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«Семаку на роду написано быть великим тренером». Григорян вангует и комментирует начало сезона

Ульяна Аксёнова
10:08
«Семаку на роду написано быть великим тренером». Григорян вангует и комментирует начало сезона
Александр Григорян - о главных новостях и слухах российского футбола.

- Виталий Денисов ушел в аренду в «Крылья Советов». Правильное решение?

- Конечно. Он ведущий игрок сборной Узбекистана. Теперь, когда команду возглавил Эктор Купер, она может выйти на новый уровень, и решение Денисова пойти туда, где у него гарантированно будет место в основе, абсолютно оправдано. Он едет играть.

- Каково моральное состоянии футболиста, не нужного клубу-чемпиону и вынужденного ехать за игровой практикой в команду из низа турнирной таблицы?

- Вы знаете размер зарплат игроков топовых команд премьер-лиги?

- Догадываюсь о количестве нулей.

- По-вашему, с такими зарплатами у них могут возникнуть моральные сложности?

- Не хочется думать, что все завязано вокруг денег.

- Если бы Денисов остался в «Локомотиве» полировать лавку, то можно было сказать, что кроме денег его ничего не интересует. Но человек в 31 год уезжает из Москвы в Самару, чтобы играть в футбол. Это значит, у него в приоритете спортивная составляющая.

- Сейчас активно обсуждается другой пока не состоявшийся трансфер, речь об уходе Ильи Кутепова из «Спартака». Насколько реалистично это выглядит?

- Вполне реалистично. На данный момент он не играет в «Спартаке» и может пригодиться как «Зениту», так и - в большей степени - «Краснодару». Слышал много критики в адрес Кутепова. Пожалуй, эти люди плохо разбираются в возможностях футболиста. Я же хорошо помню Илью по ФНЛ, как центральный защитник он очень тонкий игрок с великолепным началом атаки. Как раз для «Краснодара» это здорово подходит. Относительно недавно у него были проблемы в единоборствах, но на ЧМ Кутепов явно прибавил в этом компоненте. Так зачем игроку сборной России сидеть в запасе?

- Тогда вопрос: почему талантливый игрок сборной, серьезно подросший за ЧМ, с начала сезона сидит на скамейке в своем клубе?

- Две возможных причины. Первая в том, что тренер видит на его месте другого игрока. Кутепов – очень серьезный центральный защитник, однако в «Спартаке» на этой позиции конкуренция велика. Вторая причина – околофутбольная: возможно, на решение главного тренера влияет круг каких-то людей, например, агентская среда, которая пытается лоббировать своих футболистов. Это ненормальное явление, но оно существует во всем мире.

- Вы какой версии придерживаетесь?

- Возможно и то, и другое. Хотя я видел его игру на чемпионате мира, и мне трудно представить, что он проигрывает конкуренцию. Однако я могу ошибаться. А вот Червиченко в одном из интервью говорил, что в этом деле замешено влияние агентской среды. Думаю, такой монстр, как он, что-то знает.

- Прошло уже четыре тура со старта нового сезона РПЛ. Ваши впечатления?

- Я вижу прогресс некоторых клубов, в частности, «Зенита». Особняком стоит провал команды в Минске, после этого у нее появилась сверхспортивная злость, петербуржцы играют с яростью, показывают очень яркую, интересную игру, кстати, как и «Краснодар». Пока Мусаеву не удается добиться результата, но мне бы хотелось, чтобы у него все получилось. Видно, что он парень толковый, под его руководством в игре «Краснодара» видны позитивные блики. Против «Спартака» южане выдали классный матч, были лучше, а во втором тайме - гораздо лучше.

- Некоторым по-прежнему не хватает зрелищности.

- Если под этим вы подразумеваете игру, которую демонстрирует, например, «Манчестер Сити» или начал демонстрировать «Челси», то заверю: матчей такого уровня в нашем чемпионате вы не дождетесь. Но и у нас есть позитивные моменты. Те, кто внимательно следит за футболом, не могут не восхищаться «Рубином». Команда отошла от тягомотины, которую Бердыев пропагандировал много лет и при этом обыгрывал «Барселону». Удивительно, но теперь казанцы играют в контроль мяча. Только представьте, тренер кардинально поменял свои взгляды.

- В минувшем туре Хохлов одержал первую крупную победу с «Динамо». Они молодцы или «Уфа» не в форме?

- «Динамо» движется вперед, прогрессирует в качестве игры. В команде очень приличный подбор игроков. Не знаю, почему бело-голубых не считают претендентами на медали. Они поборются.

- В этом туре уверенно выглядел и ЦСКА.

- Вы же представляете, с какими кадровыми проблемами столкнулся Гончаренко, потеряв ряд игроков. Но, поверьте мне, пройдет несколько туров, и все поймут, что такого нападающего, как Абель Эрнандес, в премьер-лиге больше нет. А Влашич? Ну вы посмотрите, какой шикарный парень! Молодой футболист, поиграл в АПЛ – он очень непрост. Не исключаю, что этот сезон для ЦСКА станет очень тяжелым, возможно, не будет каких-то высоких достижений, но переформатирование необходимо. ЦСКА сейчас крайне интересен в плане становления.

- Своего рода становление переживает и другой российский клуб. Семаку пришлось и еще придется многое поменять в «Зените» после Манчини. Справляется?

- Не все воспринимали Семака как специалиста, способного работать в большом амбициозном клубе. Как фаталист я могу сказать, что у него на роду написано быть великим тренером.

- В масштабах условных «Реала», «ПСЖ» или «Барсы»?

- Да, именно на таком уровне. Среди выдающихся тренеров есть разные люди: чистые душой и говнюки. Семаку, даже без большого тренерского опыта, проще разгрести путаницу в «Зените» именно из-за его великолепных человеческих качеств. Очень сложно что-то предъявить тренеру, который безупречен. 

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Евгения Новоженина, ФК «Зенит»

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