сборной страны. Спустя два года его выгнали из команды за плохое поведение. Тогда Артур вознамерился доказать, что все же достоин места среди лучших гимнастов России.

Рассказ о триумфаторе ЧМ в Катаре. И много видео

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«На записи нет ни одного столкновения, а связка порвана»

Героями второго выпуска программы «ФутБольно» на «Матч ТВ» стали Илья Кутепов и Михаил Александров.

— Акция поддержки партнеров, когда они вышли в футболках с пожеланиями в мой адрес? Я оценил. Был в Германии в тот момент. Приятное ощущение, даже прослезился. Такая акция показывает, что в команде меня уважают.

Все самое важное о процессе восстановления игроков РПЛ

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Вы – фанат «Арсенала» или «Ливерпуля»? 10 признаков, которые помогут это понять

Определитесь.

Arsenal Away Boyz или You’ll never walk alone? Анри или Джеррард? Прическа Жервиньо или Рейны?

Веселый текст

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Модрич – главный претендент на «Золотой мяч», но теперь все не так очевидно

Остался ровно месяц до самой престижной футбольной премии.

Провальный старт «Реала» в сезоне и неяркая игра хорвата осенью могут поменять расстановку сил. Роналду исправно забивает за «Ювентус» — и вновь отметился шедевром, который обсуждали целую неделю. Месси выдал суперматч против «Тоттенхэма» и набрал 18 очков (12+6) по системе «гол+пас» в 12 играх нового сезона.

Подробнее о раскладе сил. Неужели опять Месси или Роналду?

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Антон Миранчук – лучший в «Локомотиве» прямо сейчас. Он забивает в 4 играх подряд

А Кононов снова был недоволен судейством.

Если бы «Арсенал» реализовал хотя бы половину перспективных подходов в первом тайме, счет мог бы быть совсем другим. Но часто подводила неточность или спешка. Это важно: потому что условный «Порту» в таких ситуациях обязательно забьет.

Подробности из Черкизова

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Обыграв «Реал», ЦСКА забыл про победы. Гончаренко это предчувствовал

В игре с «Динамо» (0:0) снова травмировался Эрнандес. Кажется, его подписание – ошибка.

Из-за смерти двух болельщиков первые пять минут матча прошли в тишине, после чего фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили перекличку, поочередно скандируя названия своих клубов. Потом друзья-фанаты перешли к привычным кричалкам про вегетарианскую Москву – их матерную часть охотно подхватывали мужчины с центральных секторов. На фоне шести тысяч пустых кресел выглядело это удручающе – грустно, что людей совершенно ничего не объединяет, кроме ненависти к «Спартаку».

Антураж дерби и прямая речь главных героев

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Шмейхель плакал, Грэй посвятил гол Вишаю. Первый матч после трагедии «Лестера»

По ходу матча с «Кардиффом» память погибшего тайского бизнесмена почтили футболисты, болельщики и репортеры.

Каспер Шмейхель плакал. Ранее сообщалось, что в тот роковой вечер вратарь был остановлен полицией при попытке прорваться к горящему вертолету владельца клуба.

Самый тяжелый матч «Лестера»

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Далер Кузяев: «Благодарен «Ахмату» за то, что вернулся в «Зенит»

Полузащитник петербургского клуба в интервью «Матч ТВ» рассказал о том, с каким настроением ждет встречи со своим бывшим клубом, каково его отношение к Рашиду Рахимову и как бы он провел три выходных, будь они у футболиста прямо сейчас.

— Не было ли обиды, что в свое время пришлось уехать из Петербурга? Абсолютно никаких обид. Наоборот – мне кажется этот путь от «Зенита» до «Зенита», который пришлось пройти, мне очень помог. Он был естественным и позволил заматереть, что ли, в футбольном плане. Есть и еще один момент. Теперь гораздо больше ценю то, что имею. Когда ты поиграл в третьей по силе лиге, второй – обратно опускаться очень не хочется. Это здорово стимулирует к работе.

Большое интервью одного из лидеров команды

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Фото: Angel Martinez / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Спартак», globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф, Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Локомотив», РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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