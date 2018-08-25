Семак против команды, которую он построил. Завтра «Зенит» сыграет в Уфе

«Уфа» начала новый футбольный год в российской премьер-лиге в пятый раз. «Зенит» - в двадцать второй подряд. Однако, несмотря на разницу в стаже, у клубов обнаружилось немало точек соприкосновения. «Матч ТВ» рассказывает об этом накануне воскресной встречи этих команд в рамках пятого тура РПЛ.

Две команды Cемака

Пожалуй, главное, что (вернее, кто) объединяет «Уфу» и «Зенит», - это Сергей Семак. Напомним, именно петербургский клуб в свое время отправил Семака - на тот момент помощника главного тренера - учиться в Академию тренерского мастерства. А затем не стал держать на привязи. Как только молодому специалисту поступило предложение возглавить «Уфу», его отпустили. Впрочем, ответный шаг от уфимцев получился не менее благородным. Напомним, по итогам прошлого сезона Семак привел клуб из Башкирии на рекордное шестое место. После чего с главным тренером перезаключили контракт еще на два года.

Тем не менее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сдержал ранее данное слово. И не стал удерживать Семака, которого позвали обратно в «Зенит». Но уже главным. Так что для наставника петербуржцев нынешняя поездка в Башкирию будет особенной. Тем более что с момента, когда он в последний раз руководил «Уфой» на «Нефтянике» в матче против «Зенита», еще и полугода не прошло.

Первые на «Нефтянике»

Кстати, о стадионе. Так уж получилось, что в первом матче после масштабной реконструкции «Уфа» принимала на своей обновленной арене именно «Зенит». Было это 9 августа 2015 года. Само собой, на трибунах яблоку негде было упасть. А из динамиков арены вовсю звучали нетленные хиты Юрия Шевчука и группы ДДТ. На всякий случай напомним, что вырос Шевчук в Уфе, а живет (и довольно давно) в Петербурге.

Ну а матч тот благодаря голу Данни закончился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Домашние гости

В том же 2015 году, правда сезоном ранее, между «Уфой» и «Зенитом» прошел удивительный матч. Формально хозяевами поля были уфимцы. По факту же игра прошла на домашней арене петербуржцев - стадионе «Петровский». Как раз потому, что «Нефтяник» еще реконструировали.

В итоге боевая ничья - 1:1, которая устроила всех. «Зенит» при Виллаш-Боаше оформил чемпионство (на данный момент - последнее), а «Уфа» в свой первый сезон в премьер-лиге убереглась от вылета в ФНЛ.

Вторая родина Лунева

Совсем не чужая Уфа не только для Семака, но и для вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева. В 2010 году во время отпуска Лунев познакомился с девушкой Дианой. Поначалу знакомство было мимолетным: «Привет-привет, пока-пока».

- Потом стали общаться в интернете, - вспоминает Лунев. - Спустя полгода приехал к ней в Уфу. Просто погуляли пару дней по городу. А еще через месяц - у нас здесь сборы с «Торпедо». После этого начали встречаться серьезно.

Однако история получила и другое продолжение. Судьба изрядно побросала Лунева и в какой-то момент довела до того, что кроме больших долгов у него ничего не было. И тут в 2015-м — предложение от «Уфы».

- Мы с Дианой готовы были ехать куда угодно, хоть в Томск. Она даже вещи уже собирала. Однако все сложилось гораздо удачнее. Тем же летом мы поженились. До сих пор благодарен родителям супруги, которые очень нам тогда помогли. Ведь бывало так, что сидим за столом, а кроме двух чашек чая на нем ничего. Но нам все равно хорошо! - делится Лунев.

Зимой-2016/17 он перешел в «Зенит». Хотя и Уфу не забывает. Чего только в этом смысле стоила посылка от Лунева, когда вратарь без всякого пафоса прислал в «Уфу» комплекты вратарской экипировки для воспитанников башкирского клуба.

Уфимские петербуржцы

Впрочем, и в «Уфе» есть люди, непосредственно связанные с Петербургом. Это защитник Данил Круговой и полузащитник Иван Обляков. Им по 20 лет. Оба родились в Ленинградской области, откуда потом перебрались в Северную столицу. Правда, Данил оказался Башкирии в этом году, а Иван на пару лет раньше.

Но кто знает, может быть, со временем и они окажутся в «Зените». Благо, движение по маршруту Петербург – Уфа исправно работает и в обратном направлении.

Фото: ФК «Зенит»

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