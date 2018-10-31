«Тренер должен быть — огонь, Аленичев же чересчур меланхоличен». Экс-президент «Локо» — о «Енисее»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов – о матче железнодорожников и «Енисея», Кубке России и Дмитрии Аленичеве.

2018-10-31T16:26:26+03:00 Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов – о матче железнодорожников и «Енисея», Кубке России и Дмитрии Аленичеве.

— «Локомотив» будет победителем матча с «Енисеем», — начал Наумов. — Во встрече в рамках премьер-лиги москвичи показали, что их класс выше, они уверенно переиграли красноярцев на выезде – 3:0. «Локомотив» набирает ход. Заметно, что от матча к матчу команда играет все лучше, более организованно. В связи с этим считаю, что оснований для беспокойства нет. Я не исключаю, что Юрий Семин сделает ротацию состава, но она будет небольшой, незначительной. Учитывая подбор футболистов, не сомневаюсь, что «Локо» справится с поставленной задачей.

— Алексей Миранчук после игры с «Енисеем» выразил сомнение в том, что красноярцы справедливо занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Согласны?

— Разговоры о справедливости или ее отсутствии – всегда в пользу бедных (улыбается). Вообще футбол – спорт несправедливый. Мы знаем множество примеров, когда команда атакует на протяжении всего матча, но в итоге проигрывает. Например, так было во встрече ЦСКА с «Реалом» в Лиге чемпионов. Турнирная таблица объективно отражает текущую ситуацию. На одну конкретно взятую игру можно собраться. Для успеха в чемпионате России, подразумевающим большее количество матчей, необходима глубина состава, стабильность в игре, которой «Енисею» не хватает, и другие составляющие. Таблица – штука справедливая. И она отражает реальную картину того, что происходит в РПЛ.

— Как вы можете оценить игру «Локомотива» в последних матчах? Она вселяет уверенность в том, что ситуация налаживается?

— К сожалению, «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Считаю, что и возможность занять третье место, гарантирующее продолжение выступления в Лиге Европы, очень призрачная. Железнодорожникам будет очень непросто в матчах с «Порту» и «Шальке». Что касается встречи с «Галатасараем», то думаю, красно-зеленые одержат победу в Москве. Однако гипотетических трех очков, взятых в игре с турками, не хватит.

В чемпионате же России у команды есть все шансы, чтобы побороться за одно из призовых мест. Даже за строчку в таблице, дающую право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Думаю, подопечные Семина продолжат набирать от игры к игре. Конечно, многое будет зависеть от того, как пройдет подготовка к весеннему и самому сложному этапу. Предстоит длительный перерыв, и за это время в командах многое поменяется, поэтому тут все непредсказуемо. Но, в принципе, задел, который «Локомотив» может создать к окончанию первого круга РПЛ, даст возможность продолжить борьбу за призовые места.

— Давайте вернемся к Кубку России. Принято считать, что клубы из РПЛ несерьезно относятся к этому турниру. Это действительно так?

— Кубок воспринимается легковесно на первом этапе. Может быть, даже на стадии 1/16 финала, потому что до решающего матча за трофей еще достаточно далеко. Кто-то ставит другие задачи, а кто-то считает борьбу на два, а то и три фронта сложной. Но на стадии 1/8 финала отношение к турниру будет очень серьезным, потому что этот манящий трофей уже близко. Хотя на самом деле его не так уж и просто выиграть.

— Как вы относитесь к тому, что, начиная со стадии четвертьфинала, команды будут проводить по два матча, чего не было ранее?

— Положительно. Это правильно, потому что исход двухматчевого противостояния исключает риск случайности. Каждая команда может настроиться на одну игру, каким бы сильным ни был ее соперник. Да, из-за этого увеличилось количество матчей. Но в Европе играют еще чаще и проводят больше встреч. Не вижу в этом ничего страшного.

— Может ли результат матча с «Локомотивом» предопределить судьбу Дмитрия Аленичева как главного тренера «Енисея»?

— Нет, я так не думаю. Считаю, что учитываться станут результаты вступления «Енисея» в первом круге РПЛ. Сомневаюсь, что какое-то решение относительно судьбы Аленичева будет приниматься по итогам кубкового матча. Тем более что соперник красноярцев – «Локомотив». Если руководство клуба и решило расстаться с этим тренером, то матч с железнодорожниками на это не влияет.

— Валерий Баринов в беседе со Sportbox выразил мнение, что Аленичев – хороший тренер, которому нужно дать время поработать, даже если команда вылетит в ФНЛ. А как считаете вы?

— Баринов – мой близкий друг, я его сильно уважаю и всегда прислушиваюсь к его мнению. Однако в данной ситуации я с ним не согласен. Мне не очень нравятся тренеры типа Аленичева – слишком спокойные, чересчур меланхоличные. Я люблю специалистов экспрессивных, как Юрий Палыч или Рашид Рахимов. Такие тренеры ни секунды не сидят на скамейке, тем самым они зажигают команду. Давайте возьмем свежий пример. Вы смотрели последние матчи молодежной сборной России?

— Да, конечно.

— Обратите внимание на уже бывшего тренера команды Евгения Бушманова. Он выглядит так, будто ему лет 70. И так же играла его команда. Сборная России вышла на поле в матче с Сербией, и у меня сложилось ощущение, что игроки молодежи старше нашей главной команды. Меланхоличные такие, правильные – от сих до сих побегу, а дальше нет, потому что инструкция этого не предполагает, и все в этом духе.

— Считаете, это касается и Аленичева?

— Стоит послушать, как он разговаривает: очень размеренно, тихонечко так, шепчет. Я не знаю, как Дмитрий ведет себя в раздевалке при беседе с командой. Но, думаю, точно так же. Для наших же футболистов нужен задор, крики, иногда даже ор. Вот так их нужно подхлестывать, создавать эмоции. Для русского человека эмоции очень много значат. Их можно вызвать, а можно, наоборот, погасить. Я – не истина в последней инстанции, однако тихие специалисты мне не нравятся.

И чтобы меня поняли правильно, хочу подчеркнуть, что это никак не касается личных и человеческих качеств Аленичева. Я говорю исключительно про манеру работы. Хотя не исключу, что это еще зависит и от характера. Своей манерой Дмитрий Анатольевич удивил меня, еще когда руководил юношеской сборной на Мемориале Гранаткина. За всю игру ни разу не встал со скамейки. Я подумал: «Как же так?» Тренер не может себя так вести, он должен быть – огонь. Посмотрите, как себя ведет даже спокойный на вид Олег Кононов. Или Виктор Гончаренко. Они прям горят, живут и этим взбадривают футболистов. Вот такие тренеры мне по душе.

Прямую трансляцию матча 1/8 финала Олимп – Кубок России «Локомотив» — «Енисей@ вы можете увидеть на телеканале «Матч ТВ», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ».​ Начало – в 19:25 по Москве.

Олимп – Кубок России. 1/8 финала. Локомотив – Енисей

Фото: premierliga.ru, РИА Новости/Александр Паниотов