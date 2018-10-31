Лучшие статьи «Матч ТВ» за вторник. Одну из них «написал» Юрий Семин

Собрали для вас дайджест материалов за день.

2018-10-31T00:47:31+03:00 Собрали для вас дайджест материалов за день.

«Матч ТВ» изучает рейтинги р4р шести популярных ММА-изданий.

Упрощенно рейтинг pound for pound воспринимается как рейтинг бойцов из разных весовых категорий, которые сравниваются так, как если бы все они весили одинаково и рассматривались бы как потенциальные соперники. При сравнении в расчет берутся достижения в данный момент, потенциал, субъективное впечатление и что угодно еще – вплоть до харизмы и целостности образа. Мы изучили рейтинги топ-10 бойцов мира от сайтов Sherdog, Tapology, Fightmatrix, ESPN, MMAweekly и UFC (так как в пять предыдущих рейтингов попадали только бойцы UFC) и составили сводную десятку.

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Более неподходящего топ-тренера для Мадрида найти трудно.

Конте – принципиально другой. Для поклонника ван Гала и Сарри схемы и функции важнее футболистов. Сделав себе имя в командах без звезд, Конте реанимировал «Ювентус» через коллективную пахоту, «Челси» при нем был наименее звездным, но наиболее эффективным за последние годы. Его принципы строятся не на именах игроков, а на работе, которую они выполняют.

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12-й тур РПЛ в цифрах.

Красноярцы не заслуживают последнего места. Но почти в каждом матче у команды страдает реализация – против «Локо» «Енисей» уж точно наиграл на лучший результат, чем 0:3:

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Через несколько дней в свет выходит книга Юрия Семина «Локомотив». Возвращение на пьедестал«.

Полузащитник Игорь Денисов, один из главных действующих лиц чемпионского сезона „Локомотива“, в последние годы неоднократный герой российских конфликтных хроник. Но меня эта сторона его футбольной биографии интересовала в последнюю очередь, а то и вовсе не интересовала.

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Александр Беленький – о скандале, за счет которого ноунейм может стать звездой бокса.

В прошлой жизни Леван Шония, видимо, был волком. В будущей – вероятно, будет им же или, может быть, волкодавом. А в промежутке из него вышел боксер.

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О первом чемпионате мира, пропуске ЧР и волне трештокинга в соцсетях.

Весной 2018 года Никита Поршнев стал трехкратным чемпионом России и обладателем кубка страны по биатлону. В августе в составе нашей смешанной эстафетной четверки (Юрлова-Перхт, Васильева, Поршнев, Шопин) он выиграл летний чемпионат мира в Нове-Место-на-Мораве. Наступающей зимой от Поршнева ждут многого. Мы встретились на сборе в Рамзау и поговорили о том, что ждет от себя сам Никита.

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Рекорд НБА теперь принадлежит Клэю Томпсону. 14 дальних попаданий за 27 минут – он вообще человек?

Вчера Стефен Карри был лучшим дальнобойщиком в истории НБА, а сегодня он не лучший даже в своей команде. Всего пять дней прошло с того матча, в котором главный снайпер „Голден Стэйт“ сделал почти невероятное.

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5 историй о лучшей теннисистке России.

В китайском Чжухае стартовал WTA Elite Trophy. Его еще называют малым итоговым турниром. В нем выступают 12 теннисисток: 11 лучших спортсменок в рейтинге без учета участниц главного итогового турнира, а также одна теннисистка, получившая уайлд-кард от организаторов.

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Пока клубу ничего не угрожает, но важным периодом станет 2020 год.

Вечером в субботу, 27 октября, после матча 11-го тура премьер-лиги, в котором „Лестер“ дома сыграл вничью с „Вест Хэмом“, в городе произошла трагедия. Вскоре после финального свистка личный вертолет владельца клуба Вишая Шривадданапрабха по обыкновению поднялся в воздух прямо с газона стадиона „Кинг Пауэр“, но полет длился недолго. Из-за отказа хвостового винта вертолет закрутило, и он рухнул неподалеку от места взлета – на автомобильную парковку клуба.

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Эксклюзивное интервью «Матч ТВ» дал бывший наставник московского «Спартака» и лучший тренер в истории латвийского футбола Александр Старков.

– Почему, наш взгляд, именно у Карреры получилось то, что не получалось после Олега Романцева ни у кого больше, включая вас?– Именно популярность «Спартака» и желание болельщиков сделать побольше фото помешало мне выяснить это у Массимо (смеется). Я бы с удовольствием расспросил его о каких-то вещах, это точно. Про себя же могу сказать, что мне не в чем себя упрекнуть за время, проведенное в «Спартаке». Я работал по максимуму и сделал тогда все, на что был способен. Я был честен и перед самим собой, и перед руководством, и перед болельщиками, и перед игроками. И я горд, что тренировал такую большую команду.

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Фото: Sam Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Паниотов, globallookpress.com, biathlonrus.com, Gregory Shamus / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Christopher Furlong / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images