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Болт называет себя профессиональным футболистом. Он на полном серьезе тренируется в Австралии

Евгений Шуваев
18:18
Болт называет себя профессиональным футболистом. Он на полном серьезе тренируется в Австралии

Кажется, ямайский спринтер не шутил, когда говорил о своем увлечении.

И давно Болт в Австралии? Восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира прилетел в Госфорд в субботу и сразу же заявил, что намерен остаться там надолго, а конечной целью являются выступления на профессиональном уровне. По словам Болта, у него были предложения от команд из Испании и Франции, но это были клубы не высших дивизионов. Поэтому он выбрал «Сентрал Коаст Маринерс» из австралийской А-лиги.

https://twitter.com/DiaaDiaPa/status/1032238455064023040

Неужели контракт уже подписан? Нет. В клубе назвали визит Болта «периодом тренировок на неопределенный срок». Никаких гарантий, что Усэйн впервые заключит профессиональное футбольное соглашение, не существует.

Австралия – это вообще круто? В А-лиге в свое время играл Алессандро Дель Пьеро, также туда охотно ехали постаревшие звезды премьер-лиги вроде Дуайта Йорка, Робби Фаулера и, разумеется, местный кумир Харри Кьюэлл и новозеландец Тим Кэйхилл. Австралийский чемпионат в этом плане можно сравнить с Катаром и Индией.

Что собственно произошло вчера? Во-первых, Болту исполнилось 32 года. Во-вторых, он провел свою первую тренировку в составе команды, базирующей на юго-восточном побережье страны.

https://twitter.com/usainbolt/status/1031806110733201409

Тренировка кого-то заинтересовала? На мероприятие аккредитовалось более ста журналистов, операторов и фотографов. О занятии написали все без исключения австралийские и новозеландские СМИ, большой интерес проявила американская и британская пресса.

https://twitter.com/naamanzhou/status/1031697186973569024

Из чего состояло занятие? Непосредственно для Болта тренировка продлилась меньше часа. Он поучаствовал в перепасовках с партнерами по команде, отработал короткие и дальние передачи, несколько раз аккуратно пробежался, а также долго занимался растяжкой. Рывки и удары по воротам ямаец не исполнял, в отличие от других игроков «Маринерс». Присутствовавшие на тренировке журналисты отметили, что в работе с мячом Усэйн пока довольно медлителен, сама механика движений у него еще не поставлена.

https://twitter.com/Gatty54/status/1031702336668753920

Когда стартует сезон? Чтобы набрать форму и попробовать пробиться в окончательную заявку, у ямайца еще два месяца. Первый матч чемпионата пройдет 19 октября, а плей-офф, включая финал, – в мае. Главный тренер «Маринерс», англичанин Майк Малви заявил, что «принимать решение по Болту сегодня или завтра не надо. Если потребуется год, я рад буду видеть его здесь все это время». Соответственно, весь ближайший сезон Усэйн вполне может провести за тренировками.

Он же вроде пытался играть раньше? Болт в прошлом пробовался в дортмундской «Боруссии» и южноафриканском «Мамелоди Сандаунс», с которыми тренировался, а также отыграл 20 минут за юношескую команду норвежского «Стремгодсета». Везде – без особого успеха. Кроме того, Усэйн не раз посещал базу «Манчестер Юнайтед», еще будучи спринтером, и признавался в любви к английскому клубу. На пресс-конференции Болт вспомнил, что часто играл в футбол в колледже, где не запрещали совмещать это с легкой атлетикой. А последние три года он нередко «участвовал в матчах шесть на шесть с друзьями, дважды в неделю, во вторникам и четвергам».

https://twitter.com/CBCOlympics/status/1032103825660895232

Что говорит сам Болт? После тренировки Усэйн заявил, что он уже профессиональный футболист и «полностью покинул зону комфорта», сказал, что «первый день тренировок всегда самый тяжелый», но он чувствует себя отлично. «У меня есть способность быстро все впитывать и учиться. Думаю, я понимаю футбол очень хорошо». Также он добавил, что сейчас для него главное набрать физическую форму, а потом уже заняться самим футболом. Болт вспомнил, как его тренер по легкой атлетике убеждал, что Усэйн не должен играть в футбол по ходу сезона, и признался, что рад представившейся возможности заниматься любимым делом. «Я всегда говорил, что больше всего в атлетике мне нравилась эстафета 4х100, потому что я бежал с товарищами по команде», - напоследок сказал ямаец.

https://twitter.com/SBSNews/status/1032075597697044480

Фото: Ashley Feder / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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