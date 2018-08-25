Роналду пока не забивает за «Юве». Но с остальным у него все в порядке

Туринскому болельщику впервые показали Криштиану в деле.

144 дня назад гол португальской суперзвезды на «Ювентус Стэдиум» задал принципиально новое направление истории. В Италии уверены, что именно после того удара Аньели решил во что бы то ни стало заполучить Роналду. Причем это даже менее легендарная и более реальная версия, чем восхищение Абрамовича с последующей покупкой «Челси». На днях Криштиану задали прямой вопрос: «Болельщики в Турине устроили вам овацию после гола, это повлияло на решение перейти именно в «Ювентус»? «Это помогло мне быть честным перед собой», - ответил, немного подумав, форвард.

Руководство итальянского клуба тоже не скрывает, на какие конкретно последствия оно рассчитывает благодаря данному трансферу. Это, конечно же, победа в Лиге чемпионов. Первый матч Роналду в этом турнире в черно-белой форме вызовет еще больший ажиотаж, нежели дебют в серии А. Пока же в «Юве» с удовольствием считают деньги. За неполных два месяца стоимость клуба выросла в полтора раза, перевалив знаковую отметку в миллиард евро. Цена акций растет быстрее, чем у самого многообещающего стартапа, вышедшего на IPO.

Вдобавок к этому туринцы могут рассчитывать на то, что их игрок в кои-то веки станет обладателем «Золотого мяча» по итогам года. Последний раз таковым признавался Павел Недвед в далеком 2003-м. Это были удивительные времена, когда за приз действительно шла борьба между нечетным количеством человек, а победителя сложно было угадать даже букмекерам. Сейчас котировки на то, что именно Криштиану в очередной раз заберет награду, самые заманчивые.

Не менее высоко оцениваться будут каждую неделю и шансы на то, что Роналду забьет-таки свой первый мяч в новой команде. Согласно опросу сайта Football Italia, сегодня открыть счет должен был как раз седьмой номер хозяев.

Соперник для домашнего дебюта попался не то чтобы самый удобный. Этот «Лацио» запомнился ранее тем, что стал первой за два года командой, которой удалось обыграть «Юве» на его поле в серии А, а также победой в очной встрече в прошлом Суперкубке страны.

Роналду римляне, по сути, так и не дали развернуться, показав примерно те походно-боевые условия, в которые он будет попадать в большинстве случаев. То есть поставили перед необходимостью постоянно бороться за мяч, чаще всего – вверху, идти на жесткий контакт и много перемещаться по всему периметру атаки. Криштиану к этому наверняка готов, но с воплощением пока не очень.

За весь первый тайм португалец коснулся мяча в чужой штрафной ровно один раз. Ему приходилось уступать свое место на левом фланге Манджукичу, а первый шанс пробить в створ появился лишь на 41-й минуте. Все, что позволялось Роналду, – прицельно бить издалека, и один такой удар в середине второй половины встречи вышел очень недурным (голкипер с трудом перевел на угловой).

Гораздо убедительнее Криштиану показывал, что готов к менее темповому и более силовому футболу. В стартовые 25 минут он успел и прессинговать вратаря Стракошу, которому подсунул мяч свой же игрок, и затоптать защитника Уоллеса. Словно доказывая: все сомнения касательно возраста и смены чемпионата беспочвенны.

Совсем вхолостую Роналду, впрочем, тоже не пробегал, но его участие в забитых «Ювентусом» голах получилось весьма забавным. Когда бил Пьянич, нападающий не стал касаться мяча, так как был в офсайде. Лучшее, что он мог не сделать, – не сделал, демонстративно приподняв руки. А в случае с голом Манджукича и вовсе вылепился результативный пас пяткой, пусть и случайный. Криштиану мог и должен был замыкать прострел сам, но запутался в собственных ногах. Характерной была реакция португальца – усмешка в свой же адрес и обращение к трибунам, мол, все еще будет.

У «Ювентуса» же все уже практически есть и так. Даже выкладываясь на пятьдесят процентов, команда легко обыгрывает одного из конкурентов. Вернувшийся после миланской командировки Бонуччи доказывает, что у него некоторые органы из стали – под свист Южной трибуны, защитник выдал отменный перфоманс в обороне. Ну а Роналду… Пока в голах Криштиану у «Ювентуса» дефицита нет, их не хватает самому игроку.

В прошлом сезоне свой первый мяч в национальном первенстве Роналду забил лишь в середине октября. Чем все закончилось, мы прекрасно знаем.

Чемпионат Италии. 2018-19. Тур 02

«Ювентус» (Турин) — «Лацио» (Рим) — 2:0 (1:0)

Голы: Пьянич, 30. Манджукич, 75.

Фото: globallookpress.com