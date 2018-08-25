«Ювентус» – «Лацио»: онлайн

Удастся ли отличиться Криштиану Роналду?Чемпионат Италии. Ювентус – Лацио
Факты о матче:
- Криштиану Роналду впервые сыграет на домашней арене «Юве» в серии А.
- В прошлом туре Криштиану не смог забить, а его команда вырвала волевую победу в Вероне.
- Стартовый состав «Ювентуса»: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Роналду, Манджукич.
- Стартовый состав «Лацио»: Стракоша, Ачерби, Раду, Марушич, Уоллес, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Иммобиле.
Текстовая трансляция и статистика
Фото: globallookpress.com
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