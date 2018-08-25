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Роналду пока не забивает за «Юве». Но с остальным у него все в порядке

Евгений Шуваев
22:07
Роналду пока не забивает за «Юве». Но с остальным у него все в порядке

Туринскому болельщику впервые показали Криштиану в деле.

144 дня назад гол португальской суперзвезды на «Ювентус Стэдиум» задал принципиально новое направление истории. В Италии уверены, что именно после того удара Аньели решил во что бы то ни стало заполучить Роналду. Причем это даже менее легендарная и более реальная версия, чем восхищение Абрамовича с последующей покупкой «Челси». На днях Криштиану задали прямой вопрос: «Болельщики в Турине устроили вам овацию после гола, это повлияло на решение перейти именно в «Ювентус»? «Это помогло мне быть честным перед собой», - ответил, немного подумав, форвард.

https://twitter.com/goal/status/1032192847288705024

Руководство итальянского клуба тоже не скрывает, на какие конкретно последствия оно рассчитывает благодаря данному трансферу. Это, конечно же, победа в Лиге чемпионов. Первый матч Роналду в этом турнире в черно-белой форме вызовет еще больший ажиотаж, нежели дебют в серии А. Пока же в «Юве» с удовольствием считают деньги. За неполных два месяца стоимость клуба выросла в полтора раза, перевалив знаковую отметку в миллиард евро. Цена акций растет быстрее, чем у самого многообещающего стартапа, вышедшего на IPO.

https://twitter.com/brfootball/status/1033367117717020673

Вдобавок к этому туринцы могут рассчитывать на то, что их игрок в кои-то веки станет обладателем «Золотого мяча» по итогам года. Последний раз таковым признавался Павел Недвед в далеком 2003-м. Это были удивительные времена, когда за приз действительно шла борьба между нечетным количеством человек, а победителя сложно было угадать даже букмекерам. Сейчас котировки на то, что именно Криштиану в очередной раз заберет награду, самые заманчивые.

Не менее высоко оцениваться будут каждую неделю и шансы на то, что Роналду забьет-таки свой первый мяч в новой команде. Согласно опросу сайта Football Italia, сегодня открыть счет должен был как раз седьмой номер хозяев.

https://twitter.com/footballitalia/status/1033370151972995072

Соперник для домашнего дебюта попался не то чтобы самый удобный. Этот «Лацио» запомнился ранее тем, что стал первой за два года командой, которой удалось обыграть «Юве» на его поле в серии А, а также победой в очной встрече в прошлом Суперкубке страны.

Роналду римляне, по сути, так и не дали развернуться, показав примерно те походно-боевые условия, в которые он будет попадать в большинстве случаев. То есть поставили перед необходимостью постоянно бороться за мяч, чаще всего – вверху, идти на жесткий контакт и много перемещаться по всему периметру атаки. Криштиану к этому наверняка готов, но с воплощением пока не очень.

За весь первый тайм португалец коснулся мяча в чужой штрафной ровно один раз. Ему приходилось уступать свое место на левом фланге Манджукичу, а первый шанс пробить в створ появился лишь на 41-й минуте. Все, что позволялось Роналду, – прицельно бить издалека, и один такой удар в середине второй половины встречи вышел очень недурным (голкипер с трудом перевел на угловой).

Гораздо убедительнее Криштиану показывал, что готов к менее темповому и более силовому футболу. В стартовые 25 минут он успел и прессинговать вратаря Стракошу, которому подсунул мяч свой же игрок, и затоптать защитника Уоллеса. Словно доказывая: все сомнения касательно возраста и смены чемпионата беспочвенны.

Совсем вхолостую Роналду, впрочем, тоже не пробегал, но его участие в забитых «Ювентусом» голах получилось весьма забавным. Когда бил Пьянич, нападающий не стал касаться мяча, так как был в офсайде. Лучшее, что он мог не сделать, – не сделал, демонстративно приподняв руки. А в случае с голом Манджукича и вовсе вылепился результативный пас пяткой, пусть и случайный. Криштиану мог и должен был замыкать прострел сам, но запутался в собственных ногах. Характерной была реакция португальца – усмешка в свой же адрес и обращение к трибунам, мол, все еще будет.

У «Ювентуса» же все уже практически есть и так. Даже выкладываясь на пятьдесят процентов, команда легко обыгрывает одного из конкурентов. Вернувшийся после миланской командировки Бонуччи доказывает, что у него некоторые органы из стали – под свист Южной трибуны, защитник выдал отменный перфоманс в обороне. Ну а Роналду… Пока в голах Криштиану у «Ювентуса» дефицита нет, их не хватает самому игроку.

В прошлом сезоне свой первый мяч в национальном первенстве Роналду забил лишь в середине октября. Чем все закончилось, мы прекрасно знаем.

Чемпионат Италии. 2018-19. Тур 02

«Ювентус» (Турин) — «Лацио» (Рим) — 2:0 (1:0)

Голы: Пьянич, 30. Манджукич, 75.

Фото: globallookpress.com

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