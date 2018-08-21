«Это шутка к первому сентября?» Почему переход Кутепова в «Зенит» веселит экспертов

Бывший форвард сине-бело-голубых Борис Чухлов, узнав о возможном трансфере защитника «Спартака» в Петербург, рассмеялся.

– Это шутка?! Хотя и Дзюба в свое время говорил: «Я в „Зените“? Да никогда!» Сейчас возможно что угодно, особенно если игроку предлагают более выгодный контракт. Кутепов и «Зенит»? Честно говоря, очень сомневаюсь.

– Не подходит по стилю игры или физическим показателям?

– Дело не в этом. В «Зените» центральная линия довольно сбалансирована. Есть Мевля, Иванович, Нету, вскоре поправится Маммана. Крайний защитник, может быть, пригодился бы, но центральный, еще и из «Спартака» - не знаю. Это, наверное, шутка к первому сентября, чтоб в школу весело пойти.

– Болельщики «Зенита» болезненно воспринимают такие трансферы?

– Конечно. Можно вспомнить переход Быстрова, хотя тогда это был правильный выбор. Он молодец, что не затерялся после первого своего ухода из «Зенита», продолжил карьеру в сильном клубе и смог вернуться в Петербург. Потом был Дзюба, но еще и Кутепов - это сильно. Хотя сейчас такой футбол и такая коммерция, что все может быть.

– Дзюба же теперь главный герой команды, его обожают в Питере.

– Ну это вы так говорите.

– Потому что создается подобное впечатление.

– Его полюбили после того, как сборная удачно сыграла на чемпионата мира, и этот эффект продолжается. Артем на этих эмоциях достойно выступает. Но кумиром можно быть, если хотя бы сезон проведешь достойно, а не пять-шесть игр.

– А хет-трик минскому «Динамо»? Достойно же.

– Я рад за «Зенит», забить восемь мячей – это хорошо. Но это не показатель, да еще и «Динамо» выглядело очень растеряно. Мы же не обсуждаем Роналду и Месси, которые из года в год играют на одинаково очень высоком уровне. А тут блеснул в нескольких играх, пресса подхватила и понеслось. Дзюбу, пока он не ушел в аренду в «Арсенал» и там не зашевелился, чтобы попасть на ЧМ, в Петербурге поливали грязью, кричали: «Уходи!» и все прочее. И это естественно. Полоса белая, полоса черная… И если он сделает так, чтоб белая полоса длилась минимум один сезон, продолжит стабильно забивать в каждой игре, отдавать передачи и бороться, тогда, не исключено, мы сможем говорить о нем как о лидере.

– Кто лидер «Зенита» прямо сейчас?

– Я думаю, Иванович. Нобоа получил серьезную травму, а так он тоже очень серьезно выглядел. Но такие победы, как над минчанами, должны сплотить команду, и, возможно, в самом деле в этом сезоне что-то получится. Дали понять, что незаменимых нет, Ригони отправили в аренду, и ничего, клуб нормально живет.

– Последствия работы Манчини мешают Семаку?

– Если Семак захочет со всеми дружить, то ничего не получится. И он уже получил легкий подзатыльник в Минске. Отыграть четыре гола - я считаю, чудом отскочили от «Динамо». С тридцатью футболистами хороших отношений быть не может. Все равно кто-то будет играть меньше, кто-то больше. Подводных трений не избежать, а они не на пользу команде.

– При Семаке больше игрового времени стал получать Анюков. В 35 лет он может снова стать игроком основы «Зенита»?

– Думаю, сегодня Александр в команде с другими задачами: чтобы наладить связи между футболистами и тренером. Выходит из-за необходимости показывать характер, дух лидерства и держать дисциплину на поле. В прошлом году с приходом новых футболистов в глаза бросалась анархия. Но весь сезон Анюков, конечно, не сможет играть.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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