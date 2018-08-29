Ужасное поле, утечка газа и инвестиции Роналдо. Чем живет самый странный клуб испанской примеры

«Матч ТВ» рассказывает о «Вальядолиде», который, возможно, поторопился с возвращением в высший дивизион.

В чемпионате Испании состоялось всего два тура, а самый скандальный матч сезона, вероятно, уже был сыгран. «Вальядолид» принимал «Барселону», и хотя впервые в истории лиги исход встречи напрямую определило вмешательство VAR (гол хозяев в компенсированное время был отменен из-за офсайда), запомнилась игра не этим. А следующими кадрами.

Еще в первом тайме газон на стадионе «Сорилья» стал напоминать окопы на танковом полигоне или, в лучшем случае, легендарные шесть соток на бабушкиных участках. Мяч подскакивал на кочках, нарушая даже теоретическую возможность играть в комбинационный футбол. Куски дерна вырывались наружу, и весь перерыв сотрудники арены играли в два притопа, три прихлопа. Без особого, впрочем, смысла.

Через несколько минут после финального свистка с критикой поля на «Вальядолид» обрушился всеми своими габаритами Жерар Пике. «Прежде чем экспортировать продукт (речь о матчах примеры, которые планируют проводить в США. - «Матч ТВ»), мы должны взглянуть на себя. Сегодняшнее состояние газона – это позор. Игроки рисковали получить травму. Надеюсь, соответствующие меры будут предприняты». Главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде сказал, что долгое время ничего подобного в принципе не видел. А еще один представитель каталонцев, Серхио Бускетс, заявил: «Очень жаль, что в лучшей лиге мира играют на таком покрытии. Некоторые участки напоминали пляж. Просто поразительно, что лига никого не отправила предварительно оценить поле».

Естественно, высказалось руководство и самой лиги. Президент примеры Хавьер Тебас в тот же день написал в твиттере: «Газон на «Сорилье» не соответствовал минимальным требованиям для проведения матчей уровня лиги, мы открываем дело в отношении клуба».

Сам факт того, что «Вальдолид» в межсезонье постелил новое покрытие, ничем не выдающийся. Все команды высшего дивизиона за последние 13 месяцев обновили газон на своих аренах. 14 клубов сделали это в 2018 году. Дольше всего не занимались полем в «Атлетике», «Барселоне», «Жироне» и «Уэске» (с июля 2017-го).

Более того, «Вальдолид» для своих работ выбрал ту же компанию, что и мадридский «Реал». Но дальше начались проблемы, которые кроме как идиотским менеджментом объяснить нельзя. Во-первых, на «Сорилье» поменяли не только покрытие, но и всю дренажную систему - ее не трогали с 1982 года, когда арена, собственно, была открыта. Во-вторых, еще за неделю до матча с «Барсой» поле находилось в состоянии полного облысения. Подрядчики задержали поставки травы, а когда привезли товар, то гринкипер (тот, кто следит за состоянием газона) «Вальядолида» Антонио Бланко Гарсия дель Пино отправил их обратно с требованием заменить материалы. Время поджимало, а тут еще и форс-мажоры – кто-то слил топливо с фур, которые должны были привезти новый газон из Португалии. В общем, лишь в четверг траву постелили, в тот же день на поле выгнали тренироваться молодежную команду «Вальядолида». Формально – чтобы протестировать систему VAR. Фактически – опробовать покрытие. Сразу стало понятно, что это фиаско, но за 48 часов до матча ничего уже переигрывать не стали.

16 сентября на «Сорилью» приезжает «Алавес». Рядовой матч окажется едва ли не центральным в туре. Если хозяева вновь сядут в лужу (точнее, в яму), санкции от лиги обязательно последуют. В понедельник руководство чемпионата уже посетило стадион с целью детально изучить ситуацию.

Дальше – больше. Вчера «Вальядолид» настигла новая беда. На арене случилась утечка газа – прохудилась одна из труб. Сначала сотрудникам стадиона велено было оставаться внутри, но позже все-таки их эвакуировали, а заодно зачистили близлежащие дома. Подоспевшие пожарные и полицейские были очень довольны. Как и жители этих близлежащих домов, на некоторые время оказавшиеся на улице.

Все эти новости для «Вальядолида» очень не вовремя (если вообще такое может быть к месту). На прошлой неделе радио Marca сообщило, что мажоритарным акционером клуба может стать Роналдо. «Зубастик» якобы готов потратить 30 миллионов евро и стать владельцем команды, оставив за нынешним боссом Карлосом Суаресом пост президента клуба.

Официально о сделке может быть объявлено уже в сентябре. Любопытно, что сейчас Роналдо является официальном посланником «Реала», а раньше на «Вальядолид» заглядывался мексиканский бизнесмен Эрнесто Тинахеро. Его предложение в Испании никого не устроило. Бразилец, в свою очередь, пообещал полностью погасить долги клуба (25 миллионов евро), но теперь на его голову, кажется, посыплется целый ворох проблем технического характера.

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