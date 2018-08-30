Винисиус – самый дорогой игрок в истории 3-го дивизиона. «Реал» не готов его пока выпускать

Терпению руководителей мадридского клуба остается только позавидовать.

Кто такой Винисиус Джуниор

Бразильский вундеркинд, которого «Реал» купил у «Фламенго» еще в 2017 году за 45 миллионов евро, но оставил до конца прошлого сезона в родном клубе на правах аренды. В это межсезонье 18-летний Винисиус отправился в американское турне со своей новой командой, где показал себя вполне неплохо. Более того, все лето вингер тренировался с основой «Реала».

Тем не менее в субботу главный тренер «сливочных» Хулен Лопетеги объявил, что этот сезон Винисиус проведет в «Кастилье», второй команде клуба, которая выступает в сегунде Б (третьем испанском дивизионе). «Он очень молод и только перебрался в Европу. Ему нравится учиться, и мы предоставим ему для этого достаточное количество времени. На тренировках он демонстрирует высший класс», - сказал Лопетеги.

Как и где он дебютировал

В воскресенье бразильский новичок принял участие в матче регулярного сезона против молодежи «Лас-Пальмаса». Игра завершилась победой его команды (2:0), в забитых мячах Винисиус участия не принимал и отыграл 73 минуты, после чего был заменен.

Встречу игрок начал на левом фланге атаки и при каждом удобном случае – в лучших традициях Неймара – пытался обыграть своего оппонента один в один. Получалось часто, но не всегда. В одном из эпизодов Джуниор пробросил мяч защитнику между ног, еще несколько раз заработал на себе фолы. Нередко против бразильца действовало сразу двое соперников.

В то же время сложилось ощущение, что звездный новичок не всегда доводил до конца задуманное. Ему по понятным причинам не хватало сыгранности с партнерами, но его замену болельщики сопроводили аплодисментами.

Наставник «Кастильи» Сантьяго Солари на пресс-конференции отметил, что «говорить надо не о том, что южноамериканец может сейчас дать его команде, а о том, что сам клуб способен дать игроку, чтобы тот мог прибавлять и обеспечить нам светлое будущее». «Мы поможем Винисиусу проявить свой потенциал как можно раньше. Мы знаем, что он очень талантлив, и поэтому он здесь», - сказал тренер.

Что ждет его дальше

На следующий день после дебюта Винисиус вернулся в Вальдебебас, на тренировочную базу «Реала», чтобы продолжать заниматься с первым составом. Бразилец поучаствовал в восстановительной сессии упражнений, которые были назначены игрокам, выходившим на поле в воскресной игре с «Жироной» (4:1).

«Улыбка – способ показать миру жизнь с ее лучшей стороны, наслаждение, которое доставляет тебе работа, чувства, которые наполняют душу. Если словами не достучаться», - написал Джуниор в соцсетях.

Главный вопрос – поддержат ли в «Реале» юношеский оптимизм и максимализм новичка. По всем внешним признакам клуб постепенно уходит от модели «покупаем лучших за любые деньги» к принципу «берем молодых задешево и растим из них суперзвезд». Относительно недавно бывший спортивный директор «сливочных» Хорхе Вальдано убеждал Флорентино Переса, что можно взять Кака за 12 миллионов евро. «Потрясающий игрок. Через четыре года он обойдется нам в 60», - говорил аргентинец президенту «Реала». Тот покивал головой и ответил: «Что ж, подпишем его, когда он будет стоить 60 миллионов». В 2009-м состав команды пополнил Кака.

Сейчас Переса убеждать уже не надо, он сам все понимает и принимает. В Турин уехал Роналду, по его же стопам может последовать Марсело. Команду возглавил тренер, лучше всего зарекомендовавший себя по работе с юношеской и молодежной сборными Испании. Однако одно дело хотеть - и совсем другое уметь.

Научился ли «Реал» работать с зелеными да ранними? Готовы ли там раскрывать таланты, как это делают условные «Аякс» с «Бенфикой»? Примеры Мартина Эдегора (в 16 лет считался чуть ли не единственным таким на поколение, сейчас отдан второй раз в аренду и угасает на глазах), Серхио Каналеса, Ройстона Дренте и Лукаса Силвы говорят об обратном. Где-то сработал эффект завышенных ожиданий, где-то зазвездился раньше времени игрок, где-то недосмотрел сам клуб.

С Винисиусом лучшим решением было… не принимать никакого решения. То есть не бросать сразу в бой с основной, но и не прощаться на время, отдавая воспитывать другим. Бразилец будет всегда на виду, он продолжит заниматься с Бэйлом, Бензема и Асенсио, ощущать себя частью именно «Реала», а не какого-нибудь «Хетафе». Его в любой момент могут привлечь к матчам в Кубке или товарищеских встречах, заявить на еврокубковый сезон и т.п.

По слухам, целых восемь клубов были заинтересованы в том, чтобы взять Джуниора в аренду. Это тоже рабочий вариант. В конце концов, так поступали соседи из «Атлетико» с Диего Костой и Саулем, отдавая их в «Райо Вальекано» и сейчас получая на выходе отличный выхлоп от обоих. Но с «Реалом» эта стратегия не сработала сразу несколько раз. Клуб выбрал иной путь. Кажется, у такого подхода больше шансов не успех.

Фото: globallookpress.com

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