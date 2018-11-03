Игрок «Анжи» о напутствии Хабиба, мы - об игре Чалова и программе Мустафиной. Лучшие тексты пятницы на «Матч ТВ»

Дайджест материалов, вышедших на сайте в пятницу.

2018-11-03T00:53:31+03:00 Дайджест материалов, вышедших на сайте в пятницу.

Неделя спортивной гимнастики в Дохе близится к завершению. Венцом чемпионата мира традиционно станут финалы в отдельных видах.

Дня, когда Алия Мустафина вновь выйдет на мировой помост, болельщики ждали больше двух лет. После Олимпийских игр в Рио в 2016 году гимнастка взяла паузу в тренировках и выступлениях, и никто не знал, сколько она продлится. Казалось, на этом все: Мустафина устала. От травм, постоянного психологического давления, изматывающих перелетов и выступлений. Язык не поворачивался ее осудить: весь олимпийский цикл Алия «тащила» сборную России на себе и точно заслужила отдых.

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Он играл в молодежке с Дзюбой, жил в номере с Аршавиным в «Зените», а сейчас служит алтарником в питерском Храме. История Юрия Роденкова.

Юрий Роденков играл в молодежной сборной с Дзюбой, жил в одном номере с Аршавиным в «Зените», забивал в премьер-лиге «Локомотиву» и «Ростову», но в двадцать девять лет оставил футбол и сейчас служит алтарником в питерском Храме чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)». О пути от «Зенита» к храму Юрий рассказал мне в Санкт-Петербурге.

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Суперсерия Канада – России – уже во вторник.

Молодежная сборная России провела открытую тренировку в Новогорске перед поездкой в Северную Америку на Суперсерию. В составе сборной России, которая в пятницу вылетает в Канаду, защитник Александр Романов, внук знаменитого тренера Зинэтулы Билялетдинова.

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Вопрос «зачем девушки этим занимаются?» во время трансляций женских борцовских или тяжелоатлетических соревнований часто оказывается самым популярным среди всех вопросов, которые возникают у телезрителей.

Корреспондент «Матч ТВ» Вадим Тихомиров решил спросить у самих спортсменок и записал истории тяжелоатлетки Натальи Хлесткиной, метательницы молота Софьи Палкиной и Валерии Кобловой, ставшей второй на Олимпийских играх 2016 года в женской борьбе.

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Школы и академии московских клубов впереди всех.

На днях исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал отчет о количестве воспитанников европейских клубов, играющих в чемпионатах Старого Света. Самая производительная академия оказалась у «Аякса» – 77 ее выпускников сейчас выступают за различные команды. Следом за голландскими мастерами подготовки расположились школы киевского «Динамо» и белградского «Партизана» (по 69). В топ-50 нашлось место и трем представителям России: «Зенит», «Спартак» (по 31) и «Локомотив» (28).

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»Пари Сен-Жермен» выиграл 11 первых матчей на старте нового сезона во Франции. Это повторение рекорда европейских высших дивизионов, установленного английским «Тоттенхэмом» в сезоне 1960–1961 годов.

Томас Тухель выдал потрясающую серию побед на старте чемпионата Франции, и стало интересно разобрать его успехи в деталях. Оказывается, еще за несколько недель до официального назначения немец побывал на базе «Пари Сен-Жермен» и дал указания по планировкам помещений. В частности, попросил увеличить размеры тренажерного зала, чтобы в нем могла заниматься сразу вся команда.

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Разбираем последствия одного судейского решения.

Есть такой вид спорта – шорт-трек. Он гремел на Олимпиаде в Сочи, все восхищались Виктором Аном, но сейчас спроси: «А кто вместе с Аном выиграл для России эстафету четыре с половиной года назад?» – и не ответят без «Википедии». Шорт-трек крайне популярен в Корее, той которая Южная. Там это фактически вид спорта номер два после компьютерной игры StarCraft – там корейцев вообще вынесли в отдельную лигу, чтобы не мешали простым людям. В Китае шорт-трек тоже популярен, но скорее по указке сверху – вид крайне медалеемкий (восемь комплектов) и для страны, которая ориентируется на общекомандный зачет, выгодный с точки зрения вложений.

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И лучшего бомбардира чемпионата России Федора Чалова.

Месяц назад мы отбирали для вас яркие фрагменты игры Николы Влашича – лучшего футболиста РПЛ по итогам сентября. Теперь подробнее рассмотрим игру Чалова. Сентябрь форвард ЦСКА (5+1 в 4 матчах) провел намного сильнее октября (1+1 в 3 матчах), поэтому будем воспринимать приз как поощрение от болельщиков, которые не забыли и отметили молодого нападающего во втором месяце осени.

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Он вернулся из НХЛ и занял место Ковальчука.

В раздевалке СКА Наиль Якупов занял место Ильи Ковальчука, после чего уехавший за океан нападающий сказал, что на его вернувшемся в Россию коллеге теперь лежит большая ответственность. Узнав об этом, Наиль с беззлобной наглостью поинтересовался, что ему сделать: оградить и освятить кусочек скамейки? Еще тогда стало понятно, что этот нижнекамский парень, может, не столь удачлив и титулован, как его тверской предшественник, но за словом в карман не полезет.

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Гроссмейстер Сергей Шипов рассказал «Матч ТВ» о различиях игры двух полов.

Со 2 по 23 ноября в Ханты-Мансийске проходит женский чемпионат мира. 64 спортсменки, среди которых 9 россиянок, борются за звание лучшей шахматистки планеты. Перед стартом турнира «Матч ТВ» поговорил с гроссмейстером Сергеем Шиповым. В интервью он рассказал, почему в топ-100 рейтинга ФИДЕ только одна девушка, что чувствует мужчина, садясь играть против женщины, и в чем шахматистки лучше шахматистов.

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Это последний сезон для голландца.

Свое имя Робин ван Перси получил в честь известного разбойника Робин Гуда. Отец будущего футболиста был художником и однажды иллюстрировал книгу про этого персонажа.

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Корреспондент «Матч ТВ» после кубкового матча «Спартак» – «Анжи» (1:0) пообщался с полузащитником дагестанского клуба и экс-игроком красно-белых.

Хабиб заходил до и после игры и говорил со всей командой. Он сказал: «Никогда не падайте духом и не сдавайтесь. Если много работать – труды никогда не уходят в песок».

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Подмосковный клуб предпоследним одержал первую победу в этом европейском сезоне. Зато сразу «+15».

Год назад после пяти туров в Евролиге не осталось непобежденных. У четырех команд был одинаковый баланс 4-1: «Реал», ЦСКА, «Олимпиакос» и «Химки». В итоге подмосковный клуб впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги, а Алексей Швед стал ее лучшим снайпером. Сейчас мало что изменилось. Швед по-прежнему лучший снайпер (с запасом), «Реал» и ЦСКА наверху таблицы. В балансе «Химок» – те же цифры 4 и 1, но в другом порядке.

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Фото: © globallookpress.com, vk.com/Юрий Роденков, ФХР, Getty Images, РИА Новости/Алексей Филиппов, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Нина Зотина, РИА Новости/Саид Царнаев, Евролига