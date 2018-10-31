Промах Гвардиолы, Рамос – новый Глушаков, интервью Миранчука. Лучшие тексты среды на «Матч ТВ»

Дайджест материалов, вышедших на сайте в среду.

2018-10-31T23:30:05+03:00 Дайджест материалов, вышедших на сайте в среду.

Не секрет, что татуировки очень популярны у спортсменов. Собрали любителей нательных рисунков среди топовых атлетов. Кто круче?

Один из главных фанатов татуировок в мире спорта, с него и начнем. На теле бельгийца более 30 (!) рисунков, которые вкупе с ирокезом на голове и стальными мышцами создают устрашающий образ. То, что нужно в опорной зоне. На спине Наингголана – крылья, их дополняют даты рождения и смерти матери, в память о ней. На левой руке – дань памяти азиатским корням – карп, чуть выше – Будда. Неуступчивость футболиста подчеркивают изображения костей на кисти. На правой надпись: «Ненавижу проигрывать», на левой – «Люблю побеждать».

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Эксклюзивное интервью полузащитника «Локомотива».

Почему в моих интервью не фигурирует отец? Потому что мама с ним давно не живет. Мы уехали в Москву, когда нам было 12 лет. А он остался в Славянске. Постоянно с ним на связи. Когда прилетаем на выезд в Краснодар, он приезжает нас повидать. Нормально общаемся. Просто его не было в нашей жизни с 12 лет. Поэтому все вопросы решаем с мамой, и за советом пойду именно к маме.

Откровенное интервью молодого таланта – здесь

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Костюмированная подборка «Матч ТВ».

Многие российские игроки НХЛ Хэллоуин-2018 отмечают вместе со своими вторыми половинками. Для празднования они придумали парные костюмы.

Посмотреть звезд спорта в неожиданных образах

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Сильнейший стайер России начинает новый олимпийский цикл.

Возникла небольшая путаница, но все быстро прояснилось. Однако из-за занятости и постоянных разъездов мне до сих пор не вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, хотя приказ о моем награждении подписан президентом.

Ссылка на полное интервью с бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в Instagram и стал самым популярным человеком в мире в этой социальной сети.

Криштиану подписан на 418 человек. Большая часть – верифицированные аккаунты с голубой галочкой: друзья-спортсмены, партнеры и спонсоры самого португальца. Но есть и более неожиданные варианты.

Материал про онлайн-величие Криштиану

Мы ждали этого с 1999 года.

31 октября 2018 года точно станет памятной страницей в истории российского спорта. Приятные вести пришли из Дохи, где на чемпионате мира по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян завоевал золото в личном многоборье. Первое с 1999 года и второе в истории России. Даже легендарный Алексей Немов, пятикратный чемпион мира на отдельных снарядах, не поднимался на высшую ступень пьедестала почета в этом виде соревнований. Другой россиянин — Никита Нагорный — в Катаре стал третьим.

Непростой путь к историческому золоту

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Капитан «Реала» лайкнул пост, в котором критикуют его команду.

Случаи с Глушаковым и Рамосом отличаются тем, что капитан «Реала» как раз своего тренера поддерживал, причем во время обеих отставок. Перед стартом чемпионата мира, когда стало известно, что глава Испанской федерации футбола уволил Хулена Лопетеги за тайные переговоры с мадридским клубом, Рамос собрал пресс-конференцию и от имени всей команды заявил: «Мы не признаем решений Рубиалеса. Но у него есть власть, чтобы решать. Мы давно знаем Лопетеги, он идеально подходил сборной».

Еще один скандал с использованием современных технологий

Для тренера «Енисея» Черкизово – малая родина.

Символично, что свой прощальный матч Аленичев провел на стадионе «Локомотив». В тот вечер на поле черкизовской арены встретились звезды мадридского «Реала» и спартаковские футболисты, создававшие «золотую» историю легендарной команды 90-х.Матч посетил Жозе Моуринью, болельщики вывесили баннер «Герой нашего времени» с портретом Аленичева, а первый удар по воротам «Реала» нанес тренер «Локомотива» Рашид Рахимов.

Прошлое Аленичева вспоминаем здесь

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Очередной русский день в НХЛ.

Евгений Малкин забросил одну шайбу, и теперь в 10 играх на счету Джино 19 (6+13) очков. Вместе с форвардом «Бостона» Патрисом Бержероном он делит 2-3 места в списке бомбардиров, уступая два очка лидеру Микко Рантанену из «Колорадо».Защитник «Филадельфии» Иван Проворов открыл счет голам в нынешнем сезоне.

Восхититься игрой россиян за океаном

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Джейдон Санчо прямо сейчас разрывает всех в Германии за «Боруссию» Дортмунд.

Санчо – англичанин. До 15 лет он занимался в академии «Уотфорда», а затем был выкуплен «Манчестер Сити» за 66 тысяч фунтов.

Точно ли Гвардиола был не прав? Читайте текст и смотрите видео

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Рассказываем о триумфаторе московского турнира EPICENTER CS: GO.

Если в 2016-м команда заработала 299 тысяч долларов, то в 2017-м – 1,5 миллиона.

Узнать все о победителе EPICENTER

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Репортаж с матча КХЛ «Трактор» - «Спартак».

Фото, видео, пионеры - все внутри.

Много ярких фото и видеобзор

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Фото: globallookpress.com, Instagram Антона Миранчука, instagram.com/vt9191, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов, globallookpress.com, РИА Новости/Александр Паниотов, Getty Images, Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, EPICENTER, Дмитрий Челяпин