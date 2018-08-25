«Ювентус» – «Лацио»: онлайн

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Ливерпуль" - "Брайтон"
19:25
Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Ливерпуль" - "Брайтон"
21:25
Новости.
21:30
Все на Матч!.
22:10
Бокс и ММА. Новый сезон. [16+]
23:10
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Вальядолид" - "Барселона"
01:10
Все на Матч!.
01:30
Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Трансляция из Чехии. [0+]
04:05
Вся правда про.... [12+]
04:35
UFC. Top-10. Нокауты. [16+]
05:00
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
06:30
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
08:00
Вся правда про.... [12+]
08:30
Все на Матч! События недели. [12+]
09:10
Новости.
09:20
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Вэст Хэм" [0+]
11:20
Новости.
11:25
Все на Матч!.
11:55
Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Казани.
13:40
Все на Матч!.
13:55
Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Казани.
15:40
Новости.
15:50
Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция.
18:15
Новости.
18:20
Все на Матч!.
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Локомотив" (Москва) - "Анжи" (Махачкала)
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Ювентус» – «Лацио»: онлайн

18:39
«Ювентус» – «Лацио»: онлайн

Удастся ли отличиться Криштиану Роналду?

Чемпионат Италии. Ювентус – Лацио

Факты о матче:

  • Криштиану Роналду впервые сыграет на домашней арене «Юве» в серии А.
  • В прошлом туре Криштиану не смог забить, а его команда вырвала волевую победу в Вероне.
  • Стартовый состав «Ювентуса»: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Роналду, Манджукич.
  • Стартовый состав «Лацио»: Стракоша, Ачерби, Раду, Марушич, Уоллес, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Иммобиле.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: globallookpress.com

Читайте также:

Роналду сыграл первый матч за «Ювентус». Получилось неоднозначно

«Круче перехода Марадоны!» Как Италия встретила Роналду

«Реал» перестал тратиться на звезд. Что вообще происходит?

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+